Szczesny volt a legjobb a „vadkanok” között

2025 előtt az 1961-es BEK-döntő volt Guttmann Bélával a portugál, Kubala Lászlóval, Kocsis Sándorral és Czibor Zoltánnal a katalán oldalon. A január 21-i (a Barca szempontjából) 5-4 a gólok számát tekintve túltett ezen, de nem kapusteljesítményeket nézve. A Marc-Andre ter-Stegen őszi sérülése után reaktivált egykori Arsenal- és Juventus-kapus, a lengyel Wojciech Szczesny akkor többször hibázott, most ellenben remekelt.

Pedig a meccs elején az ukrán Anatolij Trubin ellopta a show-t, egy percen belül három ziccert hárított. A folytatásban ellenben a lengyel kapus a mezőny legjobbjává emelkedett. A Benfica fölényben játszott, 26 kapura lövéssel kísérletezett, de nem bírt Szczesnyvel. (Ráadásul még szerencséje sem volt. Az utolsó percekben kapott egy tizenegyest, de aztán a játékvezető visszavonta, miután a VAR-szobából lest jeleztek.)

A két barcelonai sportnapilap közül az El Mundo Deportivo a „Hősies” címet választotta, kettéosztott címlapján a lengyel kapus és az egyetlen gólt szerző Raphinha ünnepel. A Sport a kicsit fura Jabatos szóval és Szczesny képével köszönti az idegenbeli győzelemmel a továbbjutás felé nagyot lépő Barcát. A jabato valójában vadkant jelent, majdnem hetven évvel ezelőtt egy hősiesen harcoló képregényhős volt.

A 34 éves lengyel kapus hat bajnoki mérkőzésen, öt spanyol Király-kupa és Szuperkupa-mérkőzésen és három BL-találkozón védett a Barcelonában. A királykategóriában kiemelkedően ez volt a legjobb mérkőzése (a másik kettőn összesen hat gólt kapott), a két hazai kupasorozatban volt több kapott gól nélküli mérkőzése, de az Atléticótól négy, a Real Madridtól két gólt kapott. A bajnokságban csak január 26-án védett először, azóta hat meccsen csupán két gólt kapott a csapata.

A Benfica ellen nyolc védése volt, ez nagyon magas szám, ő volt a mezőny legjobbja. Legalábbis a sajtó szerint. Mert ő inkább Pedrit ünnepelte, majd hozzátette: „Nem játszhattunk nyíltan, eggyel kevesebb emberrel voltunk nagyon hosszú időn át a pályán, tömörültünk, a kontrákra építettünk. Jó játék volt, karakteres, megmutattuk, hogy van a csapatnak egy másik arca is, harcolva is tud győzni”.

7 - Wojciech Szczesny ?? has made eight saves against #Benfica, a record for any @FCBarcelona goalkeeper without conceding a goal in a single @ChampionsLeague game since at least the 2003/04 season. Bolt. pic.twitter.com/uDj4YWVTY9