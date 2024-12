Tóth Dávid: az elődeimnél sem volt hátrány az edzői múlt hiánya, nem ezen múlik, hogy sikeres leszek-e

A magyar szövetség november végén az olimpiai ezüstérmes Tóth Dávidot nevezte ki a kajak szövetségi kapitányi posztra, megbízatása 2+2 évre szól. Az egyszeres világbajnok és egyszeres Európa Játékok-győztes 2019-ben fejezte be versenyzői pályafutását és 2021 óta dolgozik a Magyar Kajak-Kenu Szövetségben, ahol megismerte a szervezet működését, a versenyrendszert, illetve világversenyeken csapatvezetőként is hasznos tapasztalatokra tett szert, nemrég például a SUP világbajnokságon járt. Tóth Dávid az InfoRádió Ötkarika című műsorában egyebek mellett beszélt a terveiről, szakmai elképzeléseiről és a sportág jelenlegi helyzetéről is.

Mit gondol, melyek lesznek az első főbb feladatai szövetségi kapitányként?

Elsődleges feladat, hogy meghatározzuk a jövőbeli irányokat. El kell készíteni a felkészülési programot, ki kell jelölni a válogatott kereteket, amelyek aztán a meghatározott irányok, célok alapján tudnak majd nekivágni a következő éveknek. Természetesen azt is meg kell határozni, hogy milyen elveket vegyünk figyelembe az adott világverseny válogatóin, valamint az elérendő eredmények tekintetében is meg kell fogalmaznunk a céljainkat.

Mennyiben lesz más ez az irány, mint a korábbiak?

Talán a csapathajós összetételek fogják megmutatni leginkább a különbségeket. Szeretném, ha szövetségi kapitányként nagyobb beleszólásom lenne ebbe, és feltételezhetően ez így is lesz a következő évtől. Jó lenne, ha az edzőkkel konzultálva olyan központi edzőtáborokat tudnánk megvalósítani, ahol különböző négyes próbák lennének, ami szerintem hozzásegíthet minket ahhoz, hogy eredményesebbek legyenek a csapathajóink.

Ön a legnagyobb sikerét csapathajóban érte el, a férfi kajaknégyes tagjaként 1000 méteren ezüstérmes lett a 2012-es londoni olimpián. Ebből fakadóan tartja fontosnak, hogy legyenek bizonyos változások?

Nem mondanám, hogy kifejezetten ezért. Nyilván az évek alatt szereztem jócskán tapasztalatot a csapathajós edzések által, de nem kapcsolnám feltétlenül össze ezt a mostani elképzeléseimmel. Inkább arról van szó, hogyha megnézzük az elmúlt évek eredményeit, akkor a kajaknégyesek tekintetében lehet némi hiányérzetünk. Az elmúlt olimpiai ciklusban azért nem voltak olyan eredményesek a csapathajóink, mint a korábbi ciklusokban, akár tizenöt évre is visszamenően.

A magyar kajak-kenu küldöttség parádésan zárta a párizsi olimpiát, hét érmet nyert a csapat, ugyanakkor 1976 óta először fordult elő, hogy nem született magyar arany. Ön tett ígéretet arra a pályázatában, hogy nyer egy vagy akár több aranyat a válogatott 2028-ban, Los Angelesben?

Ígérni nem tudok, remélni viszont annál inkább. Párizs után mindenképpen maradt az emberben egyfajta hiányérzet. Valóban Montrealban volt példa arra legutóbb, hogy nem nyertünk aranyérmet, ezzel egy majdnem ötvenéves sikerszéria szakadt meg. A magyar kajak-kenu sportnak elsődleges célja a minél eredményesebb olimpiai szereplés. Azt gondolom, azért kell dolgoznunk a következő években, hogy 2028-ban újra legyen aranyérmünk. Bízom benne, hogy ezt a célt elérhetjük, megígérni viszont nem tudom. Mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy ez a cél megvalósuljon, és nekem is ennek alárendelve kell végeznem a munkám.

Az elmúlt években a Wichmann Tamás Regionális Akadémia menedzsere volt, valamint a SUP-szakág vezetőjeként dolgozott, az edzősködés viszont eddig kimaradt a pályafutásából. Ez nem jelenthet hátrányt a szövetségi kapitányi feladatok ellátásában?

Úgy gondolom, hogy a regionális akadémiai rendszerben eltöltött közel négy évem, illetve a SUP-szakág vezetőjeként végzett kétéves munkám a segítségemre lesz szövetségi kapitányként. Ezeket a feladatköröket ellátva belepillanthattam abba, hogyan működik a Magyar Kajak-kenu Szövetség. Szerintem ez mindenképpen az előnyömre fog válni a jövőben is. Bízom benne, hogy eredményesen tudok majd dolgozni. Nem feltétlenül jelent akadályt az, hogy nincs edzői múltam, főleg ha megnézzük, kik voltak a szövetségi kapitányok az elmúlt két időszakban. Storcz Botond 2008-tól, utódja, Hüttner Csaba pedig 2016-tól töltötte be ezt a posztot, és egyikük sem volt előtte edző. Nem gondolom, hogy a mindenkori szövetségi kapitánynak mindenképpen edzői kompetenciákkal kell bírnia ahhoz, hogy betöltse ezt a posztot. Mindenképpen jó, hogyha olyan rálátása van a sportágra, ami ehhez szükséges. Azt gondolom, hogy az említett két szakembernek ez a birtokában volt, és bízom benne, hogy ezt én is tudom majd olyan magas szinten űzni, mint ők. A szövetségi kapitányi poszt nem feltétlenül egy edzői feladatkör, hanem sokkal összetettebb, hiszen különböző szervezői, menedzseri és egyéb feladatokat is el kell látni.

Szakedzői végzettsége viszont van.

Igen, a TF-en elvégeztem az alap- és a mesterképzést is. Úgy gondolom, a szakmai tudásom megvan ahhoz, hogy szövetségi kapitány lehessek, de való igaz, hogy gyakorló edzőként még nem dolgoztam. Az lesz a feladatom, hogy a válogatott kerettagok edzőivel tartsam a kapcsolatot, és velük szorosan együttműködve végezzem a munkám.

Azért is eshetett önre a választás akár Bakó Zoltánnal, akár Szabó Gabriellával szemben, mert inkább önt tartják csapatjátékosnak?

Elképzelhető, de nem tudom, milyen szempontok alapján döntött a szövetség elnöksége. Ezúton is köszönöm nekik a bizalmat. Azt gondolom, írtam egy olyan pályázatot, ami részletesen megválaszolta a pályázati kiírásban feltett kérdéseket, majd a személyes meghallgatáson is igyekeztem megválaszolni a nekem szegezett kérdéseket. Ezt követően döntött az elnökség, ők tudják megválaszolni, hogy mi alapján.

Ön részben a celebvilágból is érkezik, számos televíziós műsorban szerepelt. Ezt a fajta ismertséget át tudja konvertálni a sportágba is, hogy a kajak még népszerűbb legyen Magyarországon?

Inkább úgy fogalmaznék, hogy a sportmúltam, a sportpályafutásom után volt némi kitekintés a média világába, de nagyon örülök, hogy ez után el tudtam helyezkedni a Magyar Kajak-kenu Szövetségnél, mostantól pedig szövetségi kapitányként folytathatom. Nem gondolom, hogy feltétlenül kamatoztatni kellene a médiában szerzett ismertségemet, mint ahogy azt sem hiszem, hogy bármi hátrányom származna abból, hogy szerepeltem tévés műsorokban. Ha tudom, akkor az előnyömre fordítom az ismertségemet.

Néhány évvel ezelőtt a szintén olimpiai ezüstérmes Pauman Dániel érvelt amellett, hogy Önnek kellene lennie a szövetségi kapitánynak. Erre várni kellett egy kicsit, de végül csak teljesült korábbi csapattársának a kívánsága.

Igen, Danival már régóta viccelődtünk ezen. Aztán ahogy telt az idő, már nem is volt ez annyira vicc, volt valóságalapja. Magam is régóta pedzegettem, hogy nagyon szívesen lennék szövetségi kapitány, akár felnőtt, akár utánpótlás szinten. Már évekkel ezelőtt is el tudtam volna magam képzelni ebben a pozícióban. Erről anno született is egy Facebook-poszt, amit Dani írt. Most, a kinevezésem napján ezt újra megosztotta, és jót szórakoztunk rajta.