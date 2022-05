Egy macskaköves, vészesen meredek budai utcán is felmegy a Giro mezőnye – kezdődik!

Zsúfolásig megtelt a Hősök tere szerdán, amikor a pénteken Budapestről rajtoló, három hetes, 105. Giro d'Italia olasz kerékpáros körverseny 22 csapatát és 176 versenyzőjét bemutatták. Igen, valóban a budapesti Hősök teréről van szó, idén ugyanis nemcsak, hogy nálunk rajtol a világ második legrangosabb kerékpárversenye, de a Budapest-Visegrád szakasz után még két etap itthon zajlik majd, egy 9,2 kilométer hosszú budapesti időfutam, illetve egy kaposvár-Balatonfüred tekerés.

A bemutatón óriási ováció fogadta a világsztárokat - köztük a sprinterkirály Mark Cavendisht és az év végén visszavonuló spanyol Alejandro Valverdét -, de a magyarokat még nagyobb; az idei versenyen három honfitársunk is bizalmat kap:

a hazai időfutambajnok Fetter Erik (EOLO-Kometa),

a 2017-es Tour de Hongrie-második Peák Barnabás (Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux) és

a tavalyi Girón az összetettben vezetőnek járó rózsaszín trikót három napig viselő, még mindig csak 23 éves Valter Attila (Groupama-FDJ).

A szurkolók - de a közlekedni kívánók - számára fontos információ lehet, hogy mikor lehet itthon szurkolni a világ legjobb bringásainak.

(A KÖZLEKEDÉST ÉRINTŐ VÁLTOZÁSOKRÓL ITT ÍRTUNK RÉSZLETESEBBEN.)

szakasz (Budapest-Visegrád, péntek): a 195 kilométeres első etap során két részhajrá és egy hegyi hajrá vár a 176 kerekezőre. A start 12.20-kor lesz a Hősök terén úgynevezett lassú rajttal, vagyis az Andrássy út-József Attila utca-Belgrád rakpart-Szabadság-híd-Műegyetem rakpart részen még nem lesz igazi a verseny, 12.40 táján lesz az éles rajt a 6-os út kivezető szakaszán. Innentől a mezőny Tárnok, Martonvásár, Baracska, Pettend, Kápolnásnyék, Pázmánd, Vereb, Lovasberény, Székesfehérvár felé veszi az irányt a ciklámen trikóért (fél 3 táján lesznek itt), majd jön Zámoly, Csákvár, Vértesboglár, Bodmér, Bicske, Mány, Zsámbék, Bajna, Tát, Esztergom (második részhajrá), végül a 11-es úton Visegrád a helyi befutóval. A cél a visegrádi bobpálya parkolójánál lesz, a versenyzők várhatóan 17 óra után érkeznek. Visegrádnál az utat a legutolsó pillanatig is javították.



szakasz (budapesti egyéni időfutam, szombat): 9,2 kilométert kell túlélniük a versenyzőknek a Hősök tere és a Szentháromság tér között. 14 órától egyesével indítják a bringásokat, az utolsó közülük 17 óra tájban érhet célba. Az útvonal: Andrássy út-Izabella utca-Ferdinánd híd-Váci út-Bajcsy-Zsilinszky út-Alkotmány utca-Honvéd utca-Báthory utca-Vértanúk tere-Garibaldi utca-Id. Antall József rakpart-Jászai Mari tér-Margit-híd-Bem rakpart-Szilágyi Dezső tér-Fő utca-Ponty utca-Szalag utca (macskaköves, 14 százalékos meredekségű utca)-Hunyadi János út-Dísz tér-Tárnok utca-Szentháromság tér.

szakasz (Kaposvár-Balatonfüred, vasárnap): 201 kilométer a legyőzendő táv, a kaposvári Kossuth térről 12.25-kor indul a mezőny, két részhajrával és egy negyedik kategóriás hegyi hajrával néz szembe. Lassú rajt után 12.40-kor lesz az igazi, a Balatont "balról" kerüli meg, Badacsonyban valamivel 4 óra előtt lehet a mezőny. Ezt követően jön a Káli-medence és a Tihanyi Bencés Apátság, a füredi Tagore sétánynál délután 5 körül lehetnek a versenyzők.



A szakaszgyőztesek Hollóházi porcelán trófeával lesznek gazdagabbak.

Csapatok és világsztárok

A magyar szurkolók így az első három szakaszon olyan kerékpárosokat csodálhatnak meg, mint Vincenzo Nibali, aki mindhárom háromhetes viadalt (Tour de France, Giro, Vuelta) megnyerte, de ott lesz a mezőnyben három korábbi országúti világbajnok, köztük a sportág doyenje, Alejandro Valverde, illetve három olimpiai bajnok, akik közül kettő pályakerékpárosként győzött. A szökések mesterének tartott Thomas De Gendt és az egynaposok szupersztárja, Mathieu van der Poel szintén indul, ahogy a korábbi Giro-bajnokok közül hárman.

Ineos Grenadiers: A csapat kapitánya Tokió olimpiai bajnoka, Richard Carapaz, aki 2019-ben megnyerte az olasz körversenyt, de állt már dobogón a Tour de France-on és a Vuelta a Espanán is. Az ecuadori klasszis egyik legjobb segítője az a Richie Porte lesz, akit 2010-ben a Giro legjobb fiatal versenyzőjeként tűnt fel, majd éveken át a Tour nagy esélyesei között tartottak számon, de sorozatos balszerencséi miatt be kellett érnie egy harmadik hellyel. Carapaznak szintén fontos támasza lesz az időfutamban világbajnoki bronzérmes és Európa-bajnok spanyol Jonathan Castroviejo.

AG2R Citroën: A francia csapat elsősorban abban reménykedhet, hogy szökésekből sikerül szakaszgyőzelmet aratnia, ennek megfelelően Andrea Vendrame, Lilian Calmejane és Nans Peters személyében három olyan versenyzőt nevezett, akiknek összesen öt etapsikerük van a három nagy körversenyről.

Alpecin-Fenix: A mezőny egyik legnagyobb sztárja Mathieu van der Poel, a terepkerékpár (cyclocross) négyszeres világ- és háromszoros Európa-bajnoka, aki 2019-ben robbant be az országúti szakágban. Azóta az egyik legjobb egynapos versenyző, aki az Amstel Gold Race és Strade Bianche mellett kétszer megnyerte az öt legnagyobb klasszikus közé tartozó flandriai körversenyt is, legutóbb éppen idén. Emellett van szakaszgyőzelme a tavalyi Tourról - amelyen viselte a sárga trikót -, és dobogós helye a Párizs-Roubaix-ról, valamint a Milánó-Sanremóról is.

Asztana Qazaqstan: Bár a 2010-es évek sztárja, a 37 éves Vincenzo Nibali már túl van pályája zenitjén, de 15 Grand Touros szakaszgyőzelmeinek számát még gyarapíthatja. A mezőny egyik legnagyobb tiszteletnek örvendő tagja, mivel egyike annak a hét versenyzőnek, aki mindhárom nagy körversenyt megnyerte. A négy diadala mellett - a Girón 2013-ban és 2016-ban győzött - további hét dobogós helyet szerzett, illetve az öt legnagyobb egynapos viadal közül a lombardiai körversenyen kétszer, a Milánó-Sanremón egyszer volt a leggyorsabb. A csapat legjobbja viszont a Giro kétszeres és a Vuelta egyszeres fehér trikósa, a kolumbiai Miguel Ángel López, aki a Girón és a Vueltán is harmadik volt 2018-ban. A csapat másik hat tagjából négynek van szakaszgyőzelme háromheteseken, közülük Fabio Felline a 2016-os Vuelta pontversenyének győztese.

Bahrain Victorious: Mikel Landa és Pello Bilbao két nagyszerű versenyző, rendre a legjobb tíz között zárnak, de egyiküknek sem jött össze a nagy áttörés a háromheteseken, előbbinek van egy harmadik helye a Giróról. Őket ezúttal a világ egyik legjobb segítője támogatja majd Wout Pouls személyében, aki ebben a szerepkörben is képes volt kétszer a legjobb tíz között zárni a Vueltán, szökésekben pedig Jan Tratnik remekelhet. Jó emlékeket őrizhet Magyarországról Phil Bauhaus, aki tavaly két szakaszgyőzelmével megnyerte a Tour de Hongrie pontversenyét.

Bardiani-CSF-Faizané: Az olasz kiscsapat nagyon fiatal versenyzőket nevezett, így egyedül a veteránjának, Sacha Modolónak van komolyabb eredménye, ő két szakaszt nyert a 2015-ös Girón.

Bora-hansgrohe: Jai Hindley a 2020-as Giro második, Wilco Kelderman pedig a harmadik helyezettje. Őket az az Emanuel Buchmann segítheti, aki a 2019-es Touron negyedik lett.

Cofidis: Guillaume Martin kiváló hegyimenő, 2020-ban a Vuelta legjobbja volt ebben a kategóriában, segítője pedig a Vuelta hegyi pontversenyének 2017-es győztese, Davide Villella lesz. A mezőnyhajrákban a világ egyik legjobb felvezető emberének számító Simone Consonni az üldözéses csapatversenyben ötkarikás aranyérmet nyert Tokióban, ráadásul ebben a számban világbajnok is.

Drone Hopper-Androni Giocattoli: A meghívottként induló olasz istálló is rendkívül fiatal csapatot nevezett, amelyből a még mindig csak 19 éves ukrán Andrij Ponomar tavaly azzal írt történelmet, hogy 1929 óta a legfiatalabb résztvevője volt a Girónak. Azóta megnyerte hazája bajnokságát.

EF Education-EasyPost: Esteban Chaves az örök ígéret a 2016-os éve után, amikor második lett a Girón és harmadik a Vueltán, azóta viszont adós a jó eredményekkel. A csapatban szerepel még a Vueltán két éve szintén harmadik helyezett Hugh Carthy. Mindketten jó eséllyel pályázhatnak szakaszgyőzelemre, akárcsak szökésből Magnus Cort, aki a Vueltán és a Touron aratott hét részsikerével a csapat legeredményesebbje.

Eolo-Kometa: A magyar időfutambajnok Fetter Erik mellett indul Lorenzo Fortunato, aki tavaly az előkelő 16. helye mellett szakaszgyőzelmet aratott a Zoncolanon, de van etapsikere a Vueltáról a sprinter Francesco Gavazzinak is.

Groupama-FDJ: Valter Attila tavaly három napon át viselte a rózsaszín trikót, most elsősorban szakaszgyőzelemre törne. Akárcsak a francia csapat sprintere, Arnaud Démare, akinek két elsősége van a Tourról és öt a Giróról, két éve ráadásul övé lett a pontverseny győztesének járó ciklámen trikó is. A Milánó-Sanremo 2016-os bajnoka több egynapos versenyt nyert már, 2020-ban Eb-ezüstérmes volt. Felvezető embere, Miles Scotson pedig kétszeres világbajnok pályán üldözéses csapatversenyben.

Intermarché-Wanty-Gobert Matériaux: Peák Barnabás csapatából az U23-as vb-ezüstérmes eritreai Biniam Girmay idén történelmet írt azzal, hogy első afrikai versenyzőként nyert klasszikus egynapos viadalt, amikor elsőként haladt át a célvonalon a Gent-Wevelgem versenyen. Összetettben pedig a 16. Giróján rajthoz álló Domenico Pozzovivo próbál minél jobb helyezést elérni, eddig hatszor volt a legjobb tízben, legjobbjaként kétszer ötödik volt.

Israel-Premier Tech: Az izraeli együttes a sprintszakaszokon a 2020-ban Európa-bajnok Giacomo Nizzolo, míg szökéssel Alessandro De Marchi révén szeretne szakaszokat nyerni. Előbbi 2015-ben és 2016-ban úgy hódította el a ciklámen trikót, hogy egyetlen etapsikert sem aratott, de tavaly egy ízben a részsiker is összejött neki. Utóbbi a 2014-es Tour legaktívabb versenyzője volt, a Vueltán pedig három különböző évben is nyert szakaszt.

Jumbo-Visma: A csapat kapitánya az a Tom Dumoulin, aki egyike a Giro korábbi bajnokainak. A holland bringás 2017-ben aratta pályafutása legnagyobb diadalát - ahogy időfutam világbajnoki címét is akkor szerezte -, majd egy évvel később megpróbálkozott a Giro-Tour duplával, végül mindkettőn második lett. Azóta viszont összetettben nem ért el kiemelkedő eredményt, viszont időfutamban továbbra is a világ legjobbjai közé tartozik, ezt bizonyítja, hogy Rio után Tokióban is ezüstérmet nyert az olimpián. A csapatban van egy nagy tehetség is a norvég Tobias Foss személyében, aki 2019-ben megnyerte a fiatalok Tour de France-ának tartott Tour de l'Avenirt, tavaly pedig kilencedikként zárt a Girón.

Lotto-Soudal: A belga istálló szakaszgyőzelmekben reménykedik a sprinter Caleb Ewan és a szökések királyaként is emlegetett Thomas De Gendt révén. Az ausztrál bringásnak már mindegyik háromhetesről van etapgyőzelme, amelyből összesen 11-et számlál. A belga kerekes, aki 2012-ben a Girón elért harmadik helyével tűnt fel, szintén diadalmaskodott már szakaszon az összes Grand Touron, 2018-ban pedig a Vueltán megnyerte a hegyi pontversenyt is.

Movistar: Alejandro Valverde utolsó idényét tölti visszavonulása előtt, s bár - Nibalihoz hasonlóan - túl van pályája csúcsán, mégis a sportág jelenkorának kiemelkedő alakja. Hétszer állt a világbajnoki dobogón, a legtetején 2018-ban. A 42 éves világklasszis a háromhetes csúcseseményeken is rendre a legjobbak között szerepelt: 20-szor zárt a legjobb tíz között, kilencszer végzett dobogósként, de győzni csak a 2009-es Vueltán tudott. Egyéniben 17 szakaszt nyert meg, a Vuelta pontversenyében négyszer lett első. A Girón csak egyszer indult korábban, 2016-ban harmadik lett. Az öt legnagyobb egynapos verseny közül a Liege-Bastogne-Liege négyszeres bajnoka, míg a lombardiai körversenyen háromszor volt második. Valverde viszont nem levezetésnek szánja az utolsó évét, ugyanis jó formáját mutatja, hogy második lett a Strade Bianchén és a Vallon Nyílon, utóbbinak amúgy a legeredményesebb versenyzője öt diadallal.

Quick-Step Alpha Vinyl: A szakaszgyőzelmekre specializálódott csapat ezúttal az elmúlt évtized legnagyobb sprinterével, Mark Cavendish-sel szeretne részsikereket aratni. A 36 éves bringás a háromheteseken 52 szakaszelsőségével harmadik az örökrangsorban a belga Eddy Merckx (64) és az olasz Mario Cipollini (57) mögött. A Girón 15 diadalnál tart, míg a Touron elért 34 első helyével tavaly utolérte Merckxet. Az öt legnagyobb egynapos viadal, a Monumentumok közül a sprinterek klasszikusát, a Milánó-Sanremót nyerte meg még 2009-ben. Az olasz körversenyen a világ legjobb felvezető embereként számon tartott Michael Mörköv fogja segíteni. A dán kerekes tavaly a tokiói olimpián Madisonban nyert aranyérmet, pálya vb-ken négyszer győzött, háromszor Madisonban.

BikeExchange-Jayco: Az ausztrál istálló legnagyobb klasszisa a Vuelta 2018-as győztese, Simon Yates, aki tavaly harmadikként zárt a Girón. A pályakerékpárban egyszeres világbajnok brit sztár idén a Párizs-Nizza versenyen elért második helyével mutatta jó formáját. Yates mellett két további kiváló pályakerékpáros is tagja a csapatnak: Michael Hepburn hatszoros világbajnok és kétszeres olimpiai ezüstérmes, míg Callum Scotson egyszeres világbajnok és ötkarikás ezüstérmes. Szintén az indulók között van a Tour de Hongrie tavalyi bajnoka, Damien Howson.

DSM: A holland csapat elsősorban Romain Bardet szereplésére épít, aki 2016-ban második, egy évvel később pedig harmadik lett a Tour de France-on. A francia versenyző 2018-ban ezüstérmet nyert a világbajnokságon, 2019-ben a Tour hegyi pontversenyében végzett az élen. Összetettben viszont adós maradt a kiugró eredményekkel az elmúlt időszakban. Ezen most jó eséllyel változtathat, mivel nagyon jó formát mutatott az alpesi körverseny megnyerése során.

Trek-Segafredo: Giulio Ciccone, a 2019-es Giro hegyi pontversenyének győztese első kiemelkedő összetett eredményét szeretné elérni. Szakaszgyőzelmet pedig Bauke Mollemától lehet várni, aki a 2011-es Vueltán elért harmadik helyével és a pontverseny megnyerésével robbant be, viszont utána nem tudott igazán kiugró eredményeket elérni. Az egyetlen kivételt a Monumentumok közé tartozó lombardiai körverseny megnyerése jelentette 2019-ben. Kiemelkedő pályakerékpáros múlttal rendelkezik Otto Vergaerde, ugyanis scratch-ben Európa-bajnok volt, Madisonban pedig Eb-ezüst- és vb-bronzérmes.

UAE Emirates: A még mindig csak 23 éves Joao Almeida két éve éppen a Girón robbant az élvonalba, amikor heteken át viselte a rózsaszín trikót, végül negyedik lett. Tavaly hatodikként fejezte be a versenyt úgy, hogy már figyeltek rá a legjobbak. A csapatban jobb keze lehet a szintén portugál Rui Costa, aki háromszor nyerte meg a svájci körversenyt és 2013-ban világbajnok volt. Egy kiváló pályakerékpáros is helyet kapott a csapatban Rui Oliveira személyében, ő tavaly scratch-ben volt Európa-bajnok.

Nyitókép: MTI/Illyés Tibor