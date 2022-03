Roman Abramovics miatt a Chelsea bűnhődik

A történet dióhéjban. A klubot 2003 óta tulajdonosként irányító Roman Abramovics az Egyesült Államokban vagyonnal rendelkező oligarcháknak minősített üzletemberek szankciójától tartva előbb azt jelentette be, hogy átengedi a klub irányítását, felügyeletét a Chelsea alapítványának, majd következő lépésként az eladási szándékát deklarálta. Megkezdődtek a tapogatózó tárgyalások az esetleges új befektetőjelöltekkel.

Majd most döntés született arról, hogy miután egyike Abramovics a hat megbüntetendő oligarchának,

nem adhatja el a klubot,

az egyesületnek be kell szüntetnie a merchandising tevékenységét és a jegyeladást,

a mérkőzéseire kizárólag a szezonbérletesek mehetnek be.

A klub nem hosszabbíthat meg szerződéseket és nem tárgyalhat újakról.

Három kulcsfontosságú védőnek, Antonio Rüdigernek, Andreas Christensennek és Cesar Azpilicuetának lejár a szerződése, velük a klub nem tárgyalhat, ha pedig eljön a nyár, ingyen távozhatnak… Az idény végéig folyósíthatja játékosai, alkalmazottai fizetését a klub.

A Chelsea fizethet észszerű utazási költségeket a mérkőzésekre és vissza, de csapatonként és meccsenként nem haladhatja ez meg a 20 ezer fontot.

A hazai mérkőzések lebonyolítására is fizethet észszerű költségeket, ami csapatonként nem haladhatja meg az 500 ezer fontot. A műsorszolgáltatók bármilyen mérkőzést közvetíthetnek, ami a klubot érinti.

Nehéz fontossági sorrendet tenni a döntések között, de talán leglényegesebb:

ameddig Abramovics a jelzett listán van, nem adhatja el a klubot.

Roman Abramovicsnak a Vlagyimr Putyinhoz fűződő vélt vagy valós kapcsolatairól eddig is mindenki tudott Angliában, akit ez érdekelt. Akkor is, amikor ünnepelték őt, mint a Chelsea megmentőjét, akkor is, amikor a Premier League egyik első külföldi befektetőjeként csapatával szinte évente nyert egy-egy trófeát (vagy többet), vagy amikor a sajtó a Chelsea-t Chelskinek becézte vagy gúnyolta ízlés szerint.

Most annak ellenére is bűnhődik, hogy elhatárolódott a háborútól, s hogy az ukrán oldal – zsidó származására apellálva – őt kereste meg, hogy a béketárgyalások reményében közvetítsen az oroszok felé. Azaz:

az ukránok elfogadták volna – Nagy-Britannia nem.

A döntés Abramovics vagyona kapcsán természetesen csak az Egyesült Királyságban lévőt érinti, ellesz valahogy, kicsit profán, de a válásánál többet veszített. Az igazi vesztes ellenben az a klub egyelőre, amelynél Roman Abramovics színre lépése óta egyetlen más angol futballalakulat sem nyert több trófeát.

Nagy a bizonytalanság, minden szempontból. A BBC elemzője. Alistair Magowan úgy véli: „A Chelsea megvásárlása továbbra is több mint tíz befektetőt érdekel, annak ellenére, hogy Roman Abramovics tulajdonost megbüntették. Bár a hír sok befektetőt meglepett, és bizonytalanság támadt a következő lépésekkel kapcsolatban, továbbra is nagy az érdeklődés a klub megvásárlására. A tárgyalásokhoz közel lévők is értetlenkednek a Chelsea helyzetével kapcsolatban, hiszen a bevételek nem az orosz milliárdoshoz kerülnek. Az Egyesült Királyság kormánya kész fontolóra venni a különleges engedély további kiegészítését, hogy lehetővé tegye az értékesítést. Akik Abramovics megbízásából az üzleten dolgoznak, mindig azt mondták, hogy az eladásból befolyó összeget az ukrajnai háború áldozatai számára fenntartott háborús alapba fordítják. Úgy tudni, hogy az Abramovicstól kapott másfél milliárd font kölcsönt nem vonják le az árból.”

Délutáni fejlemény már: Nadine Dorries kulturális miniszter megerősítette, hogy

a kormány módosíthatja a licenc feltételeit, lehetővé téve a Chelsea eladását. „De Roman Abramovics nem részesülhet az eladásból származó bevételből”

– mondta.

Állítólag Abramovics hárommilliárd fontért szeretné eladni a klubot, de a mostani helyzet aligha árfelhajtó.

A Chelsea FC is megnyilvánult az üggyel kapcsolatban: „A Chelsea Football Club értesült arról, hogy tulajdonosát, Roman Abramovicsot szankcionálta az Egyesült Királyság kormánya. A Chelsea FC részvénytársaságban és a társult vállalkozásokban fennálló 100 százalékos tulajdonjogának köszönhetően a Chelsea FC-re általában ugyanaz a szankciórendszer vonatkozik, mint Abramovics úrra. Az Egyesült Királyság kormánya azonban általános engedélyt adott ki, amely lehetővé teszi a Chelsea FC számára bizonyos tevékenységek folytatását. Ma mind a férfi, mind a női csapatunk lejátssza a mérkőzését a Norwich és a West Ham ellen, és megbeszéléseket kívánunk folytatni az Egyesült Királyság kormányával a licenc hatályát illetően. Ez magában foglalja a módosítás engedélyezését is, hogy a klub a lehető legnormálisabban működjön. Ezenkívül útmutatást fogunk kérni az Egyesült Királyság kormányától ezen intézkedéseknek a Chelsea Alapítványra és a közösségeinkben végzett fontos munkára gyakorolt hatásával kapcsolatban.”

Roman Abramovicson kívül a megbüntetendők listáján van még

Oleg Gyeripaszka, a Ruszal elnöke,

Igor Szecsin, a Rosznyeft elnöke,

Alekszej Miller, a Gazprom vezérigazgatója,

AndrejKosztyin, a VTB bank elnöke,

Nyikolaj Tokarjov, a Transznyeft elnöke és

Dmitrij Lebegyev, a Rosszija Bank igazgatótanácsának elnöke.

