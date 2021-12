A számok megmutatják, miért volt rossz a Fradi ősze – mérlegen az NB I-es idény

Maradva a címvédő zöld-fehéreknél, bár vezetik a tabellát, lényegesen elmaradtak tavaly őszi bajnoki teljesítményüktől, noha a nemzetközi porondon – akkor a BL-csoportkörben játszottak – egyáltalán nem volt akkor könnyebb dolguk.

2020 tavaszán csak 14 bajnoki mérkőzést játszottak le (kettőt januárra halasztottak, egyébként is egy fordulóval kevesebbet teljesített a mezőny, mint idén), ezekből tizenkettőt megnyertek, két döntetlen mellett. Ez azt jelenti, hogy a megszerezhető pontok 90,47 százalékát gyűjtötték be. Ehhez képest idén ősszel 16 mérkőzésen 35 pontot szereztek, ez 72,91 százalék. Nyilvánvalóan kiugró érték – de nem a rebrovi őszökhöz képest.

A decemberi debreceni vereség ellenére is elsősorban a hazai mérleg maradt el a korábbiaktól, pályaválasztóként kilenc mérkőzésből négyet nem nyertek meg (2 döntetlen, 2 vereség), szemben a 2020-as 7 mérkőzés, 7 győzelem mutatóval.

A Kisvárda áll a második helyen, három ponttal megelőzve az egy mérkőzéssel kevesebbet játszott Puskás Akadémiát. (A felcsúti gárdának a Ferencváros elleni hazai mérkőzését halasztották el.) A szabolcsiak a kényszerű edzőváltás ellenére is kiválóan menetelnek. Az első tizenegy fordulóban hasonló teljesítményt nyújtottak, mint tavaly, de most nem estek vissza, sőt, a João Janeiro helyére lépő Erős Gáborral még veretlenek. A szabolcsiak a tavalyi karácsonyt 15 mérkőzésen szerzett 23 ponttal, az ötödik helyen zárták, most 17 találkozón 34 pontot gyűjtöttek.

Nagyon érdekes a Puskás Akadémia mérlege. Miközben érte néhány váratlan kudarc a legutóbbi bajnokság ezüstérmesét ősszel, összességében sokkal jobban szerepelt, mint tavaly ősszel. Egyaránt 16 mérkőzésen, 2020 őszén 23, 2021 őszén pedig 31 pontot szerzett. A MOL Fehérvár mindkét periódusban 29 pontot gyűjtött, de tavaly két mérkőzéssel kevesebbet játszott.

A Paks tavaly 29-30-as különbséggel zárt (16 mérkőzést játszva), idén (17 meccsen) 42-36-tal. Egyaránt 21 pontot szerzett. 2020-ban a második legtöbb gólt kapta, idén a legtöbbet. Tavaly még „csak” a harmadik legtöbb szerzett gól állt a neve mellett – akkor eleinte még nem Bognár György irányította a csapatot – idén már a legtöbbet. A mostani 42 gól több, mint amennyivel tavasszal a mezőny egyharmada a teljes 2020–2021-es idényt zárta.

Különösen kiemelkedő Ádám Martin 15 gólos teljesítménye a féltávnál:

két idénnyel ezelőtt Radó András kevesebbel lett az év gólkirálya. A paksi csatár eddigi teljesítményének megismétlése 30 gól körüli éves produktumot jelentene, 1981 óta nem zárt senki ilyen magas számmal az NB I-ben.

A budapesti csapatok közül az MTK tavaly 16 mérkőzésen szerzett 25 ponttal a harmadik helyen állt. Most 17 meccsen is túlvan, de mindössze 15 pontos. Óriási különbség. A Honvéd majdnem azonos teljesítményt nyújtott, akkor 16 találkozón 17 pontot, most 17-en 20-at gyűjtött. Az Újpest viszont, annak is köszönhetően, hogy még Predrag Rogan irányításával tavaly kitűnően hajrázott, 2020 végén jobban állt (16 meccs/19 pont) mint most (17/17).

A ZTE és a Mezőkövesd maradt még ki a sorból a mindkét őszt az OTP Bank Ligában töltő csapatok közül. Az egerszegiek a Honvédhoz hasonló képletet állítottak fel: egy mérkőzéssel többet játszottak idén, három ponttal többet szereztek (16/20, illetve 17/23). A kövesdiek majdnem pontosan másolták ezt (16/20, illetve 17/22). Érdekes, hogy mindkétszer közvetlenül a ZTE mögött álltak.

Még valami azonos a két őszi szezonban. Mind a két évben öt klubnál menesztették ősszel azt a vezetőedzőt, aki az idényt kezdte.

Nyitókép: MTI/Czeglédi Zsolt