Fontos három pontot szerzett a Honvéd, simán nyert a Paks - tabella, program

A Paks 4-1-re nyert az utolsó helyezett Diósgyőr vendégeként vasárnap a labdarúgó OTP Bank Liga 28. fordulójában. Ezzel az előző kör után elfoglalt hatodik helyről a negyedikre lépett előre, a hazai csapatnak pedig még nehezebbé vált a feladata a bennmaradás kiharcolását illetően.

A paksiak mindháromszor legyőzték a DVTK-t az idény során. A vasárnapi összecsapáson a vendégek első két gólját Hahn János szerezte, aki így 18 találattal vezeti a góllövők listáját.

OTP Bank Liga, 28. forduló: Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-4 (0-2)

Bő negyedóra alatt kétgólos vezetéshez jutott a Paks, amely az első, tizenegyesből szerzett gólját megelőző szabálytalanság miatt emberelőnybe is került. Egyoldalú volt a mérkőzés, a vendégek közepes teljesítménnyel is nyugodtak lehettek, mert a hazaiak kevés veszélyt jelentettek a kapujukra, csupán a félidő hajrájában töltöttek több időt a Paks tizenhatosa környékén.

Az első játékrész végén mutatott aktivitással kezdte a mérkőzés második felét a DVTK, amely emberhátrányban is képes volt ekkor jól felépített támadásokat vezetni. Kiegyenlítetté vált a találkozó, annak azonban nem sok jele volt, hogy a Diósgyőr fordítani, vagy akár egyenlíteni tud. Csakhamar pedig el is szállt erre a maradék esélye is, amikor a félidő felénél újabb gólt szereztek a vendégek.

A végére még maradt egy gyors gólváltás, ami érdemben nem befolyásolta a végkimenetelt, egységesebb és hatékonyabb futballjával a Paks megérdemelten gyűjtötte be a három pontot.

A Honvéd kihúzta kapott gól nélkül

A Zalaegerszeg egygólos vereséget szenvedett a vendég Budapest Honvédtól. A kispestiek ezzel fontos három pontot szereztek a kiesés elkerülése szempontjából, ugyanis az utolsó előtti, azaz már búcsúzó pozícióban lévő Budafokkal szemben hatpontosra növelték az előnyüket.

ZTE FC-Budapest Honvéd 0-1 (0-0)

A gól nélküli első félidőben ugyan a Honvéd birtokolta többet a labdát, de nem tudott komoly gólhelyzetet kialakítani. A ZTE-nek Könyves révén egyetlen lehetősége volt 45 perc alatt.

A második játékrészt nagy lendülettel kezdték a hazaiak, mégis a Honvéd szerzett vezetést egy szerencsésnek mondható találattal. Ezt követően a fővárosi együttes visszaállt és őrizte az eredményt, megpróbált gyors ellentámadásokkal veszélyeztetni. A vendégek az utolsó percekre teljesen beszorultak, de végül sikerült kihúzniuk kapott gól nélkül, így fontos három ponttal gazdagodtak.

Eredmények

Diósgyőri VTK-Paksi FC 1-4

ZTE FC-Budapest Honvéd 0-1

szombaton játszották:

MTK Budapest-Budafoki MTE 0-0

MOL Fehérvár FC-Újpest FC 4-0

Ferencvárosi TC-Puskás Akadémia FC 1-1

pénteken játszották:

Mezőkövesd Zsóry FC-Kisvárda Master Good 0-1

Tabella

1. Ferencvárosi TC 28 19 8 1 60-19 65 pont

2. Puskás Akadémia FC 28 16 4 8 40-32 52

3. MOL Fehérvár FC 28 12 8 8 54-32 44

4. Paksi FC 28 11 7 10 59-54 40

5. MTK Budapest 28 10 9 9 39-36 39

6. Mezőkövesd Zsóry FC 28 10 8 10 31-35 38

7. Kisvárda Master Good 28 10 8 10 24-34 38

8. Újpest FC 28 10 5 13 37-57 35

9. Budapest Honvéd 28 8 9 11 40-39 33

10. ZTE FC 28 8 5 15 44-51 29

11. Budafoki MTE 28 7 6 15 31-52 27

12. Diósgyőri VTK 28 6 5 17 29-47 23

A 29. forduló programja

április 16., péntek:

Budafoki MTE-Diósgyőri VTK 20.00

április 17., szombat:

Újpest FC-Mezőkövesd Zsóry FC 14.45

Kisvárda Master Good-Ferencvárosi TC 17.00

Paksi FC-TE FC 19.30

április 18., vasárnap:

Puskás Akadémia FC-MTK Budapest 15.15

Budapest Honvéd-MOL Fehérvár FC, Új Hidegkuti Nándor Stadion 17.30

