Nagy visszatérő a Fradiban

A következő idénytől az FTC-Rail Cargo Hungaria női kézilabdacsapatában játszik Hársfalvi Júlia és Szöllősi-Zácsik Szandra.

Hársfalvi Júlia azt mondta: megfelelő ismerettel és tudással rendelkezik már, amelyet még szeretne gyarapítani.

"A Fradi hívása felkeltette az érdeklődésemet, megtisztelő volt, szeretnék élni a lehetőséggel és bizonyítani" - mondta a 24 éves, válogatott balszélső. Hársfalvi 2015-től 2019-ig a Győri Audi ETO játékosa volt, nyert BL-t is, de időközben Mosonmagyaróváron, Debrecenben és a német TuS Metzingennél is szerepelt kölcsönben, most pedig a Siófok játékosa.

A 30 éves válogatott átlövővel, Szöllősi-Zácsik számára nem ismeretlen a népligeti csarnok, 2006 és 2017 között egy év megszakítással már a klubnál szerepelt.

Nyitókép: MTI/EPA/Ritzau/Bo Amstrup