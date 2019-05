Görbicz Anita: Ambrossal is nyertünk, és most már ellene is

Az ETO edzője, Danyi Gábor ígéretéhez híven három szigetkörrel készült a vasárnapi BL-döntőre.

„Amit megfogadok, azt teljesítem – erről szól az életem. A lányok is ezért hitték el másfél-két hónap munka után, amit mondok, és azt, hogy ez a pacák komolyan gondolja, amit kitűzött. Azt, hogy más úton, másféle kézilabdával ugyanoda el lehet jutni” – mondta a tréner, aki első magyar edzőként nyerte meg a női kézilabda BL-t.

Ahogy visszaemlékezett, tavaly nyáron, amikor másodedzőből vezetőedzővé lépett elő, érezte a kétkedést a csapaton.

„Kétkedés volt bennük, hogy miért akarok változtatni azon, ami eddig bevált.

Aztán amikor látták a lányok, hogy lehet ezt másként is elérni, másfajta munkával és kézilabdával, az egészség megőrzésével, mert nem kell annyit edzeni és játszani, kezdték elhinni, hogy működik. Az elején még azt mondták a kívülállók, hogy könnyűek az ellenfelek, de aztán januárban-februárban, amikor idegenben is nyertünk a BL-ben, már látta mindenki, hogy ez az irány tényleg jó.”

És az irány a Rosztov ellen is jó volt a vasárnapi döntőben, főleg miután kétgólos hátrányból fordítva a szünetre már 15-11-es előnnyel ment az ETO. Azt kérdeztük Danyi Gábortól, mit mondott az időkéréskor a csapatának.

„Kicsit csacsik voltunk, bizonyos helyzetekre nem tudtunk jól reagálni,

nem jól döntöttünk a kapussal szemben. Nyugtatni kellett őket és elismételni, hogy csináljátok azt, amit tudtok, csak jobban, de nem kell mást választani.”

Az edző szerint az döntött a Győr javára, hogy az egész szezonban stabilabb teljesítményt nyújtott.

„Az nem volt számomra jelentős, hogy veretlenül jutottunk el a döntőbe, de az igen, ahogy eljutottunk a döntőbe, amilyen csapat voltunk egész évben.

Biztos voltam abban, hogy nem veszíthetünk.”

Ehhez persze kellett az is, hogy az utolsó másodpercben Kari Grimsbö kivédje az oroszok lövését. A Győr már előbb lezárhatta volna a meccset: néhány másodperc volt hátra, amikor az ETO támadhatott, és ekkor a magyar tréner időt kért. Mint elmondta, azt kérte, hogy vezessék a labdát, de ne lőjék azt el - ennek ellenére Stine Oftedal ellőtte, és a Rosztov támadhatott.

„Nem vagyok szerződésben Agatha Christie-vel vagy horrorfilmrendezőkkel, de jó, hogy így alakult, és pontot tett ennek az évnek a végére. Persze lehetett volna simább is, 3-4 gólos előnnyel mentünk bele a hajrába, de másként alakult. Büszke vagyok Oftedalra, egy kiváló, intelligens, szuper sportoló. Akkor is az én játékosom, amikor ilyet csinál, meg akkor is, amikor 15 gólt lő” – fejtette ki, hozzátéve, tanulság számára, hogy legközelebb nem a legokosabb játékos kezébe kell adni a labdát, hanem olyanéba, aki kiharcol egy szabálytalanságot, amivel véget is ér a meccs.

Arra a kérdésre, hogy ez-e számára a nagy betűs nap, határozott igennel felelt Danyi Gábor.

„Nem is tudom még felfogni, hogy mi történt. Nem tudom, hogyan kell BL-győztesként edzőként viselkedni. Maradok, aki voltam.

Valamit elérni mindig nehéz, de ott maradni a csúcson mindig nehezebb. Nagy boldogság és szerencse, hogy magyar edzőként megkaptam az esélyt.

Ez nagyon jó üzenet a magyar edzőknek is. Nálam van sok jobb magyar edző, aki ezt elérte volna, csak nem kapta meg a lehetőséget. Hinni kell abban, amit csinálunk és hinni az álmokban.”

Ambros Martin: nem voltunk hatékonyan Hogyan értékeli a meccset?



Büszke vagyok a csapatra és valamennyi játékosomra – mondta a Rosztov-Don spanyol edzője, aki 2012 és 2018 között irányította az ETO-t. – Mindent beleadtunk. Nagyon kemény meccs volt, minden tekintetben. Nem akartunk fizikálisan játszani, de a végén erre volt szükség. Mindent megpróbáltunk. Az első félidő utolsó tíz percében elveszítettük az irányítást, ebből a Győr előnyt kovácsolt. Utána nehéz volt hátrányból játszani az ETO ellen a szurkolóik előtt. Csak ismételni tudom, hogy a játékosaim mindent beleadtak és emelt fővel hagyhatták el a pályát.



Mi volt a fordulópont?



Amint elveszítettük az irányítást, a Győr ráérzett és fordított. Utána nehéz volt futni az eredmény után. A második félidőben megpróbáltuk csökkenteni a különbséget, ami sikerült is, de aztán néhány kulcsfontosságú helyzetben nem voltunk hatékonyak. Ha egy döntőben, a hazai csapat ellen nem vagy elég hatékony, akkor nagyon nehéz győzni.



Hogyan élte meg a döntőt érzelmileg?



Semmi különös érzés nem volt, úgy éreztem magam, mint máskor. Szeretek ilyen hangulatban, ilyen szurkolók előtt játszani, de ez nem rólam szólt, nem az érzelmekről, csak arról, hogyan lehet győzni.

Görbicz, Amorim: csillagos ötös

Ötödik BL-aranyát nyerte a csapatkapitány, Görbicz Anita, aki a döntőben hat góllal segítette csapatát.

„Fantasztikus érzés, ugyanolyan jó, mint az első volt. De az, hogy az ötödiket is sikerült megnyerni, az nem semmi” – mondta.

Azt is elmondta, mi kellett a sikerhez.

„Soha nem adjuk fel, 60 percig küzdünk. Szerintem meg sem fordult a fejünkben az első 15 perc után, hogy baj lehet. Fantasztikus volt a közönség és a hangulat. Nagyon jó a csapategység, és a döntő szituációban, egy gólnál biztosan közrejátszik az, hogy mennyire van együtt a csapat.

Én hiszek ebben, hiszek abban, hogy ha a másikért tudunk küzdeni, akkor ez ki fog jönni. És pont egy ilyen, egygólos mérkőzésen kijött. Szerintem jobb csapat vagyunk.”

Arról is beszélt, hogy milyen érzés volt Ambros Martin ellen játszani.

„Nagyon jó érzés volt, ugyanolyan, mint egy másik edző ellen. Persze furcsa volt, hogy ő most a másik kispadnál van, de igazából nem foglalkoztunk ezzel.

Az volt a lényeg, hogy megnyerjük a BL-t. Hogy Ambros ellen vagy vele - ez is megvolt, meg az is.”

Szintén ötszörös győztes Eduarda Amorim, aki kemény védőmunkája mellett hét góllal járult hozzá a diadalhoz.

„Nagyon jó érzés. Ez volt az álmom. Amikor már hosszú ideje játszol, és sok négyes döntőben szerepelsz valamiből motivációt kell meríteni. Nekem az volt a motivációm, hogy újabb aranyérmeket szerezzek. Boldog vagyok, hogy néhányan a csapatból most élhetik át ezt először. Érezniük kell, milyen ez, és persze együtt meg is ünnepeljük” – mondta mosolyogva, hozzátéve, ennek a diadalnak háromnapos ünneplés jár.

A brazil átlövő szerint mindegyik aranyérem más miatt különleges, nem szabad őket összehasonlítani.

Amorim úgy érzi, az döntött a Győr javára, hogy mentálisan erősek maradtak végig, és keményen dolgoztak azokban a helyzetekben is, amikor erre nagy szükség volt.

Nyitókép: MTI/Czagány Balázs