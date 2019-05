Két dolgot kell szem előtt tartaniuk a japánoknak: spórolás, angol

Időrányosan jól állnak, keményen dolgoznak a 2020-as tokiói olimpia szervezői; mint Ádámfi Attia, a Nemzetközi Súlyemelő Szövetség főigazgatója az InfoRádiónak elmondta, az ő sportága különösen is furcsa helyzetben van, mert bár a súlyemelők csarnoka a város közepén van - mindenhez közel -, de

tizenegy szintet kell beüzemelni a játékok alatt,

és ez igen nagy kihívás.

"Ezért is van különösen nagy jelentősége az idén júliusban rendezendő tesztversenynek, amire mi is nagy erőkkel koncentrálunk" - mondta el Ádámfi Attila.

Mint hozzátette, minden olimpia más, így minden olimpia lehet tökéletes a maga nemében.

"Nem lehet összehasonlítani a rióival, de a pekingivel és a londonival sem. Ennek az olimpiának is meglesznek a különlegességei, a szépségei, a kívásai is. Utóbbiak közül az egyik talán meglepő lehet, de a nyelvtudás az, ami Pekinghez hasonlóan komoly nehézség lehet. Ugyanakkor az a precizitás, amit a japánoktól elvárunk, az viszont meg fog jelenni minden téren, a szervezésben és a lebonyolításban is" - vázolta a sportvezető.

Elviselhetetlenül meleg és magas páratartalom is várható majd a játékok idején, ami szintén nem lesz egyszerű:

a költségcsökkenés jegyében a szervezőbizottság partnerei voltak viszont a súlyemelők is abban, hogy a hivatalnokok és a vendégek a versenycsarnok körüli szállodákban lesznek elhelyezve, így sétálni fognak a helyszínek között.

Ebben tehát a spórolás nyert.

Nyitókép: MTI/Sóki Tamás