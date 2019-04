Megmérték a magyar futballt: itt a helyünk

​A svájci székhelyű Sporttudományok Nemzetközi Központja (CIES) a legfrissebb tanulmányában a labdarúgó-mérkőzések látogatottságának alakulását vizsgálta. 42 ország 51 bajnokságának nézőszámait vetette össze, ebből 26-ét 2003 és 2018 között. Kiderült, hogy az átlagos nézőszám a tizenöt év alatt 15 382 volt, és mindössze négy százalékkal emelkedett. A legjobban, 47 százalékkal a lengyel élvonalban, míg a leginkább, 32 százalékkal a görög bajnokságban csökkent az érdeklődés.

Az utóbbi öt év elemzésében már szerepel a magyar NB I is, az 51 rangsorolt liga közül a 42. lett 2733 nézővel mérkőzésenként. A listát a német Bundesliga első osztálya vezeti 43 302 nézővel (még a másodosztály is tizedik 18 814 nézővel),az angol Premier League (36 675) és a spanyol La Liga (27 381) előtt. A legnépszerűbb bajnokság Európán kívül a mexikói, összesítésben a negyedik lett 25 582 szurkolóval.

A hazai OTP Bank Ligát népszerűségben még a német harmadik és az angol negyedik liga is megelőzte, viszont nálunk is ritkábban járnak meccsre Szerbiában, Szlovákiában vagy Bulgáriában. Az NB I így is sokat köszönhet a Ferencvárosnak, mert a kutatásból kiderült, hogy a magyar rekordbajnok vonzza a magyar meccsnézők 22,2 százalékát a stadionokba. Ezzel a zöld-fehérek 13. helyen állnak a kutatásban, az első a Celtic, amely a skót bajnokság nézői közül 36,5 százalékot tudhat magáénak.

Természetesen ransgorolták a legtöbb nézőt vonzó klubokat is, ebben az összevetésben a Borussia Dortmund a legnépszerűbb, a hazai meccseire átlagosan 80 230 szurkoló vált jegyet. A sorban mögötte a Manchester United (75 218), a Barcelona (74 876), a Bayern München (73 781) és a Real Madrid (69 822) követi. Érdekesség, hogy a német klubok közül még három (Schalke, Hamburg, Stuttgart) befért az első tíz közé, sőt az amerikai MLS-ből az Atlanta United is.

A Dárdai Pál iránította Hertha a rangos, 17. helyet szerezte meg 49 476 nézővel. A lista 50. helyéhez még több mint 35 ezer néző kellett mérkőzésenként, így magyar klub nem tudott bekerülni ebbe az összevetésbe.

Nyitókép: MTVA/Jászai Csaba