Már 15 kiskorú sértettet azonosítottak a Szőlő utcai ügyben – a nap hírei

Április 12-re tűzte ki az országgyűlési választás időpontját a köztársasági elnök. A Sándor-palota közölte: a korábbi közjogi hagyományokat követve, az alaptörvény és a választási eljárásról szóló törvény által lehetővé tett legkorábbi időpontban lesz az országgyűlési választás. Idén 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik a választáskor nem tartózkodnak Magyarországon.

A KSH adatai szerint tavaly decemberben a fogyasztói árak 3,3 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, míg 2025-ben átlagosan 4,4 százalékos volt a drágulás. A Portfolio szerint az infláció mérséklődésének több oka van: az üzemanyagárak kedvező alakulása, a forint árfolyamának erősödése, az élelmiszerár-ciklus fordulása, illetve a 2024 végi magas bázis.

A kormány úgy döntött, hogy folytatják a szociális tűzifa programot, olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-videóban arról beszélt, hogy az időjárási előrejelzések változtak, nem enyhülés jön, hanem tartós marad a hideg.

Egy német autóipari beszállító vállalat tízmilliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A ZF Chassis Modules első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára.

A GKI felmérése szerint a magyar vállalkozások 27 százaléka biztosítja dolgozóinak a távmunkát, és a cégek háromnegyede a következő években sem tervezi ennek változtatását. A home office leginkább a nagyvállalatoknál és a szolgáltató szektorban elterjedt.

Az agrárminiszter szerint számíthatnak a kormány segítségére a Bászna Gabona Zrt. csődjének károsult gazdái és kisvállalkozásai. A kormány döntött a felszámolási eljárás szabályozásáról, így a gabonát beszállító, bérmunkát végző, előleget fizető és bértároló, kkv-nak minősülő vállalkozások teljes összegben hozzájuthatnak jogos követelésükhöz.

Eddig 15 kiskorú sértettet azonosított a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai ügyben – derül ki legfőbb ügyész írásbeli válaszából, amelyet Arató Gergely kérdésére adott, és amelyről a Népszava számolt be. Nagy Gábor Bálint közölte: vizsgálják, hogy a korábban tett jelzések kivizsgálása során a hatóságok részéről történt-e mulasztás, illetve megállapítható-e bűncselekmény gyanúja.

Hajózási zárlat lépett életbe a Dunán a jégzajlás miatt, de ez nem érinti a nagy személy- és áruszállító járműveket – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel az InfoRádióban elmondta: a közutakra korábban elrendelt súlykorlátozásokat feloldották.

Bogyay Katalin lett az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter adta át a felkérő levelet Bogyay Katalinnak, aki négyéves időtartamra tölti be a pozíciót – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Újra érkezik olaj pancsovai finomítóba. A szerb hírügynökség beszámolója szerint az amerikai szankciók miatti száz napos szünet után érkezik szállítmány az Adria-kőolajvezetéken keresztül a szerbiai kőolajipari vállalat, a NIS finomítójába. A termelésből származó dízel megjelenését a piacon január 26–27. környékére várják.

Venezuelában kiengedtek egy magyar fogvatartottat – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megerősítette, hogy másik két magyar szabadulásán tovább dolgoznak. Az egyik érintett egy újságíró, akit a hatóságok június közepe óta terrorizmus és kémkedés vádjával tartanak fogva.

Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz jelentette ki a grönlandi miniszterelnök a dán kormányfővel közösen tartott, koppenhágai sajtótájékoztatóján. A washingtoni Fehér Házban egyeztet holnap Grönland ügyében a dán, a grönlandi és az amerikai külügyminiszter. A megbeszélésen J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz.

Közös nyilatkozatban biztosították szolidaritásukról az Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő Federal Reserve elnökét a világ legbefolyásosabb jegybankjainak vezetői. Jerome Powellt rendszeresen és nyilvánosan bírálja az amerikai elnök az általa lassúnak Ítélt kamatcsökkentés miatt, a hétvégén pedig az amerikai igazságügyi minisztérium bűnügyi eljárást helyezett kilátásba ellene.

A tüntetések folytatására és az intézmények elfoglalására biztatta az iráni tüntetőket az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a segítség már úton van – az azonban nem derült ki a posztból, mit is takar ez. Egy iráni illetékes szerint már mintegy kétezer halottja van az iráni tüntetéseknek.

Menesztette az ukrán parlament a védelmi minisztert. Denisz Smihal kevesebb mint fél évet töltött ebben a pozícióban. A politikus ugyanakkor továbbra is a kormány tagja marad, Volodimir Zelenszkij elnök felajánlotta neki az első miniszterelnök-helyettesi és energetikai miniszteri tisztséget.

Dél-Koreában halálbüntetést kért az ügyészség az ország volt elnökére, Jun Szogjolra, akit a 2024-ben rövid időre bevezetett hadiállapot miatt lázadással vádolnak. A bíróság várhatóan februárban hirdet ítéletet.