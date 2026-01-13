ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
386.29
usd:
331.72
bux:
118863.12
2026. január 13. kedd Veronika
24 óra Ukrajna Venezuela
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Pexels.com

Már 15 kiskorú sértettet azonosítottak a Szőlő utcai ügyben – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Április 12-re tűzte ki az országgyűlési választás időpontját az államfő. Folytatja a kormány a szociális tűzifa programot. Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz. Az InfoRádió legfontosabb keddi hírei.

Április 12-re tűzte ki az országgyűlési választás időpontját a köztársasági elnök. A Sándor-palota közölte: a korábbi közjogi hagyományokat követve, az alaptörvény és a választási eljárásról szóló törvény által lehetővé tett legkorábbi időpontban lesz az országgyűlési választás. Idén 151 külképviseleten szavazhatnak azok a magyarországi lakcímmel rendelkező magyar választópolgárok, akik a választáskor nem tartózkodnak Magyarországon.

A KSH adatai szerint tavaly decemberben a fogyasztói árak 3,3 százalékkal voltak magasabbak az egy évvel korábbinál, míg 2025-ben átlagosan 4,4 százalékos volt a drágulás. A Portfolio szerint az infláció mérséklődésének több oka van: az üzemanyagárak kedvező alakulása, a forint árfolyamának erősödése, az élelmiszerár-ciklus fordulása, illetve a 2024 végi magas bázis.

A kormány úgy döntött, hogy folytatják a szociális tűzifa programot, olyan mennyiségben és addig, ameddig csak szükséges – jelentette ki a miniszterelnök. Orbán Viktor a Facebook-videóban arról beszélt, hogy az időjárási előrejelzések változtak, nem enyhülés jön, hanem tartós marad a hideg.

Egy német autóipari beszállító vállalat tízmilliárd forintos beruházása 230 új munkahelyet hoz létre Debrecenben – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. A ZF Chassis Modules első-, illetve hátsótengelyeket fog gyártani kizárólag a debreceni BMW-üzemben előállított elektromos járművek számára.

A GKI felmérése szerint a magyar vállalkozások 27 százaléka biztosítja dolgozóinak a távmunkát, és a cégek háromnegyede a következő években sem tervezi ennek változtatását. A home office leginkább a nagyvállalatoknál és a szolgáltató szektorban elterjedt.

Az agrárminiszter szerint számíthatnak a kormány segítségére a Bászna Gabona Zrt. csődjének károsult gazdái és kisvállalkozásai. A kormány döntött a felszámolási eljárás szabályozásáról, így a gabonát beszállító, bérmunkát végző, előleget fizető és bértároló, kkv-nak minősülő vállalkozások teljes összegben hozzájuthatnak jogos követelésükhöz.

Eddig 15 kiskorú sértettet azonosított a nyomozó ügyészség a Szőlő utcai ügyben – derül ki legfőbb ügyész írásbeli válaszából, amelyet Arató Gergely kérdésére adott, és amelyről a Népszava számolt be. Nagy Gábor Bálint közölte: vizsgálják, hogy a korábban tett jelzések kivizsgálása során a hatóságok részéről történt-e mulasztás, illetve megállapítható-e bűncselekmény gyanúja.

Hajózási zárlat lépett életbe a Dunán a jégzajlás miatt, de ez nem érinti a nagy személy- és áruszállító járműveket – közölte az Országos Katasztrófavédelmi Főigazgatóság szóvivője. Mukics Dániel az InfoRádióban elmondta: a közutakra korábban elrendelt súlykorlátozásokat feloldották.

Bogyay Katalin lett az UNESCO Magyar Nemzeti Bizottság elnöke. Hankó Balázs kulturális és innovációs miniszter adta át a felkérő levelet Bogyay Katalinnak, aki négyéves időtartamra tölti be a pozíciót – közölte a Kulturális és Innovációs Minisztérium.

Újra érkezik olaj pancsovai finomítóba. A szerb hírügynökség beszámolója szerint az amerikai szankciók miatti száz napos szünet után érkezik szállítmány az Adria-kőolajvezetéken keresztül a szerbiai kőolajipari vállalat, a NIS finomítójába. A termelésből származó dízel megjelenését a piacon január 26–27. környékére várják.

Venezuelában kiengedtek egy magyar fogvatartottat – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter megerősítette, hogy másik két magyar szabadulásán tovább dolgoznak. Az egyik érintett egy újságíró, akit a hatóságok június közepe óta terrorizmus és kémkedés vádjával tartanak fogva.

Grönland inkább Dániához akar tartozni, mint az Egyesült Államokhoz jelentette ki a grönlandi miniszterelnök a dán kormányfővel közösen tartott, koppenhágai sajtótájékoztatóján. A washingtoni Fehér Házban egyeztet holnap Grönland ügyében a dán, a grönlandi és az amerikai külügyminiszter. A megbeszélésen J. D. Vance amerikai alelnök is részt vesz.

Közös nyilatkozatban biztosították szolidaritásukról az Egyesült Államok központi bankjának szerepét betöltő Federal Reserve elnökét a világ legbefolyásosabb jegybankjainak vezetői. Jerome Powellt rendszeresen és nyilvánosan bírálja az amerikai elnök az általa lassúnak Ítélt kamatcsökkentés miatt, a hétvégén pedig az amerikai igazságügyi minisztérium bűnügyi eljárást helyezett kilátásba ellene.

A tüntetések folytatására és az intézmények elfoglalására biztatta az iráni tüntetőket az amerikai elnök. Donald Trump közösségi oldalán azt írta, hogy a segítség már úton van – az azonban nem derült ki a posztból, mit is takar ez. Egy iráni illetékes szerint már mintegy kétezer halottja van az iráni tüntetéseknek.

Menesztette az ukrán parlament a védelmi minisztert. Denisz Smihal kevesebb mint fél évet töltött ebben a pozícióban. A politikus ugyanakkor továbbra is a kormány tagja marad, Volodimir Zelenszkij elnök felajánlotta neki az első miniszterelnök-helyettesi és energetikai miniszteri tisztséget.

Dél-Koreában halálbüntetést kért az ügyészség az ország volt elnökére, Jun Szogjolra, akit a 2024-ben rövid időre bevezetett hadiállapot miatt lázadással vádolnak. A bíróság várhatóan februárban hirdet ítéletet.

Kezdőlap    Napinfo    Már 15 kiskorú sértettet azonosítottak a Szőlő utcai ügyben – a nap hírei

napinfó

hír

szőlő utca

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng

Andrej Babiš részleteket árult el a lőszer-kezdeményezésről, Petr Fiala őrjöng
Éles politikai vita bontakozott ki Csehországban az Ukrajnának szánt lőszerszállítások miatt. A jelenlegi miniszterelnök, Andrej Babiš azt állítja: a korábbi kormány több száz milliárd koronányi fegyverüzletet bonyolított le úgy, hogy erről sem a parlament, sem a közvélemény nem kapott világos tájékoztatást. Petr Fiala volt kormányfő viszont azzal vádolja Babišt, hogy felelőtlen nyilatkozataival emberek és cégek biztonságát veszélyezteti.
 

Szakértő: egy trükk is kellett ahhoz, hogy Oroszország ellenálljon az uniós szankcióknak

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

Elemzők a kampányról és a siker útjáról: nagy a különbség a pártok stratégiája, de akár a támogatottsága között is

A kampány intenzív lesz, a választási részvételi hajlandóság pedig kulcsfontosságú – mondták az InfoRádió Aréna című műsorának vendégei. Mráz Ágoston Sámuel, a Nézőpont Intézet igazgatója és Závecz Tibor, a ZRI Závecz Research vezetője ismertette a legfrissebb pártszimpátia-kutatásokat, arról is szó volt, milyen témák befolyásolhatják leginkább az április 12-i országgyűlési választás eredményét. Értékelték a pártok online és offline jelenlétét is.
 

Választás 2026 – Már meg is jelent a törvény a Magyar Közlönyben

Így reagált Orbán Viktor és Magyar Péter, hogy az államfő kitűzte a választás időpontját

Minden fontos információ, amit a 2026-os választásról tudni kell

Választás 2026: új honlap és fontos határidők – megszólalt az NVI

VIDEÓ
Választás: mit hoz még a kampány? Mráz Ágoston és Závecz Tibor, Inforádió, Aréna
Havazás, hófúvás, ónos eső: mi vár ránk az utakon? Bartal Tamás, Inforádió, Aréna
Ki lesz a következő Donald Trump célkeresztjében? Wagner Péter, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.01.14. szerda, 18:00
Csizmazia Gábor
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézetének tudományos munkatársa
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Súlyos csapás érte Ukrajnát, személycserék kezdődtek az ukrán elitben - Háborús híreink kedden

Oroszország tegnap hozta nyilvánosságra, hogy a pénteki, Ukrajnát ért Oresnyik-támadás azt a lvivi repülőteret érte, ahol többek között amerikai gyártmányú F-16-os vadászbombázók is állomásoztak korábban. A hétfői nappal az orosz-ukrán háború hivatalosan is átlépte a 1418 napos lélektani határt, azaz azt az időtartamot, ameddig a Szovjetunió Németországgal harcolt a második világháború alatt. Németország zöld utat adott a hazánk által is használt Lynx lövészpáncélosok Ukrajnába szállítására. Hajnalban súlyos támadás érte Ukrajnát - Kijevben elment az áram. A nap folyamán személycserékről szavazott az ukrán parlament: új védelmi miniszter, energiaügyi miniszter, technológiai miniszter és hírszerzési vezető is kinevezésre kerül. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Egyre több magyar intézi már így a pénzügyeit: őket már lassan hiába támadják be a csalók

Egyre több magyar intézi már így a pénzügyeit: őket már lassan hiába támadják be a csalók

A digitális fizetések fejlődését Magyarországon a technológiai innovációk mellett leginkább a szabályozás alakítja.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

'Help is on its way,' Trump tells Iranians as he urges them to keep protesting

It comes as an Iranian security official says 2,000 people have been killed so far after a crackdown on anti-government protests.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. január 10. 21:00
Bemutatta egyéni jelöltjeit a Fidesz, még egy-két nap az extrém hideg - a nap hírei
2026. január 9. 22:17
Zúzalékos kőszórást is alkalmazni kellet Baranya megyében az ónos eső miatt - a nap hírei
×
×
×
×