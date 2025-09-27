ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Steel oil pipes from refinery in desert during sunset.
Nyitókép: imaginima/Getty Images

Nem befolyásolja a magyarországi szállításokat a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadás - a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Az ukrán elnök szerint Kijev kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében. Az önazonossági törvény visszavonását követelték a Roma büszkeség napja elnevezésű budapesti rendezvényen.

Nem befolyásolja a magyarországi szállításokat a Barátság kőolajvezetéket ért újabb támadás – közölte a külgazdasági és külügyminiszter. Szijjártó Péter azután számolt be erről, hogy szombaton ukrán dróntámadás érte a Barátság kőolajvezeték egyik szivattyú-állomását az oroszországi Csuvasföldön. Senki nem sérült meg és jelentős károk sem jelentkeztek.

Ukrajna kész segíteni Magyarországnak és Szlovákiának az energiahordozók alternatív beszerzésében - jelentette ki Volodimir Zelenszkij elnök. Az ukrán államfő elmondta: megegyezett Robert Fico szlovák miniszterelnökkel, hogy októberben együttes ülést tart a két ország kormánya. Hozzátette, hogy Kijev Budapesttel is megvitatná ezt a kérdést, de erre utaló jelzést Magyarországtól még nem kaptak. Közben Orbán Viktor miniszterelnök közösségi oldalán úgy fogalmazott: az Európai Unió és a NATO támogatása nélkül Ukrajna már rég összeomlott volna. Volodimir Zelenszkijt említve pedig azt írta, minden tisztelettel arra kéri az ukrán elnököt, hogy hagyja abba Magyarország zaklatását.

Ismét visszautasította a Magyar Honvédség, hogy drónjai pénteken megsértették Ukrajna légterét. Ezt azután közölték, hogy az ukrán vezérkar térképrészleteket tett közzé a Magyarország felől érkező, pilóta nélküli eszköz útjáról. Előzőleg Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter is cáfolta a légtérsértésről szóló híreket. A Telex-szel a közlekedési minisztérium is azt közölte: a légiközlekedési hatóságához nem érkezett bejelentés légiközlekedési szabály megsértéséről.

Azonosítatlan drónokat észleltek a legnagyobb dán katonai támaszpont felett péntek este - közölte a dán rendőrség. Egy vagy két, ismeretlen eredetű drón repült a Karup légibázis közelébe, és több órán át ott tartózkodtak. A rendőrség és a hadsereg együtt vizsgálja az ügyet. Hétfő este a koppenhágai repülőtér forgalmát zavarták meg berepülő drónok.

A NATO a jövőben még nagyobb erővel lép fel a légtérsértések ellen – közölte a szövetség Katonai Bizottságának elnöke. Giuseppe Cavo Dragone Rigában, a NATO-tagországok vezérkari főnökeinek találkozóján szolidaritásról biztosította mindazokat a szövetségeseket, akiknek a légterét megsértették a közelmúltban.

Németország fokozott készültséget vezet be a drónok okozta veszélyek miatt – jelentette a belügyminiszter. Berlinben úgy fogalmazott: a fenyegetés magasnak minősíthető, és egyes esetekben kifejezetten konkrét és közvetlen kockázatot jelent. A miniszter bejelentette, hogy a német kormány felülvizsgálja a légiközlekedés-biztonsági törvényt.

Oroszország nem tudta visszaszerezni a helyét az ENSZ légügyi szervezetének irányító testületében - írja a Politico. A szervezet 2022-ben fosztotta meg Oroszországot a helyétől, miután a háború alatt Moszkva jogellenesen lefoglalta a lízingelt repülőgépeket.

Az önazonossági törvény visszavonását követelte a főpolgármester és a többi felszólaló a Roma büszkeség napja elnevezésű budapesti rendezvényen. Karácsony Gergely szerint emellett meg kell semmisíteni az ez alapján hozott önkormányzati rendeleteket. A főpolgármester diszkriminatívnak és az emberi méltóságot sértőnek nevezte a törvényt. Másik fő követelésük az volt, hogy legyen nemzeti emléknap a 2008–2009-es romagyilkosságok áldozatainak meggyilkolásának napja.

A társasági adóról szól a kormány által indított nemzeti konzultáció utolsó, 5. kérdése - közölte Hidvéghi Balázs, a Miniszterelnöki Kabinetiroda parlamenti államtitkára. A konzultáció 5 kérdést tartalmaz és október elsején indul.

Csak november elején indítja el a képviselőjelölt-választás folyamatának nyilvános szakaszát a Tisza párt. A közlemény szerint a leendő jelöltek személyes védelme és a családjaik biztonsága érdekében döntöttek így, de a jelöltállítás módját és véghatáridejét megtartják. A kiválasztási folyamat sem változik.

A honvédelmi miniszter méltatlanság miatt felbontja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését és ezzel a rendfokozatát sem használhatja majd. Szalay-Bobrovniczky Kristóf Facebook-videójában a Tisza Párt honvédelmi szakértőjéről azt mondta: Ruszin-Szendi Romulusz veszélyes, mert fegyverrel jár politikai gyűlésekre, amivel szabálysértést követ el. Ruszin Szendi Romulusz közösségi oldalán úgy reagált: ő legfeljebb a honvédelmi miniszter jövőjére jelenthet veszélyt, míg Szalay-Bobrovniczky Kristóf Magyarország biztonságára.

Az ENSZ Biztonsági Tanácsa elutasította az Irán elleni szankciók újbóli bevezetésének hathónapos késleltetését, amelyet Oroszország és Kína javasolt. Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lép. Irán hazarendelte a berlini, a párizsi és a londoni nagykövetét.

Katonák vezénylésére adott utasítást az oregoni Portlandbe az amerikai elnök. Donald Trump azt közölte: a belbiztonsági miniszter kérésére utasította erre Pete Hegseth védelmi minisztert, miután az elmúlt napokban szövetségi épületek előtt heves tüntetések voltak az illegális bevándorlást érintő kormányzati intézkedések ellen.

