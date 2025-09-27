ARÉNA
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
Ruszin-Szendi Romulusz Magyar Péter évértékelőjén 2024. február 17-én
Nyitókép: Facebook/Péter Magyar

Súlyos lépést tett a honvédelmi miniszter Ruszin-Szendi Romulusszal szemben

Infostart

Szalay-Bobrovniczky Kristóf honvédelmi miniszter bejelentette, hogy felbontja Ruszin-Szendi Romulusz tartalékosi szerződését, arra hivatkozva, hogy a szakpolitikus magatartása méltatlanná tette őt a katonai szolgálatra.

A miniszter Facebookon közzétett videójában indokolta a döntést. Állítása szerint Ruszin-Szendi Romulusz, a Tisza Párt szakpolitikusa „veszélyes” és „méltatlanná vált arra, hogy a Magyar Honvédség katonája legyen”. Ennek oka, hogy a volt vezérkari főnök állítólag „fegyverrel jár gyűlésekre” , ami a miniszter szerint szabálysértésnek minősül , továbbá újságíró megtámadásával a garázdaság gyanúját kelti.

Szalay-Bobrovniczky Kristóf közölte, hogy felbontja a tartalékosi szerződést - vette észre az index.hu.

A döntést azzal is indokolta, hogy a fegyvertartási engedélyétől megfosztott Ruszin-Szendi „naponta több posztban támadja a magyar kormányt, a Magyar Honvédséget”. A miniszter szerint ez a tevékenység „folyamatosan megbontja a Magyar Honvédség egységét, aláássa a nemzet biztonságát, és ez veszélyt jelent a magyar emberekre”.

A szerződés felbontásának hatálybalépésével Ruszin-Szendi nem használhatja majd a rendfokozatát.

Juttatás felülvizsgálata

A honvédelmi miniszter

kezdeményezte Ruszin-Szendi Romulusz havi 1,3 millió forintos honvédelmi szolgálati juttatásának felülvizsgálatát is.

A miniszter megfogalmazása szerint ez a juttatás azoknak a leszerelt katonáknak jár, akik „méltón képviselték és képviselik a Magyar Honvédséget és a Magyar Honvédség érdekeit, ezáltal a magyar emberek biztonságát”.

