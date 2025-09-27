ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.81
usd:
334.03
bux:
99207.79
2025. szeptember 27. szombat Adalbert
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Unsplash

Teherán bekeményít

Infostart / MTI

Irán konzultációra hazarendelte szombaton a berlini, a párizsi és a londoni nagykövetét, miután Németország, Franciaország és Nagy-Britannia az úgynevezett snapback mechanizmus révén elérte, hogy a hét végén újra életbe léptessék az ENSZ korábbi büntetőintézkedéseit Irán ellen.

Tekintettel arra, hogy ez a három ország "felelőtlenül úgy döntött", visszaállítják az ENSZ Biztonsági Tanácsának határozatait, konzultációra visszarendeljük Teheránba a berlini, a párizsi és a londoni nagykövetet - közölte az iráni külügyminisztérium.

Az Irán elleni valamennyi szankció közép-európai idő szerint vasárnap hajnali 2 órakor ismét érvénybe lép, miután az Európai Hármak (E-3, Franciaország, Nagy-Britannia és Németország) harmincnapos úgynevezett snapback folyamatot kezdeményezett, azzal vádolva Teheránt, hogy megsértette az atomprogramjáról 2015-ben megkötött és októberben lejáró megállapodást. A snapback olyan jogi eljárás, amely lehetővé teszi, hogy visszaállítsák az ENSZ által korábban elrendelt büntetőintézkedéseket, ha az érintett fél megszegi a kötelezettségvállalásait. A szankciók értelmében újra befagyasztják az iráni vagyonokat külföldön, leállítják az együttműködést Teheránnal a fegyverkezés terén, és büntetést helyeznek kilátásba arra az esetre,

ha Irán folytatná ballisztikusrakéta-programjának fejlesztését.

Az E-3 országok elsősorban azt kifogásolták, hogy Irán nem működik együtt a Nemzetközi Atomenergia-ügynökséggel (NAÜ), illetve nem folytat közvetlen tárgyalásokat az Egyesült Államokkal a kérdésben.

Maszúd Peszeskján iráni elnök szombaton közölte: az Egyesült Államok azt követelte Irántól, hogy adja át "az összes" dúsított uránját cserébe a szankciók felfüggesztésének három hónapos meghosszabbításáért.

Ezt a kérést Irán elfogadhatatlannak tartja. Pár hónap múlva majd új követeléssel állnak elő, és megint a snapback mechanizmust akarják alkalmazni - mondta az iráni elnök az állami televíziónak nyilatkozva.

Kezdőlap    Külföld    Teherán bekeményít

irán

ensz bt

szankciók

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

ADAC téligumi-teszt: az olcsó nagyon sokba kerülhet

Hónapokkal ezelőtt négy évszakos autógumikat tesztelt a Német Autóklub (ADAC). Elismerte, hogy kényelmes megoldást kínálnak, ugyanakkor biztonsági kockázatot is rejtenek magukban. Ezúttal a téli gumik tesztelése volt soron, és elsősorban az olcsóbbak buktak el a vizsgán.
VIDEÓ
A világ és Elon Musk: hogy jutunk a Teslától az űrbe? Bazsó Gábor Karotta, Inforádió, Aréna
Kirk-gyilkosság: Kezdődik-e új időszámítás Amerikában? Csizmazia Gábor, Inforádió, Aréna
Gáza: Háború, utolsó vérig? Csicsmann László, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.29. hétfő, 18:00
Kaiser Ferenc
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem docense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás

Tőzsdei stratégiaépítés kezdőknek - interaktív, online előadás

A tőzsde világa egyszerre vonzó és félelmetes a kezdők számára. A potenciális nyereség ígérete sokakat csábít, ugyanakkor a piaci mozgások kiszámíthatatlansága és a rosszul megtervezett döntések könnyen veszteséghez vezethetnek. A kezdők a körülöttük zajló hírekre, árfolyam-ingadozásokra vagy éppen rövid távú impulzusokra reagálnak, rendszer nélkül kereskednek – és nem véletlen, hogy a legtöbbjük veszteségesen zárja az évet.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Filmbe illő hajsza a fővárosban: betontömb állította meg a száguldó autóst

Filmbe illő hajsza a fővárosban: betontömb állította meg a száguldó autóst

Látványos rendőri üldözés zajlott péntek éjjel Budapesten: egy 27 éves sofőr Csepelről indult menekülni, miután a rendőrök igazoltatni akarták.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Drones seen over Danish military bases in latest air disruption

Drones seen over Danish military bases in latest air disruption

Drones were detected near its largest military facility, with possible sightings also reported in Germany, Norway and Lithuania.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 27. 14:21
Kijev: ezen az útvonalon repült be Magyarországról egy drón Ukrajnába
2025. szeptember 27. 12:39
Újabb drónriadó Dániában
×
×
×
×