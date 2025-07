Jönnek az amerikai vámok, kongresszust tartott a Tisza - a nap hírei

Augusztus 1-jétől 30 százalékos vámot vet ki az Európai Unióból származó árukra az Egyesült Államok. Az amerikai elnök levele szerint vámmentességet csak azok a vállalatok kaphatnak, amelyek az Egyesült Államokban építik fel gyártókapacitásaikat, vagy ott állítják elő termékeiket. Ursula Von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke azt közölte: a lépés mindkét fél számára hátrányos és kész augusztus elsejéig folytatni a tárgyalásokat és ha indokolt, kész az arányos válaszlépésre is. Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerint az amerikai vámemelés is a brüsszeli vezetés alkalmatlanságát bizonyítja.

A házvásárlásnál 50 millió forinttal, 150 millió forintra nő az árkorlát a szeptembertől induló Otthon Start Programban - közölte a Miniszterelnökség parlamenti és stratégiai államtitkára. Panyi Miklós a kiemelte: lakás esetében a 100 millió forintos ingatlanárkorlát marad. Hozzátette, hogy a héten a bankokkal folytatott egyeztetéseken, a pénzintézetek biztosították a kormányt arról, hogy a 3 százalékos kamatozású hitelprogram szeptember 1-jétől elindul, a bankok addigra készen állnak majd az indulásra.

A felelősök mielőbbi megbüntését várja az ukrajnai kényszersorozás közben bántalmazott, majd meghalt kárpátaljai férfi ügyében a kormányfő. Orbán Viktor a Harcosok Klubja Facebook-csoportba írt legfrissebb bejegyzésében úgy fogalmazott: Ukrajna háborúban álló ország, de ez nem jogosítja fel mindenre. A kormányfő szerint az Európai Bizottság elnökének és az ukrán államfőnek arról kellene tárgyalnia, hogy s kényszersorozások során senki ne haljon meg.

Bemutatta a programját a Tisza Párt a nagykanizsai kongresszuson. Magyar Péter beszédében a lakhatás és a vasúti közlekedés területén is átfogó reformokat ígért. Emellett vagyonvisszaszerzési hivatalt és kompenzációs programot jelentett be. Úgy fogalmazott: rendszerváltást békésen, felelősséggel mottóval indul neki a Tisza Párt a következő hónapoknak. Kocsis Máté, a Fidesz parlamenti frakcióvezetője kudarcnak nevezte, hogy a Tisza párt ezúttal sem mutatta be a jelöltjeit.

Nyilvánosan elérhetők az európai parlamenti képviselők vagyonnyilatkozatai - közölte a Nemzeti Választási Iroda. Az EP mind a 21 magyarországi képviselője teljesítette az előírt kötelezettségét. A magyar EP-képviselőknek most először kellett vagyonnyilatkozatot tenniük az áprilisban elfogadott törvényjavaslat alapján. A törvény szerint legvégső esetben akár a mandátumát és ezzel a mentelmi jogát is elvehetik annak az EP-képviselőnek, aki szabálytalanul tölti ki a vagyonnyilatkozatát, és a felszólítás után sem javítja.

A postán átvehetik majd a nyugdíjasok az élelmiszer-utalványt, ha a kézbesítés sikertelen - közölte a Kormányzati Tájékoztatási Központ. Hangsúlyozták, ha a nyugdíjas a kézbesítéskor nincs otthon, akkor a postás értesítőt hagy, az utalvány pedig 10 munkanapig átvehető lesz. A KTK emlékeztetett, hogy a 30 ezer forintos utalvány papíralapú lesz, többféle címletben, és ősszel postai úton kézbesítik az érintetteknek. A tervek szerint az utalvány december 31-ig lesz beváltható.

Már minden régióban helyreállt az áramszolgáltatás a hét eleji viharok után. Az E. ON pénteki bejelentése után szombaton az MVM is azt közölte: az MVM Émász és az MVM Démász is elvégezte a szükséges munkákat.

Pozsony a jövő héten megállapodásra szeretne jutni az Európai Bizottsággal az orosz gázszállításokról – jelentette be a szlovák miniszterelnök. Robert Fico megismételte: a kormány célja, hogy mentesüljenek az uniós orosz gázimporttilalom 2028-tól érvényes hatásai alól. Úgy fogalmazott: a szankciók súlya nem nehezedhet kizárólag Szlovákiára, ezért politikai garanciákat és biztosítékokat várnak Brüsszeltől.

Oroszország ismét több száz drónnal és rakétával mért csapást ukrán városokra. Több ember meghalt és jelentősek a károk. A fő célpont ezúttal a nyugati országrészben lévő Lemberg városa és a keleti Harkiv volt. Andrij Szibiha külügyminiszter az X-en ismét sürgette, hogy az Európai Unió és az Egyesült Államok vezessen be átfogó szankciókat Oroszországgal szemben.

Romániában Ilie Bolojan eddigi ügyvivő elnököt, miniszterelnököt választotta elnökévé Bukarestben tartott rendkívüli tisztújító kongresszusán a Nemzeti Liberális Párt. Ilie Bolojan egyedüli jelöltként indult a pártelnöki tisztségért.

Észak-Koreában tárgyal az orosz külügyminiszter. A phenjani állami hírügynökség úgy tudja, hogy Szergej Lavrov vasárnap stratégiai megbeszéléseket folytat a vendéglátó ország külügyminiszterével. Az orosz tárcavezetőt Vonszanban fogadta Kim Dzsong Un észak-koreai vezető.

Az előzetes vizsgálati jelentés szerint az üzemanyag-ellátás leállása okozhatta az Air India Boeing gépének júniusi balesetét. A repülő hangrögzítőjéből kiderül, hogy nem a pilóták kapcsolták ki az üzemanyag-szabályozót. A replülő egy orvosi kollégium menzájába csapódott. A fedélzeten tartózkodók közül 241-en, míg a földön 19 ember vesztette életét. Csak egy utas élte túl India történetének egyik legsúlyosabb légi katasztrófáját.