100 pontról az egyetem dönthet a felvételinél - a nap hírei

Átalakul a felvételi rendszer, jóval több lehetőséget kapnak az intézmények a hallgatók kiválasztására – közölte a kulturális és innovációs miniszter. Csák János azt mondta, hogy a rendszer továbbra is 500 pontból áll, ebből 100 pontról a jövőben maga az egyetem dönthet, "akár szóbeli vizsgáztatással, akár sport-, művészeti vagy bármilyen más teljesítmény beszámításával. Az új rendszer a 2024-es őszi szemeszterben lép életbe, így elsőként a jelentkezésüket 2023 decemberében beadó diákokra vonatkozik.

Aszály veszély-helyzeti operatív törzset alakít a kormány. A testület feladata a rendkívüli aszályhelyzet és az energiaárak mezőgazdaságban okozott következményeinek kezelését szolgáló kormányzati intézkedések meghozatala - jelentette be az agrárminiszter. Nagy István megerősítette, hogy július közepére az ország területének döntő többségén súlyos vagy nagyfokú aszály alakult ki.

Magyarországnak továbbra is ki kell vennie a részét a téli földgázszezonra való felkészülésből - hangsúlyozta az Unió energiaügyi biztosa. Kadri Simson a CNN-nek úgy fogalmazott: így az oroszországi szállításcsökkentések mellett Magyarország is számíthat uniós szomszédjainak segítségére. Brüsszel kedden jelentette be a megállapodást, hogy a tagországok augusztustól márciusig 15%-kal csökkentik a gázfelhasználást, hogy átvészeljék a telet.

Az OMV biztosítottnak látja Ausztria gázellátását, mert a következő, októbertől jövő szeptemberig tartó szezonra már lekötötte a szükséges szállítási kapacitást és földgáz mennyiséget. Alfred Stern, a társaság vezérigazgatója az osztrák hírügynökségnek adott interjúban úgy fogalmazott: bár az orosz Gazprom csoport jelenleg nem szállítja a szerződésben rögzített gázmennyiséget, az OMV a jelenlegi helyzetben teljes mértékben képes ellátni ügyfeleit és közben a tárolókat is tölteni.

A hétvégén kezdődik a Mol Dunai Finomítójának tervezett karbantartása. A munkálatok miatti üzemanyaghiány pótlására korlátozottak a lehetőségek - mondta az Indexnek a Mol operatív működésért felelős ügyvezető igazgatója. Rata-tics Péter azt kérte, mindenki csak annyit tankoljon, amennyire tényleg szüksége van. Úgy vélte: felül kell vizsgálni az árszabályozást, hogy legyen esély megnövelni a szükséges import mennyiségét. A karbantartás 2 hónapig tart.

Ideiglenesen bezárja 5 magyarországi töltőállomását a Shell, két kutat pedig kizárólag vállalati ügyfelek kiszolgálására állítanak át. Két fővárosi, egy székesfehérvári és egy pápai kút jövő hétfőtől, a dabasi pedig már holnaptól bezár. A Shell azt közölte, hogy célja képes legyen növelni a logisztikai hatékonyságát. Az érintett töltőállomások dolgozói a cég más kútjain dolgozhatnak tovább. Jövő szerdától két további Shell benzinkút kizárólag vállalati ügyfeleket szolgál majd ki. Az egyik Mosonmagyaróváron, a másik Debrecenben van.

A második negyedévben 3,2 százalékos volt a munkanélküliség. A Központi Statisztikai Hivatal jelentése szerint az április-júniusi időszakban a munkanélküliek átlagos létszáma 157 ezret tett ki. A munkakeresés átlagos időtartama 10 hónap volt, a munkanélküliek 36,7 százaléka legalább egy éve keresett állást.

A politikában „biológiai alapú megközelítés nem lehetséges”, csak kulturális alapú megközelítés – jelentette ki a magyar miniszterelnök Bécsben, amikor tusnádfürdői beszédéről kérdezték. Orbán Viktor Karl Nehammerrel közös sajtótájékoztatóján azt hangsúlyozta, hogy egyetért az osztrák kancellárral az antiszemitizmus és a rasszizmus elutasításában. Hozzátette, hogy ő nyíltan bevándorlásellenes politikusnak vallja magát, és azt hangsúlyozta, hogy ez nem faji, hanem kulturális kérdés. A magyar miniszterelnök azt mondta, hogy a migráció kérdésében nincs egyetértés Ausztriával. Ugyanakkor azt is hangsúlyozta, hogy Magyarország és Ausztria számíthat egymásra a következő években is.

Ausztria segítséget ajánlott a létrejövő magyar határvadász egységek képzésében és megemeli a magyar-szerb határon szolgáló osztrák határőrök számát– jelentette be a magyar külgazdasági és külügyminiszter Bécsben. Szijjártó Péter közölte: Ausztriának is az az érdeke, hogy az országtól minél távolabb állítsák meg a migrációs hullámokat.

Csaknem 4 millió ukrajnai állampolgár regisztrált ideiglenes védelemre az Európai Unió valamelyik államában a háború februári kezdete óta. Az Unió Menekültügyi Ügynökségének adatai szerint mintegy 9,6 millió ukrán állampolgár menekült el hazájából, és közülük 7,3 millióan kerestek menedéket az országgal szomszédos négy uniós tagállam egyikében, Magyarországon, Lengyelországban, Szlovákiában és Romániában.

2020 óta először van újra vesztegzár Vuhanban a Covid miatt. Csaknem egymillió ember került 3 napos karanténba a koronavírus bölcsőjének tekintett kínai település egyik elővárosában, miután négy ember is pozitív tesztet produkált. Kína a zéró Covidnak nevezett stratégiát követi.

