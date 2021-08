Olaszország irgalmatlan veszélyben - a nap hírei

Kialudt a láng a tokiói Olimpiai Stadionban rendezett záróünnepségen, ezzel véget ért a 32. nyári olimpia. A július 23-án kezdődött játékokon 206 nemzet több mint 11 ezer sportolója vett részt. Magyarország 6 arannyal, 7 ezüsttel és 7 bronzzal a 15. helyen zárt a tokiói olimpia éremtáblázatán, amelyen az Egyesült Államok küldöttsége végzett az élen. A magyarok tokiói eredményességi listájának élén a kajak-kenu áll, amelyet az úszás és a vívás követ. Kajak-kenuban 3 arany, 2 ezüst és 1 bronzérmet szereztek a versenyzők. Úszásban 1 arany, 2 ezüst, vívásban 1 arany, 1 ezüst és 1 bronzérmet hoztak el a magyarok.

Hétfőn ünnepélyes keretek között a Magyar Olimpiai Bizottság köszönti a tokiói játékokon szerepelt csapatot. A MOB honlapjának tájékoztatása szerint az ötkarikás résztvevők - köztük az érmes és pontszerző sportolók, valamint az edzők, sportvezetők – fogadása hétfőn 17 órakor lesz a BOK Csarnokban. A Magyar Olimpiai Bizottság az eseményre várja a családtagokat, a szurkolókat, a sportvezetőket, a sportszövetségek vezetőit, munkatársait és a média képviselőit. Egyben arra kér mindenkit, hogy ne a repülőtéren várják az érkezést, hanem a csarnoknál.

Addig kell minél több embert beoltani, amíg még nem gyorsul be a koronavírus-járvány negyedik hulláma - mondta Rusvai Miklós virológus az M1-en. A szakember szerint az oltás után az ellenanyagszint körülbelül 2-3 hét alatt éri el a csúcsát, majd lassan csökkenni kezd. Felhívta a figyelmet arra, hogy a védettség mértékét a genetika és az életkor is befolyásolhatja, a korral arányosan az immunrendszer teljesítőképessége is csökken. Rusvai Miklós korábban az InfoRádióban azt mondta: a külföldről hazatérők által behozott vírusok, a tömegrendezvények és az iskolakezdés miatt szeptembertől ismét emelkedés várható a fertőzöttségi adatokban.

A belföldi turizmus stabilan helyreállt a koronavírus-járvány okozta leállásból – mondta a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója a Kossuth rádióban. Guller Zoltán közölte: júliusban 110 milliárd forintos forgalma volt a vendéglátásnak a tavalyi 87 milliárd forint után. Hozzátette: a balatoni szálláshelyeken júniusban mintegy 10 milliárd forintot költöttek a vendégek, ami a tavalyi érték kétszerese. Júliusban ez a szám az előzetes becslés szerint 25,5 milliárd forint, ami 35 százalékos növekedés

Már több mint 1 millióan utaztak a Balatonra a MÁV járatain az idei főszezonban – ismertette az innovációs tárca parlamenti és stratégiai államtitkára. Schanda Tamás tájékoztatása szerint az utasok kétharmada a déli partra, harmaduk az északira tart, a Balatonhoz vonatozók száma pedig több mint ötödével múlja felül a tavalyi adatot, és megegyezik a 2019-es forgalommal. Felhívta a figyelmet arra, hogy a dél-balatoni vasútvonal teljes felújítása után nyárra az északi parton is elkészült az első szakasz villamosítása Balatonfüredig.

Észak-Macedóniában augusztus 16-ától oltási igazoláshoz kötik a vendéglátóhelyek és rendezvények látogatását. Venko Filipce egészségügyi miniszter azt közölte: a kormány új rendelete nem csupán a zárt helyiségekre vonatkozik, szabadtéri rendezvényeken és a vendéglátóhelyek kerthelyiségeiben is csak azok tartózkodhatnak majd, akik a koronavírus elleni valamelyik védőoltás legalább egy adagját megkapták már.

Északon árvíz és földcsuszamlás, délen erdőtüzek sújtják továbbra is Olaszországot. Dél-Tirol tartományban 8,7 centiméternyi eső esett egy nap alatt, elárasztva több utat és házak alsó szintjeit. Az esőzések miatt Velencében a csatornák vízszintje szombat este elérte a kritikus egyméteres szintet. Ez az az mérték, amikor a lagúnák városának legalacsonyabban fekvő pontját, a Szent Márk teret elönti a víz. Az ország déli részén ezzel szemben az erdőtüzek egyre inkább fenyegetik a mezőgazdasági és a természetvédelmi területeket, amelyeket a szárazság már egyébként is sújtott.

Változatlan intenzitással tomboltak az erdőtüzek Görögország több térségében. Kora este kényszerleszállást kellett végrehajtania egy tűzoltó repülőgépnek a Jón-tengeri Zakynthos szigeten, és eközben lezuhant, de a pilóta megmenekült. A lángok továbbra is az ország több területén pusztítanak. A második legnagyobb szigeten, Évián már csaknem egy hete tartanak az erdőtüzek, és több falu is porig égett. Több ezer embernek kellett elhagynia otthonát.

Három napon belül már a negyedik afganisztáni tartomány székhelyét vonta uralma alá a tálib mozgalom. Az iszlamista lázadók az északi Szári-Pul tartományt szerezték meg az afgán kormányerőkkel folytatott harcokban. A tálibok elfoglalták az összes kormányzati épületet, köztük a kormányzó irodáját és a rendőr-főkapitányságot.