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Az MVM Paksi Atomerõmû 2026 július 29-én. Ezen a napon leállították a paksi atomerõmû 3-as blokkját a Duna alacsony vízállása miatt.
Nyitókép: MTI/Kiss Dániel

Megkapta a borogatást, gyógyul Paks – a nap hírei

Infostart / InfoRádió

Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés. Estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termel. A következő években 51 milliárdból újulhatnak meg az ivóvízhálózatok. Az InfoRádió legfontosabb hétfői hírei.

Júliusban jelentős többlettel zárt a költségvetés - közölte gyorstájékoztatójában a Pénzügyminisztérium. A múlt hónapban 524,3 milliárd forint volt a többlet, ez mintegy 537 milliárd forintos javulást jelent az egy évvel korábbihoz képest. Az első 7 hónapban az államháztartás 2857 milliárd forintos hiánnyal zárt, ez a költségvetési törvényben szereplő éves hiánycél 67,7 százaléka.

645 milliárd forinttal emelte a Magyar Fejlesztési Bank tőkéjét a tulajdonosi jogokat gyakorló gazdasági és energetikai miniszter. A magyar állam az Európai Bizottság jóváhagyásával az uniós Helyreállítási és Rezilienciaépítési Eszköz forrásaiból hajtotta végre a tőkeemelést.

A következő években 51 milliárdból újulhatnak meg az ivóvízhálózatok, hogy csökkenjen a vízveszteség - jelentette be az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László közösségi oldalán azt írta, hogy a fejlesztési keretre önkormányzatok, víziközmű-szolgáltatók és más fenntartók jelentkezhetnek.

Estétől a paksi atomerőmű második blokkjának 3-as turbinája is termel - közölte a miniszterelnök. Magyar Péter bejegyzésében azt írta: a Duna vízszintje reggel 19 centiméterrel volt az egy héttel ezelőtti mélypont felett, így elkezdődött egy paksi turbina visszakapcsolási folyamata. Napirend előtti felszólalásában a miniszterelnök kiemelte, 10 százalékkal csökkent az energiafogyasztás a kormány felhívása után az összefogásnak köszönhetően.

A Fidesz frakcióvezetője, Bóka János szerint a kormány kommunikációs kérdésként kezelte a válságot. Rétvári Bence a KDNP frakcióvezetője úgy fogalmazott: Magyar Péter becsapta az embereket azzal, hogy tényként kezelte, le fogják állítani a paksi atomerőművet. A Mi Hazánk frakcióvezetője, Toroczkai László szerint a Tisza-kormány pár nap alatt mobil átemelő szivattyúkat, úszóműveket telepíthetett volna Duna mélyebb szakaszaira, amikkel áramot lehetett volna termelni.

Holnap 14 órakor választhat új köztársasági elnököt az Országgyűlés – közölte a kormányfő. A házbizottság érvényesnek minősítette azt a 140 képviselő által támogatott indítványt, amelyben a Tisza parlamenti frakciója Baka Andrást jelöli államfőnek.

Hűtlen kezelés és költségvetési csalás gyanúja miatt feljelentést tett a Tudományos és Technológiai Minisztérium a Gondosóra-program ügyében – hangzott el a parlamentben. Egyúttal azonnali hatállyal felmentették a programot lebonyolító Kormányzati Szolgáltató Központ ügyvezetőjét, Juhász Rolandot és a vezetés több más tagját is.

A magyarok 28 százaléka egyáltalán nem tud félretenni, nincs megtakarítása – derül ki a Provident 9 országra kiterjedő kutatásából. Ez a régióban a legrosszabb arány. A 2. helyen álló letteknél 24 százalék azoknak az aránya, akiknek nem marad pénzük a hónap végén.

A Dunakeszi Járműjavító által gyártott vasúti kocsik ügyében tárgyalt Kairóban a közlekedési miniszter. Vitézy Dávid beszámolója szerint a megbeszélés célja az volt, hogy megtalálják azt a „jövőképet és kiutat", amely nemcsak az egyiptomi utasoknak jó, hanem összhangban van a magyar adófizetők érdekével is.

Nem bizonyult tartósnak a Duna vízszintjének emelkedése a romániai atomerőműnél, Cernavodánál. Pénteken és szombaton kővel megrakott uszályokat süllyesztettek el a Cernavodától 60 kilométernyire található elágazásnál, aminek hatására másodpercenként mintegy 50 köbméterrel több víz jutott az erőmű felé vezető Öreg-Dunába, de a javuló tendencia nem volt tartós.

A héten teljesen leállhat az áruszállítás a Rajna egyik legfontosabb szakaszán az alacsony vízállás miatt. A német belvízi hajózási szövetség szerint ez gyakorlatilag kettészakíthatja Európa egyik legfontosabb vízi szállítási útvonalát. A szakmai szervezet a német közlekedési minisztériummal újabb válságtanácskozásokat tervez.

Történelmi mélypont közelében van több horvátországi folyó vízállása. A Dráván Eszéknél mínusz 192 centiméteres új negatív rekordot mértek, míg a Duna Batinánál mínusz 142 centiméterrel érte el az eddigi legalacsonyabb szintjét.

Az Ibar folyó elterelésével fenyegette meg Koszovót a szerb elnök. Aleksandar Vucic bejelentésének előzménye, hogy valamivel több mint egy hónap alatt 17 szerb tulajdonú épületet bontottak le Koszovó északi részén, az Ujman-tó környékén az állami vízgazdálkodási vállalat tulajdonában lévő területeken. Koszovói szerb politikusok elítélték a kijelentést, mert az Ibar folyó látja el a koszovói szerbeket is.

Újabb tűz pusztít Athén térségben. A lángok közelében óránkénti 70 kilométeres a széllökés. A hatóságok az oltásra mintegy 170 tűzoltót és negyven járművet vezényeltek a helyszínre Kuvaraszban, a fővárostól 60 kilométerre, Attika régióban.

Világszerte minden idők egyik legforróbb júliusa volt az idei. Az Európai Unió Copernicus Éghajlatváltozási Szolgálata azt közölte: a világ tengerei forróbbak voltak a múlt hónapban, mint a feljegyzések kezdete óta bármelyik júliusban.

Legalább 73 halottja van a Kolumbia csendes-óceáni partvidékét reggel megrázó 7,4-es erősségű földrengésnek. A földmozgás fészke 107 kilométeres mélységben volt, mintegy 400 kilométerre nyugatra a fővárostól, Bogotától. A helyi hatóságok szerint a földmozgásban több tucat épület dőlt össze. Nem tudni, hány sérült van, de a beszámolók szerint sokan rekedtek a törmelék alatt.

Több ezren tüntettek Ceutában a migrációs válság azonnali rendezését és a város biztonságának megerősítését követelve a spanyol kormánytól és az európai intézményektől. A szervezők szerint több mint 10 ezren, a rendőrség szerint több mint 5 ezren vonultak utcára a július végi tömeges határsértés miatt.

A katonai fellépés helyett inkább a gazdasági nyomás fokozásával próbálja elérni céljait Iránban az amerikai elnök. Donald Trump egy hete még kiterjedtebb katonai hadműveletek újraindítását tervezte.

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