Így lehet teljes Al Pacino életműve

A Keresztapa-trilógia sztárja a SAG-AFTRA (Screen Actors Guild - American Federation of Television and Radio Artists) 33. díjátadó gáláján, február 28-án veheti át az életműdíjat.

Al Pacino hat évtizedes filmes, televíziós és színházi pályafutása alatt számos emlékezetes szerepet játszott, köztük a rendőr Frank Serpicót a Serpico című filmben, a miami maffiózót, Tony Montanát A sebhelyesarcúban, vagy a hollywoodi ügynököt, Marvin Schwarzot Quentin Tarantino Volt egyszer egy... Hollywood című filmjében.

A céh évente adja át az életműdíjat egy olyan színésznek, aki „a színészi hivatás legnemesebb eszményeit" testesíti meg.

„Életem jó részét töprengéssel és vándorlással töltöttem, de egy forgatókönyvvel és színésztársaim mellett mindig otthon éreztem magam” – fogalmazott a 86 éves művész a díjat megköszönve. Hozzáfűzte, hogy számára mindig a munka és a kollégák között eltöltött idő jelentette a legnagyobb örömet.

Al Pacino az Egy nő illata című film főszereplőjeként 1993-ban elnyerte a legjobb színész Oscar-díját, emellett alakításait több Emmy-díjjal, Tony-díjjal és Golden Globe-díjjal ismerték el.

A színészt jótékonysági munkákájáért 2009-ben tüntették ki az Arthritis Alapítvány Jane Wyman Humanitárius Díjával.

Az amerikai előadóművészeket és médiaszakembereket tömörítő SAG-AFTRA szakszervezetnek mintegy 160 ezer tagja van.