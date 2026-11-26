A közlemény szerint a furgon sofőrje azt mondta a pénzügyőröknek, hogy nem szállít jövedéki árut, de az ellenőrzésen kiderült, hogy a jármű platója plafonig volt töltve lezárt kartondobozokkal, amelyekben megtalálták az adózatlan árut.

A 37 éves férfi magyarázata szerint egy ismeretlen ember szólította meg az utcán, és mosópor szállítására ajánlott neki munkát.

A pénzügyőrök lefoglalták a több mint 108 millió forintnyi cigarettát, jövedéki törvénysértés és költségvetési csalás bűncselekmény miatt indult eljárás.