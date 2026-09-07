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Nyitókép: MTI/Kocsis Zoltán

Orosz szopránénekes tarolt a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyen

Infostart / MTI

A tizenkét döntős közül Valentina Pravdina bizonyult a legjobbnak, ő vehette át a fődíjon kívül a különdíjat és a közönségdíjat is.

A tizenkét döntős versenyző fellépésével, a díjak átadásával és a különdíjak bejelentésével vasárnap gálaesttel ért véget a Zeneakadémia 2026-os Marton Éva Nemzetközi Énekversenye a budapesti Operaházban – közölte a Zeneakadémia.

A szombat esti döntőn a 30 ezer euróval járó első díjat Valentina Pravdina orosz szoprán kapta, és ő vehette át az ötezer eurós különdíjat egy Liszt-dal legjobb előadásáért, valamint a közönségdíjat is. A 20 ezer euróval járó második helyen Kim Seokjun koreai basszus végzett, a 10 ezer eurós harmadik díjat pedig Arpi Sinanyan örmény szoprán érdemelte ki. Marton Éva személyes különdíját, amely az MMA támogatása révén 10 ezer euróval jár, Tata Razmadze grúz szoprán vehette át.

A további különdíjakat a vasárnapi gálán jelentették be, amelyen a döntőhöz hasonlóan a Magyar Állami Operaház Zenekara kísérte a 12 énekest, Szennai Kálmán vezényletével. Az különdíjak között fellépési lehetőségeket is felkínáltak intézmények: a Kolozsvári Magyar Opera az első díjas Valentina Pravdinának, a Magyar Rádió Művészeti Együttesei a harmadik helyezett Arpi Sinanyannak, a Magyar Állami Operaház a döntős mezőnybe jutó Kim Jaeyul Edwardnak, a Müpa pedig a második helyezett Kim Seokjunnak, illetve a Marton Éva-különdíjas Tata Razmadzénak, aki a Budafoki Dohnányi Zenekar meghívását is átvehette. Mindezek mellett a Margitszigeti Szabadtéri Színpad felajánlotta, hogy 2027 nyarán gálakoncertet szervez a döntősöknek.

Farkas Gábor, a Zeneakadémia rektora, a megmérettetés egyik védnöke köszönetet mondott Marton Évának, valamint hangsúlyozta: a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem és a teljes magyar zenei élet büszke arra, hogy otthont adhat ennek a nemzetközi rangú eseménynek, ahol a jövő operacsillagai megmutathatják tudásukat..

Batta András, a Zeneakadémia korábbi rektora, a rendezvény másik védnöke pedig a verseny magas színvonalát méltatta, valamint kiemelte, hogy a megmérettetés Marton Éva szándékai szerint nem csupán bemutatkozási lehetőség, hanem egyfajta mesterkurzus is a fiataloknak.

Marton Éva hangsúlyozta, hogy vigyázni kell a tehetségekre, segíteni kell őket, hogy megtalálják helyüket az operaszínpadokon, és boldogan éljenek, azért, hogy aztán a közönség még boldogabb legyen. A Kossuth-díjas magyar opera-énekesnő köszönetet mondott a zsűrinek, az Operaház főigazgatójának, Ókovács Szilveszernek, Batta Andrásnak és Farkas Gábornak, valamint a stábnak a rendezvényért, mint fogalmazott: „ezt csak együtt, közösségben lehet véghez vinni”.

A Zeneakadémia 75 ezer euró összdíjazású, a magyar állam támogatásával megrendezett, 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenye 80 résztvevővel kezdődött el múlt hétfőn. A nemzetközi zsűriben Marton Éva elnökletével Miguel Lerín spanyol művészeti menedzser; Peter Mario Katona, a londoni Royal Opera House casting directora; Anatoli Goussev ukrajnai születésű, Olaszországban élő tenor, énekmester; Vittorio Terranova olasz tenor; Deniz Uzun török-német mezzoszoprán, a 2021-es verseny Marton Éva-különdíjasa; Dmitrij Vdovin, a Bolsoj Színház ifjúsági operaprogramjának igazgatója; valamint Meláth Andrea mezzoszoprán, a Zeneakadémia Ének Tanszékének vezetője és Ókovács Szilveszter, a Magyar Állami Operaház főigazgatója foglalt helyet.

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Kezdőlap    Kultúra    Orosz szopránénekes tarolt a 7. Marton Éva Nemzetközi Énekversenyen

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