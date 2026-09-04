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Könyvek kipakolva egy könyvárus standján egy vásáron.
Nyitókép: Unsplash

A hétvégén a könyvek veszik át az uralmat a Várnegyed felett

Infostart / MTI

Péntek délután nyitja meg kapuit a Budavári Könyvünnep a Kapisztrán téren. A háromnapos rendezvényen könyvbemutatók, író-olvasó találkozók, dedikálások, koncertek, valamint családi és hagyományőrző programok várják az érdeklődőket.

Író-olvasó találkozókkal, irodalmi beszélgetésekkel, családi programokkal és koncertekkel várják az érdeklődőket szeptember 4. és 6. között a Budavári Könyvünnepen.

A Budavári Önkormányzat keddi közleménye szerint a háromnapos Budavári Könyvünnepen, a Kapisztrán téren felállított standokon hazai könyvkiadók mutatkoznak be, miközben a színpadon és a könyvvásárban író-olvasó találkozók, kiadói és irodalmi beszélgetések követik egymást. A könyvkiadók mellett az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) és a Budapest Történeti Múzeum (BTM) Vármúzeum standjával is találkozhat a közönség.

Az eseményen fellép többek között Sebestyén Márta népdalénekes, Beke István Ferenc gitárművész és a zentai Jazz & Roll zenekar, valamint az Örvendő Zenekar moldvai táncháza is várja az érdeklődőket.

Szeptember 5-én, szombaton egész nap kézműves és hagyományőrző programok kísérik a Könyvünnepet. A helyszínen lesz többek között kovácsműhely, könyvkötészet, virágkoszorú- és zászlókészítés, valamint népi gyöngyékszer-készítési bemutató is. A Zsarátnok Zsoldosai hagyományőrzők a XVII. századi látványkonyhával és tüzérségi bemutatóval idézik meg a korszakot, a programokat pedig gólyalábas produkciók is színesítik.

Szombaton szervezik meg a VIII. Budai Polgári Családi Napot, melynek részeként az Álomzug Társulás Álomcirkusz című előadásán, különleges solymászbemutatón, valamint a Kákics zenekar műsorán vehetnek részt az érdeklődők.

A Budavári Önkormányzat által szervezett szabadtéri könyvünnep az ötnapos Budavári Fesztivál része, a programok ingyenesen látogathatók.

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Kezdőlap    Kultúra    A hétvégén a könyvek veszik át az uralmat a Várnegyed felett

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