Vasarely hazatér Pécsre – jubileumi évad indul

A vármegyei közgyűjteményi feladatokat ellátó intézmény közleményében azt írták, hogy a modern vizuális művészet egyik legnagyobb hatású alkotója előtt tisztelgő programsorozat első kiállítása már látogatható: a fél évszázados JPM Vasarely Múzeum műtárgyai március 22-ig új koncepcióban, az eredeti pécsi kiállítóhelytől mintegy 200 méterre található a JPM Modern Magyar Képtár nagy időszaki kiállítóterében láthatók.

A válogatás a több száz darabos gyűjtemény olyan műveit is felvonultatja, amelyek korábban nem szerepeltek az állandó kiállításban, és a későbbiekben sem lesznek ott láthatók.

A Vasarely 2026 - Pécs évad nemcsak visszatekintés, hanem előremutató kulturális vállalás is, jelezték a közleményben. Kiemelték, hogy április 9-én e szellemben nyílik meg a megújult JPM Vasarely Múzeum, méltó módon kapcsolódva Victor Vasarely születésnapjához. Ezt követi a Vasarely tér avatása, és Claire Vasarelynek, a művész feleségének kiállítása a JPM Múzeum Galériában.

Egy, a Zsolnay Negyed m21 Galériájában megvalósuló nagyszabású kortárs kiállítás azt vizsgálja, miként él tovább az op-art öröksége a 21. századi képző- és fényművészetben. A nyári időszakban a pedig a JPM Vasarely Múzeum fél évszázados születésnapját ünneplő piknik, valamint a Múzeumok Éjszakája különleges programjai várják a látogatókat – sorolták.

Vasarely vizuális öröksége a város egészében is megjelenik: az idei Zsolnay Fényfesztiválon a Fény Útja Vasarely-tematikára épül, míg ősszel a Korai Vasarely-kiállítás a Budapesti Vasarely Múzeum válogatásából kínál újabb művészettörténeti fókuszt.

A jubileumi évadot a DesignPécs Vasarely-tematikájú programsorozata zárja, amely a design és a vizuális kultúra kortárs kapcsolódásait állítja középpontba.

A közleményben jelezték, hogy a nemzetközileg talán legismertebb magyar képzőművész munkái a világ számtalan pontján feltűnnek. Nemcsak múzeumokban, galériákban, hanem köztereken, épületeken, logóban, zenei albumborítókon, sőt a filmművészetben is.

Művészete ma is rendkívül aktuális: a vizualitás, a matematika és a kreativitás összekapcsolása a 21. századi gondolkodásmód motorja, amely Pécs jövőjét is formálhatja. Vasarely op-art művészeti nyelve egyszerre játékos, közérthető és szerethető, ugyanakkor előremutató, autonóm és a kreativitás egyedülálló kifejezője.

A városi évad célja, hogy Pécs 2026-ban ne csupán emlékezzen Vasarely örökségére, hanem élő, kortárs és nemzetközileg is értelmezhető módon mutassa meg, miként válhat egy pécsi gyökerű életmű a globális vizuális kultúra meghatározó nyelvévé - olvasható a közleményben.

A programsorozatról bővebb tájékoztatás a www.jpm.hu oldalon érhető el.