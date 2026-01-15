Egyedülálló könyvszakmai mesterképzést indít ősztől a Károli és a Libri

A következő tanévtől, 2026 szeptemberétől könyvszakmai mesterképzés indul a Károli Gáspár Református Egyetemen a Libri együttműködésével. A képzési együttműködési megállapodást csütörtökön írta alá a budapesti Károlyi–Csekonics-palota dísztermében Köbli Gyula, a Libri Bookline Zrt. vezérigazgatója, a Libri kiadói csoport ügyvezetője és Trócsányi László, a Károli Gáspár Református Egyetem rektora. A könyvszakmai és könyvkiadói ismereteket nyújtó, két féléves mesterképzési szak a Károli Gáspár Református Egyetem Bölcsészet- és Társadalomtudományi Karán indul, és 2026. február 1-jétől jelentkezhetnek az érdeklődők a képzésre a felvi.hu oldalon.

A Károli Gáspár Református Egyetem rektora a képzéssel kapcsolatban az InfoRádióban elmondta: aki sikeresen elvégzi az egyéves, nappali kurzust, okleveles könyvszakmai és könyvkiadói szakemberi mesterdiplomát kap. Trócsányi László úgy fogalmazott, „a könyv mindannyiunknak a barátja”, de egy könyv elkészítése a kézirat megírásával kezdődik, és ezen a képzésen azt tanulhatják meg a jelentkezők, hogy miként lesz a kéziratból a könyvesboltok polcaira vagy a könyvvásárok standjaira kerülő kötet.

Az új kurzuson megismerhetik az érdeklődők, milyen előkészítési és szerkesztési munkákat kell elvégezni, továbbá a kiadással kapcsolatos teendőket, tudnivalókat is elsajátíthatják.

A rektor kiemelte: az elmúlt évtizedekben rengeteget fejlődött a technika, megjelentek a digitális könyvek, az e-könyvek, és ezekhez a változásokhoz alkalmazkodniuk kell a könyvszakma iránt érdeklődőknek is. Hozzátette: a Károli Gáspár Református Egyetem és a Libri is kiváló szakemberekkel, oktatókkal rendelkezik, akik a mostani együttműködésnek köszönhetően egy gyakorlatközpontú, magas színvonalú képzést indíthatnak el, amely közvetlen választ ad a könyvpiac és a könyvkiadás aktuális szakemberigényére.

Az egyetem vállalja, hogy a mesterképzés indításához és működtetéséhez szükséges személyi és tárgyi feltételeket biztosítja, a Libri pedig az üzleti és szakmai profiljához illeszkedő, okleveles könyvszakmai és könyvkiadói szakembereket képez. A Libri az együttműködés keretében ösztöndíjakkal, valamint saját, elismert szakembereinek az oktatásban való részvételével támogatja a képzést.

Trócsányi László elmondta: az oktatás során a szakmai gyakorlatot a Libri cégcsoport biztosítja a kereskedői és kiadói hálózatában. Azt gondolja, az ösztöndíj egy kiváló lehetőség, hiszen így az érintettek ingyenesen vehetnek részt a képzésen.

A könyvszakmai mesterképzésre azok jelentkezését várják, akik már rendelkeznek hároméves BSC-diplomával, és nagy érdeklődést mutatnak a könyvszakma iránt.

A KRE rektora szerint a bölcsészettudomány területén sokan vannak, akik könyvekkel vagy könyvkiadással szeretnének foglalkozni a jövőben.

Trócsányi László hangsúlyozta: a Libri rendelkezik a legnagyobb könyvhálózattal Magyarországon, és piacvezető vállalatként kiváló körülményeket, hátteret tud biztosítani ennek a képzésnek is. Külön megemlítette a Libri Talent tehetséggondozó programot, amely lehetővé teszi, hogy a legjobban teljesítők a képzés második félévében munkaviszony keretében dolgozzanak a vállalatnál. A rektor úgy véli, a duális képzés olyan szakmai képesítést nyújt, amely később biztos megélhetést garantál a jelentkezőknek.

A könyvszakmai mesterképzésre február 15-ig lehet jelentkezni, Trócsányi László pedig arra biztatja az érdeklődőket, hogy éljenek ezzel a lehetőséggel, mert az országban egyedülálló képzésen vehetnek részt.

Trócsányi László arra számít, hogy 2026 szeptemberében 20-25 fővel indulhat el a képzés, amelyen csak személyesen lehet majd részt venni.