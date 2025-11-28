Újra Heaven Street Seven!

Az esten a HS7 több mint két évtizedének legmeghatározóbb dalait és emlékezetes pillanatait idézi fel – közölték a szervezők pénteken.

Az 1995-ben alakult formáció kezdetben angol nyelvű dalaival vált ismertté, majd a 2000-es Cukor című album hozta el a stílus- és nyelvváltást, amely a HS7 későbbi korszakát meghatározta. Az ezt követő években sorra érkeztek a stúdióalbumok, és számos, napjainkra már hivatkozási ponttá vált dalok, köztük a Hol van az a krézi srác?; az Ez a szerelem; a Sajnálom; a Mozdulj; a Tudom, hogy szeretsz titokban; a Mikor utoljára láttalak vagy a Dél-Amerika.

A csapat a csúcson, 2015-ben, húszéves kerek évfordulójukon döntött úgy, hogy ideje pontot tenni a történet végére. Hat évvel később, 2021-ben két sikeres koncertre újra összeálltak.

A mostani visszatérés is spontán született meg: az énekes Szűcs Krisztián idei Krézi srác 25-turnéján elhangzó kívánságok élesztették fel a Heaven Street Sevent, amely a brit gitárpop lendületét ötvözte a hazai alternatív közeggel.

A HS7-ben Szűcs Krisztián (ének, gitár), Ábrahám Zsolt (gitár), Takács-Brouwer Zoltán Jappán (billentyűs hangszerek), Németh Róbert (basszusgitár) és Orbán Gyula (dob) lép színpadra jövő augusztusban a Budapest Parkban.