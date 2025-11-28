ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
381.54
usd:
328.9
bux:
109453.39
2025. november 29. szombat Taksony
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
Nyitókép: Unsplash.com

Újra Heaven Street Seven!

Infostart / MTI

Egyetlen fővárosi koncert erejéig ismét összeáll a Heaven Street Seven (HS7). A magyar alternatív könnyűzene kiemelkedő együttese 2026. augusztus 8-án a Budapest Parkban ad koncertet kb. 30 címmel.

Az esten a HS7 több mint két évtizedének legmeghatározóbb dalait és emlékezetes pillanatait idézi fel – közölték a szervezők pénteken.

Az 1995-ben alakult formáció kezdetben angol nyelvű dalaival vált ismertté, majd a 2000-es Cukor című album hozta el a stílus- és nyelvváltást, amely a HS7 későbbi korszakát meghatározta. Az ezt követő években sorra érkeztek a stúdióalbumok, és számos, napjainkra már hivatkozási ponttá vált dalok, köztük a Hol van az a krézi srác?; az Ez a szerelem; a Sajnálom; a Mozdulj; a Tudom, hogy szeretsz titokban; a Mikor utoljára láttalak vagy a Dél-Amerika.

A csapat a csúcson, 2015-ben, húszéves kerek évfordulójukon döntött úgy, hogy ideje pontot tenni a történet végére. Hat évvel később, 2021-ben két sikeres koncertre újra összeálltak.

A mostani visszatérés is spontán született meg: az énekes Szűcs Krisztián idei Krézi srác 25-turnéján elhangzó kívánságok élesztették fel a Heaven Street Sevent, amely a brit gitárpop lendületét ötvözte a hazai alternatív közeggel.

A HS7-ben Szűcs Krisztián (ének, gitár), Ábrahám Zsolt (gitár), Takács-Brouwer Zoltán Jappán (billentyűs hangszerek), Németh Róbert (basszusgitár) és Orbán Gyula (dob) lép színpadra jövő augusztusban a Budapest Parkban.

Kezdőlap    Kultúra    Újra Heaven Street Seven!

koncert

zenekar

heaven street seven

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Szijjártó Péter Moszkvából ismertette a megbeszélések eredményeit és három fő üzenetét

Orbán Viktor miniszterelnök moszkvai tárgyalása a tervezettnél hosszabb ideig tartott. A külgazdasági és külügyminiszter üzent a találkozót félreértelmezőknek is.
 

Alekszandr Novak miniszterelnök-helyettes újabb információkat osztott meg az orosz-magyar tárgyalásokról

A Kreml szerint a moszkvai orosz-magyar tárgyaláson a szankcióval sújtott orosz cégek kivásárlása is szóba került

Orbán Viktor Moszkvában – nem rejtette véka alá véleményét a német kancellár

Vlagyimir Putyin fogadta Orbán Viktort Moszkvában

VIDEÓ
Miért baj, ha a turista a sarki közértben eszik? Zsidai Zoltán Roy, Inforádió, Aréna
Humanoid robotok és digitális avatarok: Ez a MI jövőnk? Palkovics László, Inforádió, Aréna
Zuhanás: meddig marad kancellár Friedrich Merz? Bauer Bence, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.12.01. hétfő, 18:00
Demkó Attila
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem John Lukacs Intézet Stratégiai Jövők Programjának vezetője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Itt a Moody’s döntése Magyarországról!

Az eddigi Baa2 szinten hagyta Magyarország adósbesorolását pénteken a Moody’s – jelentette be este a hitelminősítő. A besorolás negatív kilátása is megmaradt, ami továbbra is a leminősítés veszélyére utal.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Karácsonyi vásár Veszprém 2025: téged is vár az Illatos Advent - Gáspár Laci és Karácsony János is itt koncertezik

Ha meghitt, mégis pezsgő adventi élményre vágyik az ember, a Veszprémi karácsonyi vásár 2025 tökéletes úti cél lehet.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Zelensky's top adviser resigns after Ukrainian anti-corruption raid on his home

Andriy Yermak, 54, has been the Ukrainian president's chief of staff throughout Russia's full-scale war.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. november 27. 19:21
Lélegzetelállító tárlat nyílik a több ezer éves kínai agyagkatonákból a Szépművészeti Múzeumban
2025. november 26. 22:00
Ömlik a pénz Gene Hackman elárverezett hagyatékából
×
×
×
×