Az operavilág azonnal reagált: a Valuska három alkalommal újra a színen

Krasznahorkai komor, szürreális regényéből, amelyből Tarr Béla korábban Werckmeister harmóniák címmel forgatott filmet, Eötvös Péter és librettót jegyző alkotótársai – Mezei Mari, valamint Keszthelyi Kinga dramaturg – az opera és a színház műfaját a groteszkkel ötvöző előadást hoztak létre.

Varga Bence rendezésében a Valuska címszerepét az ősbemutatóhoz hasonlóan Haja Zsolt, a további főszerepeket Miksch Adrienn (Pflaumné), Szabóki Tünde (Tünde), Farkasréti Mária (Parasztasszony), Hábetler András (Tanár úr), Cser Krisztián (Posztókabátos, Katona) és Horváth István (Direktor) formálja meg - közölte a dalszínház csütörtökön.

Az Opera Zenekart és Énekkart Szennai Kálmán dirigálja.

Eötvös Péter egyetlen magyar nyelvű operája megkomponálására 2018-ban kapott felkérést a Magyar Állami Operaháztól.

A Szent István-renddel kitüntetett Kossuth-díjas zeneszerző darabja alapjául az immár irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című, 1989-ben megjelent regényét választotta.

Eötvös Péter előrehaladott betegsége dacára szoros figyelemmel kísérte a premier előkészületeit, az Eiffel Műhelyházban 2023. decemberében megtartott ősbemutatón személyesen is részt vett, ez volt utolsó nyilvános szereplése.