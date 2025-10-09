ARÉNA - PODCASTOK
2025. október 9. csütörtök Dénes
Nyitókép: Pixabay.com

Az operavilág azonnal reagált: a Valuska három alkalommal újra a színen

Infostart / MTI

Az irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László regényéből készült Eötvös Péter-mű, a Valuska című opera október 17. és 24. között három alkalommal látható az Eiffel Műhelyházban, Budapesten.

Krasznahorkai komor, szürreális regényéből, amelyből Tarr Béla korábban Werckmeister harmóniák címmel forgatott filmet, Eötvös Péter és librettót jegyző alkotótársai – Mezei Mari, valamint Keszthelyi Kinga dramaturg – az opera és a színház műfaját a groteszkkel ötvöző előadást hoztak létre.

Varga Bence rendezésében a Valuska címszerepét az ősbemutatóhoz hasonlóan Haja Zsolt, a további főszerepeket Miksch Adrienn (Pflaumné), Szabóki Tünde (Tünde), Farkasréti Mária (Parasztasszony), Hábetler András (Tanár úr), Cser Krisztián (Posztókabátos, Katona) és Horváth István (Direktor) formálja meg - közölte a dalszínház csütörtökön.

Az Opera Zenekart és Énekkart Szennai Kálmán dirigálja.

Eötvös Péter egyetlen magyar nyelvű operája megkomponálására 2018-ban kapott felkérést a Magyar Állami Operaháztól.

A Szent István-renddel kitüntetett Kossuth-díjas zeneszerző darabja alapjául az immár irodalmi Nobel-díjas Krasznahorkai László Az ellenállás melankóliája című, 1989-ben megjelent regényét választotta.

Eötvös Péter előrehaladott betegsége dacára szoros figyelemmel kísérte a premier előkészületeit, az Eiffel Műhelyházban 2023. decemberében megtartott ősbemutatón személyesen is részt vett, ez volt utolsó nyilvános szereplése.

