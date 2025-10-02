ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
389.03
usd:
330.88
bux:
99583.8
2025. október 2. csütörtök Petra
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
A Liget Budapest Projekt keretében megépült Magyar Zene Háza 2021. december 16-án. Elkészült a Magyar Zene Háza épülete, amely 2022. január 22-én egy interaktív zenetörténeti kiállítással és zenei programokkal nyitja meg kapuit.
Nyitókép: MTI/Balogh Zoltán

Zenei világutazásra invitál a Zene Háza – online, ingyen

Infostart / MTI

A Magyar Zene Háza a zene világnapja alkalmából új online sorozatot indít, amelynek célja, hogy az épületben születő egyedi zenei produkciókat az online térben is elérhetővé tegye.

Az intézmény ezzel azok számára is hozzáférést biztosít a különleges zenei élményekhez, akik nem tudtak az eseményeken ott lenni vagy nem engedhetik meg maguknak a személyes részvételt - közölte a Magyar Zene Háza szerdán az MTI-vel.

Október 1-jén reggel Meredith Monk, este pedig a Quinteto Astor Piazzolla különleges koncertklipje vált elérhetővé online. A Live Session sorozatban minden alkalommal egy-egy videóklip készül a fellépőkkel, amely egyszerre mutatja meg a zenekart, a Ház tereit. A szériában olyan hazai és nemzetközi zenekarok szerepelnek, akik a Zene Házában koncerteznek, és az intézmény missziójához kapcsolódva különleges zenei világokban mutatkoznak be. A felvételek helyszíne a Zene Háza koncertterme.

Meredith Monk amerikai zeneszerző, énekes, rendező és koreográfus, az interdiszciplináris előadó-művészet egyik úttörője. A vokális zene egyik úttörője, aki a hangot gyakran hagyományos szöveg nélkül használja - énekstílusa ötvözi a színházi, népzenei és kísérleti elemeket. Monk idén februárban lépett fel a Zene Házában, Simple Sorrow című dala a pandémia idején komoly hatást váltott ki magányról szóló témájával.

Astor Piazzolla argentin zeneszerző és bandoneón-művész forradalmasította a tangó műfaját, neve egybeforrt a nuevo tango (új tangó) stílussal, amelyben a hagyományos argentin tangót ötvözte a klasszikus zene, a dzsessz és a kortárs zenei elemek világával. Az emlékét őrző zenekara a Quinteto Astor Piazzolla tavaly júliusban lépett fel a Zene Házában, a koncertjük másnapján rögzült az első Live Session felvétel, közte a Michaelangelo 70 című dal, amely Piazzolla 1970 körül írt darabja.

A közlemény kitért arra, hogy a Magyar Zene Házában a zene világnapjához kapcsolódva október 2-án Gergye Krisztián és Szalay Fatima Szerelemmesék címmel tart közös estet a népzene és a kortárs tánc összefonódásával. Másnap az osztrák elektronikus zenei úttörő, Fennesz lép fel friss, Mosaic című albumával. Mellé társul a lengyel Raphael Roginski, aki zsidó és kelet-európai hagyományokat ötvöz improvizációval, és a koncert előtt előadással is készül.

Október 4-én délelőtt a családi és gyerekprogramok sorában Danny Bain Jack, a megmentő című koncertszínházi előadását láthatja a közönség, este pedig Lovász Irén lép színpadra a Szerelmes virág című műsorával. Október 9-én a 90 éves Arvo Pärtra emlékeznek az Era Nova Kamarazenekar koncertjén, amelyet élő képregényanimáció tesz még különlegesebbé.

Október 10-én, a mentális egészség világnapján a Thalassa Ház közreműködésével kerekasztal-beszélgetéssel, képzőművészettel és zenével hívják fel a figyelmet a missziójukra. Az estét a román kortárs színtér egyik legnépszerűbb formációja, a Subcarpati zárja. 11-én a családokat várják a Ramazuri programmal, 12-én pedig a népzene kerül előtérbe a Bazseva zenekar és a Zagyva banda koncertjén.

Október 17-én a Slow Village a Zene Házában ünnepli 10. születésnapját, 18-án pedig a Kerekes Band készül gyerekeknek szóló koncerttel. Október 24-én a Romano Drom és a Besh o droM ad közös koncertet, 26-án Mészáros Máté A távolság mechanikája című összművészeti produkcióját adják elő, és ezen a napon startol a Popkulturális Klubkönyvtár új, négyrészes beszélgetős sorozata is a magyar könnyűzene elmúlt 25 évéről.

Kezdőlap    Kultúra    Zenei világutazásra invitál a Zene Háza – online, ingyen

koncert

zene

online

magyar zene háza

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Szalai Máté: optimális forgatókönyv szerint akár már a hét végén kedvező fordulat jöhet Gázában

Már Donald Trump béketervének ismertetésekor érződött, hogy az izraeli narratíva más ahhoz képest, ahogy a legtöbb értelmezés szól, de az első lépésekhez közelebb kerültek a felek a konfliktus rendezésében – mondta az InfoRádióban a Clingendael Intézet kutatója. A külpolitikai szakértő ugyanakkor hozzátette: nem lehet tudni, hogy Benjamin Netanjahu mikor beszél az izraeli társadalomhoz, és mikor próbálja meg összezavarni a tárgyalófeleket.
Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Félelmetes fordulat jöhet az ukrajnai háborúban - Fontos döntés előtt

Az Egyesült Államok fontolóra veszi, hogy Tomahawk cirkáló rakétákat szállítson Ukrajnának – közölte J.D. Vance alelnök. Ugyanakkor a német kancellár, Friedrich Merz bejelentette, hogy Berlin nagyon hamar új, nagy hatótávolságú rakétákat szállít Kijevnek.
 

Bendarzsevszkij Anton: Trump üzenete egyértelmű – Putyin jobban teszi, ha tárgyal

Három makroadatot is közölt magáról Oroszország

VIDEÓ
Brit politikai válság: Trump vagy Farage a népszerűbb? Gálik Zoltán, Inforádió, Aréna
Ukrajna: Trump Putyinról beszél, de Kínára gondol? Bendarzsevszkij Anton, Inforádió, Aréna
Szájkarate és dróntámadás: mi dönti el a háborút? Kaiser Ferenc, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.10.02. csütörtök, 18:00
Pesztericz-Kalas Vivien
a Nemzeti Közszolgálati Egyetem Eötvös József Kutatóközpont Európa Stratégia Kutatóintézet főreferense
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Atomkatasztrófával fenyeget a háború, visszatért Amerika kegyeibe Kijev - Háborús híreink csütörtökön

Kijev és a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség több mint egy hete kongatja a vészharangot a zaporizzsjai atomerőmű áramellátásának megrongálódása miatt, most viszont a csernobili komplexum fényei is kialudtak egy orosz tüzérségi támadás miatt. Amerikai források szerint Washington újraindította az adatszolgáltatást, melynek segítségével az ukránok nagy távolságra fekvő orosz célpontokat támadhatnak. Kijevben sorra jelennek meg az új fegyverek: bemutatták legújabb saját cirkálórakétájukat, de a brit MGI is küld nekik drónokat. Eközben az oroszok igyekeznek előre törni a Donbaszban és Dnyipropetrovszkban. Cikkünk folyamatosan frissül az orosz-ukrán háború legfontosabb híreivel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Komoly bejelentés jött a magyar tőzsde háza tájáról: most már ezzel is kereskedhetsz

Komoly bejelentés jött a magyar tőzsde háza tájáról: most már ezzel is kereskedhetsz

A Budapesti Értéktőzsde részvénye is helyet kapott a BUMIX indexkosárban 2025. október 1-től.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Israeli naval ships intercept Gaza-bound flotilla

Climate activist Greta Thunberg is among activists on the Global Sumud Flotilla being taken to an Israeli port.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. október 1. 16:08
Meghalt Elek Judit
2025. szeptember 29. 21:12
Másfél évtized után új film készül Mark Zuckerbergről és a Facebookról
×
×
×
×