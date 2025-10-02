Zenei világutazásra invitál a Zene Háza – online, ingyen

Az intézmény ezzel azok számára is hozzáférést biztosít a különleges zenei élményekhez, akik nem tudtak az eseményeken ott lenni vagy nem engedhetik meg maguknak a személyes részvételt - közölte a Magyar Zene Háza szerdán az MTI-vel.

Október 1-jén reggel Meredith Monk, este pedig a Quinteto Astor Piazzolla különleges koncertklipje vált elérhetővé online. A Live Session sorozatban minden alkalommal egy-egy videóklip készül a fellépőkkel, amely egyszerre mutatja meg a zenekart, a Ház tereit. A szériában olyan hazai és nemzetközi zenekarok szerepelnek, akik a Zene Házában koncerteznek, és az intézmény missziójához kapcsolódva különleges zenei világokban mutatkoznak be. A felvételek helyszíne a Zene Háza koncertterme.

Meredith Monk amerikai zeneszerző, énekes, rendező és koreográfus, az interdiszciplináris előadó-művészet egyik úttörője. A vokális zene egyik úttörője, aki a hangot gyakran hagyományos szöveg nélkül használja - énekstílusa ötvözi a színházi, népzenei és kísérleti elemeket. Monk idén februárban lépett fel a Zene Házában, Simple Sorrow című dala a pandémia idején komoly hatást váltott ki magányról szóló témájával.

Astor Piazzolla argentin zeneszerző és bandoneón-művész forradalmasította a tangó műfaját, neve egybeforrt a nuevo tango (új tangó) stílussal, amelyben a hagyományos argentin tangót ötvözte a klasszikus zene, a dzsessz és a kortárs zenei elemek világával. Az emlékét őrző zenekara a Quinteto Astor Piazzolla tavaly júliusban lépett fel a Zene Házában, a koncertjük másnapján rögzült az első Live Session felvétel, közte a Michaelangelo 70 című dal, amely Piazzolla 1970 körül írt darabja.

A közlemény kitért arra, hogy a Magyar Zene Házában a zene világnapjához kapcsolódva október 2-án Gergye Krisztián és Szalay Fatima Szerelemmesék címmel tart közös estet a népzene és a kortárs tánc összefonódásával. Másnap az osztrák elektronikus zenei úttörő, Fennesz lép fel friss, Mosaic című albumával. Mellé társul a lengyel Raphael Roginski, aki zsidó és kelet-európai hagyományokat ötvöz improvizációval, és a koncert előtt előadással is készül.

Október 4-én délelőtt a családi és gyerekprogramok sorában Danny Bain Jack, a megmentő című koncertszínházi előadását láthatja a közönség, este pedig Lovász Irén lép színpadra a Szerelmes virág című műsorával. Október 9-én a 90 éves Arvo Pärtra emlékeznek az Era Nova Kamarazenekar koncertjén, amelyet élő képregényanimáció tesz még különlegesebbé.

Október 10-én, a mentális egészség világnapján a Thalassa Ház közreműködésével kerekasztal-beszélgetéssel, képzőművészettel és zenével hívják fel a figyelmet a missziójukra. Az estét a román kortárs színtér egyik legnépszerűbb formációja, a Subcarpati zárja. 11-én a családokat várják a Ramazuri programmal, 12-én pedig a népzene kerül előtérbe a Bazseva zenekar és a Zagyva banda koncertjén.

Október 17-én a Slow Village a Zene Házában ünnepli 10. születésnapját, 18-án pedig a Kerekes Band készül gyerekeknek szóló koncerttel. Október 24-én a Romano Drom és a Besh o droM ad közös koncertet, 26-án Mészáros Máté A távolság mechanikája című összművészeti produkcióját adják elő, és ezen a napon startol a Popkulturális Klubkönyvtár új, négyrészes beszélgetős sorozata is a magyar könnyűzene elmúlt 25 évéről.