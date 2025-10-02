Beszélgetés Korda Györggyel, Balázs Klárival és Fenyő Miklóssal – igazi ünnepre készül a Libri

A Libri is számtalan érdekes kiadvánnyal és programmal várja az érdeklődőket standjainál a vasárnapig tartó négynapos Budapesti Nemzetközi Könyvfesztiválon a Bálna Honvédelmi Központban. A kiadóvállalat kommunikációs és marketing igazgatója az InfoRádióban azt mondta, más könyvkereskedőkhöz és kiadókhoz hasonlóan számukra is igazi ünnep a könyvfesztivál, és azt gondolja, az olvasók is hasonlóan viszonyulnak az eseményhez. Hozzátette: sok újdonsággal készültek, és nagy örömmel mutatják be a teljes szelekciót a látogatóknak.

Ludvig Orsolya az újdonságok közül kiemelte a Libri könyveken túli portfólióját, ami megfogalmazása szerint „igazi kincseket rejt könyvmolyoknak vagy könyves kiegészítőket keresőknek”. Úgy véli, karácsony előtt és már egy kicsit az ünnepi időszakra is gondolva érdemes körülnézni a standjaiknál.

Nem lesznek híján programoknak sem, vasárnap például blackout poetry workshopot tart a Libri, amit Ludvig Orsolya nagyon divatos, izgalmas és inspiráló eseménynek nevezett. Számos dedikálás is lesz a Bookline Terasz előtt, a Bálna előterében. Többek között Fa Nándor, Szlavicsek Judit, Bősze Ádám, Bibók Bea, Karády Anna, Korda György és felesége, Balázs Klári, valamint Fenyő Miklós is várja az érdeklődőket.

Szombaton délután négy órától a Bálna nagytermében Ludvig Orsolya moderálásával pódiumbeszélgetést lehet meghallgatni és megnézni Korda Györggyel és Balázs Klárival, este hét órakor pedig Fenyő Miklós lesz majd a vendég.

A Libri kommunikációs és marketing igazgatója hozzátette: vasárnap is „igazi nagyágyúk” érkeznek hozzájuk: Bán Mór, a Hunyadi-könyvsorozat szerzője, valamint Fábián Janka, A békeidők szerelmesei, Az Anna-bál szerelmesei és A szabadság szerelmesei című kötetek írója. Ludvig Orsolya szerint programokban, könyvekben és újdonságokban gazdag lesz az idei Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál, amihez méltóképpen felnő a Libri is.

A fesztivál arra is egy nagyon jó alkalom, hogy a könyvek szerelmesei megismerkedjenek olyan szerzőkkel, akik kevésbé ismertek.

Ludvig Orsolya külön megemlítette Habsburg Eduárd nemrég megjelent, A Habsburg észjárás – Hét szabály zavaros időkre című művét, ami bemutatja a magyarok és a Habsburg család kapcsolatait, viszonyát, továbbá betekintést enged abba, milyen elvek, eszmék mentén éltek, uralkodtak a Habsburgok.

Ludvig Orsolya a könnyedebb műfajból a Budapesten élő Lili Ann Daniels Grantsmere gyermekei című könyvét ajánlja az olvasóknak. A főként romantikus regényeket író szerző egy igazi különlegességgel lép most újra a piacra, „egy gyönyörű élfestett kötetben egy skóciai testvérpár történetét meséli el”. A Libri kommunikációs és marketing igazgatója szerint ez a könyv szórakoztató, kellemes kikapcsolódást és romantikus pillanatokat ígérhet akár egy hétvégi délutánra is.

A 30. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál teljes programját ezen az oldalon lehet megtalálni.