Mark Zuckerberg, a Meta amerikai információtechnológiai óriáscég vezérigazgatója a számítógépes grafikáról rendezett SIGGRAPH 2024 konferencián a denveri Coloradói Kongresszusi Központban 2024. július 29-én.
Nyitókép: MTI/AP/David Zalubowski

Másfél évtized után új film készül Mark Zuckerbergről és a Facebookról

Infostart

Az új film nem ott folytatja, ahol a Social Network – A közösségi háló véget ért, hanem a közelmúlt eseményeiből merít, mikor számos megosztó és felháborító dolog derült ki a Meta-birodalomról.

Tizenöt évvel a Social Network – A közösségi háló című, Mark Zuckerbergről és a Facebookról szóló film bemutatása után folytatás készül hozzá – írja a TechCrunch cikke nyomán a 24.hu.

A The Social Reckoning című második részt ugyanaz az Aaron Sorkin írja, aki az elsőt, ám ezúttal a rendezői székbe is ő ül David Fincher helyett.

A második részt várhatóan 2026 októberében mutatják be, Mark Zuckerberget pedig Jeremy Strong alakítja majd, aki az Utódlás című sorozatból lehet ismerős.

A második film nem ott veszi fel a fonalat, ahol az előző véget ért, hanem az egykori Facebook-alkalmazott, Frances Haugen szivárogtatásaira fókuszál majd.

Frances Haugen 2021-ben számos belső dokumentumot hozott nyilvánosságra, és azzal vádolta meg a céget, hogy saját anyagi érdekeit helyezi a társadalom érdekei elé. Őt az Oscar-díjas Mikey Madison alakítja majd.

A volt alkalmazott egyik legfelháborítóbb feltárása az volt, miszerint az Instagram tudván tudta, hogy árt a kamasz lányok mentális egészségének, ám nem tett ellene semmit, nehogy csökkenést eredményezett a profitjában.

