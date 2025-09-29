ARÉNA
A Zeneakadémia Egyházzene Tanszékének tanáraiból és diákjaiból álló kórus lép fel az előző nap elhunyt Kocsis Zoltán kétszeres Kossuth-díjas, Corvin-lánccal kitüntetett zongoraművész, karmester, zeneszerző, az intézmény egykori diákja, később tanára tiszteletére rendezett megemlékezésen a Zeneakadémia nagytermében 2016. november 7-én.
Nyitókép: MTI / Mohai Balázs

Kancellár lett a balettművészből

Infostart / MTI

Már két hete él a megbízása: Gáspár Emese Ritát bízták meg a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem kancellári teendőinek ellátásával.

Gáspár Emese Rita kancellári megbízása 2025. szeptember 15-től 2030. szeptember 14-ig szól – jelentette be hétfőn a Zeneakadémia.

A Zeneakadémia honlapján elérhető pályázati anyag szerint Gáspár Emese Rita elsődleges célja az intézmény stabil hátterének megerősítése, a pénzügyi, szervezeti és infrastrukturális feltételek további fejlesztése, valamint a humánerőforrás értékének növelése. Az is célja, hogy támogassa az egyetem kulturális és oktatási tevékenységének fejlődését, biztosítsa a pénzügyi stabilitást. Fontosnak tartja a hallgatói közösség támogatását, valamint a munkatársak szakmai fejlődésének és elkötelezettségének ösztönzését.

A kancellár innovatív és hatékonyabb működési és szervezeti keretek kialakításával támogatni kívánja a nemzetközi kapcsolatok bővítését, az oktatói és szakmai munka megőrzését.

Kiemelt stratégiai célként nevezte meg az intézményi kommunikáció fejlesztését, hogy az intézmény eredményei és a jövőbeni tervei láthatóvá váljanak a széles nyilvánosság számára.

