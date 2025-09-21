ARÉNA
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
390.36
usd:
332.34
bux:
100099.05
2025. szeptember 21. vasárnap Máté, Mirella
24 óra Ukrajna Otthon Start
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA
Nyitókép: Facebook/Jimmy Jaguár – Fliegauf Bence filmje

Meghódította Karlovy Varyt Fliegauf Bence új démonos filmje, amiből akár sorozat is készülhet

Infostart / InfoRádió - Rozgonyi Ádám
ELŐZMÉNYEK

Már meg lehet nézni a magyar mozikban is a Jimmy Jaguárt, amit a rendező egyszerre tart pilotnak és nagyjátékfilmnek. Fliegauf Bence az InfoRádióban azt mondta, bár a központi figura egy démon, és a trailer alapján sokan horrorfilmként könyvelték el a Jimmy Jaguárt, műfajilag nem az, hanem „valamilyen mély, pszichológiai hátteret” szerettek volna varázsolni a történetnek.

Egy szerb háborús bűnös megkötözésével és a Tiszán való leeresztésével indul Fliegauf Bence új filmjének története. A Jimmy Jaguár rejtélyes, démoni elemekkel átszőtt sztorija sok minden más mellett arról szól, hogyan veszíthetik el az emberek az önmaguk feletti irányítást. A filmet szeptember 11-től láthatják a nézők a hazai mozikban. A főbb szerepekben Peer Krisztián, Major Erik, Balla Eszter és Jakab Juli tűnik fel. Fliegauf Bence nemcsak a rendezője, hanem a forgatókönyvírója, a producere és az egyik zeneszerzője is a filmnek.

Fliegauf Bence az InfoRádióban elmondta: a film központi figurája egy szellem, ami démoni módon megszállja az embereket. Tulajdonképpen ő egy szuperhős, akinek nincs teste, így parazitaként testeket keres magának ahhoz, hogy fizikailag is létezhessen, és meg tudjon nyilvánulni különböző módokon. Amikor pedig talál magának egy testet, akkor bosszúcselekményeket hajt végre. Az áldozatok a démon feltűnéséig és bosszúhadjáratáig azért maradhattak életben, mert törvénybe ütközik a megölésük.

A filmet eredetileg sorozatpilotként forgatták, a vázlatokat is ennek megfelelően készítették. Időközben azonban olyan jól sikerültek a színészi alakítások, hogy az alkotók úgy gondolták, érdemes lenne egész estés játékfilmet forgatni. Ahogy telt az idő és a forgatás, a rendező egyre inkább úgy érezte, helyes döntést hoztak azzal, hogy változtattak az eredeti elképzelésükön.

Több szünetet is tartottak közben, de végül két év alatt elkészült a Jimmy Jaguár. Fliegauf Bence úgy fogalmazott, az utómunka után „érdekes, felemás eredmény” született, mert úgy látta,

az alkotás se nem pilot, se nem nagyjátékfilm igazán, hanem „valahol a kettőnek a metszetében van” műfajilag.

A rendezőt ez azért nem lepte meg, és nem is bánkódott rajta, mert gyakran előfordul vele, hogy ismeretlen terepre téved vagy kísérletezik valamilyen ötletével. Éppen ezért új alkotását kísérleti filmnek tartja, főleg azért, mert elmondása szerint „nem a szokványos, narratív utakat járja be a történetmesélés, hanem sokkal inkább epizodikus szerkezetű”.

Bár a film főszereplője egy démon, és a trailer alapján is sokan horrorfilmként könyvelték el a Jimmy Jaguárt, Fliegauf Bence szerint műfaji besorolás szempontjából nem az, hanem „valamilyen mély, pszichológiai hátteret” szerettek volna adni a történetnek az alkotók.

A Balázs Béla-díjas rendező kiemelte: a Jimmy Jaguár egy no-budget film,

semmilyen szponzor, támogató nem finanszírozta, mégis egy lapon emlegették a nyári, Karlovy Vary-i filmfesztiválon olyan alkotásokkal, amelyek 2-3 millió euróból készültek.

Úgy véli, ez is alátámasztja, hogy komoly minőséget sikerült elérniük alkotótársaival.

A csehországi bemutató óta pedig már támogatást is kaptak arra, hogy sorozatot készítsenek az alapötletből. Egészen pontosan nem egy adott sorozat leforgatására nyertek el pénzt, hanem arra, hogy prezentálhassanak különböző forgatókönyveket egy jövőben készülő szériához. Fliegauf Bence jelezte: nagyon örülnek ennek a lehetőségnek és magának a támogatásnak, mert a stábtagoknak nagyon régen volt már részük jutalmazásban. A rendező bízik benne, hogy ki tudnak fejleszteni egy sorozatot az ötletekből. Azzal együtt gondolja ezt, hogy az egész estés Jimmy Jaguárt egy „szabálytalan és nehezen befogadható” filmnek tartja, ami különösen nagy nézői türelmet és figyelmet igényel, viszont az alapkoncepciója lehet a sarokköve egy olyan sorozatnak, ami sokkal több ember számára fogyasztható, és így akár streamingoldalakon is megjelenhet, ha lesz rá kereslet.

Bár egy kísérleti jellegű filmről van szó, Fliegauf Bence büszkén számolt be róla, hogy egyre több fesztivál, bemutató programjába bekerül a Jimmy Jaguár. Már az is nagy megtiszteltetés volt számára, hogy az egyik legrégebbi európai, A-kategóriás filmfesztiválon, Karlovy Varyban versenyben voltak nagyobb költségvetésű alkotásokkal. Mint mondta, ezzel „elég jól startoltak”, és megalapoztak egy „fesztiválkarriernek”, hiszen meghívást kapott a film Isztambulba, valamint két spanyolországi filmes rendezvényre is. „Nyilván sokkal szűkebbek a lehetőségek, mint hogyha egy hagyományosabb, szerzői filmről beszélnénk, de rajta van a filmünk a radaron, és meghívják különböző fesztiválokra” – összegzett Fliegauf Bence.

KAPCSOLÓDÓ HANG

Kezdőlap    Kultúra    Meghódította Karlovy Varyt Fliegauf Bence új démonos filmje, amiből akár sorozat is készülhet

film

filmfesztivál

karlovy vary

sorozat

fliegauf bence

jimmy jaguár

démon

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni

Oeconomus: Kína és Ukrajna viszonya a háború ellenére is tudott erősödni
Az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány elemzője az InfoRádióban arról beszélt, hogy az elmúlt másfél évtized során hogyan alakult át a kínai–ukrán kereskedelmi viszony és diplomácia, illetve hogyan tudta úgy pozicionálni magát az ázsiai nagyhatalom, hogy mindkét háborús féllel, Ukrajnával és Oroszországgal is megmaradt a jó viszony.
VIDEÓ
Bóka János, Inforádió, Aréna
Harcban a lengyelek: orosz drónokkal, egymással és az EU-val is. Dobrowiecki Péter, Inforádió, Aréna
Ukrajnai háború: Elfogy az ember, elfogy a pénz? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2025.09.22. hétfő, 18:00
Pletser Tamás
az Erste Bank olaj- és gázipari elemzője
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap

Putyin arcon röhögi Trumpot, aki újra találkozik az ukrán elnökkel - Háborús híreink vasárnap

Elemzők szerint Vlagyimir Putyin tovább fokozhatja az Ukrajnára nehezedő katonai nyomást, miután arra a következtetésre juthattak az oroszok, hogy Donald Trump nem fog érdemben beavatkozni a konfliktusba. Eközben az amerikai elnök New Yorkban egyeztet Volodimir Zelenszkijjel.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Lehangoló látlelet a magyar bérekről: durva, mennyit kell itthon dolgozni az új iPhone 17-ért

Lehangoló látlelet a magyar bérekről: durva, mennyit kell itthon dolgozni az új iPhone 17-ért

Míg Magyarországon az olcsóbb alapmodell 3 hétnyi fizetésből jön ki, addig Svájcban ez az érték két nap, Indiában pedig több mint fél év.

KOZMA IMRE ATYA SZOLGÁLAT MENEKÜLTEK ADOMÁNY
BBC
Business Sport Travel Science
Starmer set to announce UK recognition of Palestinian state

Starmer set to announce UK recognition of Palestinian state

A host of countries, including France and Canada, are expected to do the same when world leaders gather at the UN General Assembly next week.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2025. szeptember 19. 22:28
Áder János arról értekezett, szerinte mi a kereszténység lényege
2025. szeptember 19. 22:02
Nem semmi évadot terveznek a Nemzeti Színházban
×
×
×
×