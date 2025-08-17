Már ma augusztus 20-a van, ami a budapesti programokat illeti

A Retro Tabán vasárnap esti fő fellépője Szikora Robi és az R-GO lesz, előttük pedig Roy & Ádám, valamint a Ladánybene 27 áll színpadra.
A Panorama Classical ezúttal is a lágyabb dallamok kedvelőit szólítja meg: a Filozófusok kertjében először Fazekas Gergely tart Dalszerelőműhelyt, ahol Taylor Swift titkát boncolgatja, majd fellép a Magyar Honvédség Budapest Helyőrség Zenekar, interaktív gyerekműsort tart a Danubia Ütőegyüttes, és lesz Hangszersimogató is, középpontban a fúvósokkal.
A Szabadrét Fesztiválon ezúttal is déltől este 10-ig lehet szórakozni pokrócon ücsörögve vagy táncolva az Erzsébet téren: a zenéket egyebek mellett Meter Makto, Metha és Lotfi Begi keverik.
A Szentháromság téren és a Dísz téren is változatos programokkal, nemzetközi fellépőkkel és kiállítókkal várja a látogatókat a Mesterségek Ünnepe.
További programok.