Puskás Tamás: nagyon közelről tarkón lőtték a Centrál Színházat

Magyarországon a színház, miként az egészségügy vagy a tömegközlekedést, közszolgáltatás, ami azt jelenti, hogy nem a piaci árát fizetjük meg annak, hogyha megoperálnak minket, és nem a piaci árát fizetjük meg a metró- vagy buszjegynek, hanem egy jelentős mértékben csökkentett árat – kezdte Puskás Tivadar hangsúlyozva: Magyarországon minden színház állami- és/vagy és önkormányzati támogatásban részesül, és általánosságban jóval nagyobb részben támogatásból él, mint jegybevételéből. Mindez viszont nem igaz sem a Centrál Színházra, sem általában a „tao-felnövesztette” magánszínházakra, azzal együtt, hogy a jelenlegi helyzetben ezek sem nélkülözhetik az állami segítő kezet – fűzte hozzá a színházigazgató, aki szerint ez régen, a tao idején arányosan és helyesen valósult meg.

Mint fogalmazott, „az ősbűnt 2019-ben találjuk”, amikor az egyébként kiemelt minősítésű előadó-művészeti egység, a Centrál Színház kikerült abból a rendszerből, ahol arányosan volt támogatva – akár a Katona József Színházhoz, akár a Madách Színházhoz, vagy bárkihez mérve. Így a teátrum három éve, miután nem rendszerszerűen támogatják a működését, minden évben kérelmezte (pályázat útján) – és eddig meg is kapta – azt a 250 millió forint támogatást, amire egy 2020. május 4-én született szerződés ígéretet vállalt.

Június végén, nehézkes utánajárást követően azonban kiderült, idén nem fog megérkezni a pénz július elején – ismertette Puskás Tamás, aki szerint ez egy olyan lépés, amit egy futballmeccsen piros lappal díjaznának.

„Olyan felrúgása a játékostársnak, ami megengedhetetlen.”

A színházigazgató azt is kiemelte, hogy egy olyan színháznak, amely legnagyobb részt a jegybevételéből él, mint a Centrál, és olyan magas jegyárakat kényszerül szabni, mint amilyen egyedül az Operában érvényesül Magyarországon, annak az, hogy pont a nyári időszakban, amikor zárva tart, tehát nincs semmilyen bevétele, amiből gazdálkodni tudna, ugyanakkor a dolgozói bérét és a számláit fizetni kell, az

egyenlő azzal, hogy „nagyon közelről tarkón lövik”.

Ami a folytatást illeti, Puskás Tamás közölte: azon túl, hogy jelezték „a Centrálért felelősséggel bíró” fővárosnak – aminek az épületében működnek, amivel a privatizációs szerződést kötötték és jelenleg is közszolgáltatási szerződésben állnak – „ezt a botrányt”, a kulturális tárcához, illetve államtitkársághoz fognak fordulni azzal kapcsolatban, hogy miért történhetett mindez. Ha kapnak segítséget innen vagy onnan, akkor megoldódik a helyzet, ha nem, akkor nem lesz más választásuk, mintsem megpróbálnak valahogyan túlélni az őszi nyitásig, és akkor, minként eddig is, alapvetően a nézők kegyére bízva magukat, a jegybevételből próbálnak majd gazdálkodni, ami majdnem a lehetetlennel határos – fogalmazott az igazgató.

Nyitókép: MTI/Kollányi Péter