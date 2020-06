Teátrumi Társaság: tudomásul kell venni, új világ köszönt be a színházakban

A Teátrumi Társaság szerint szeptember 11-én kerülhet sor az országos színházi évadnyitóra, és legkésőbb akkor, esetleg a rá következő napokban már valamennyi magyarországi színház elkezdhet játszani. Szabó László közölte, a kormánynak megfogalmazott ajánlásaik elsősorban a nézői szempontokat veszik figyelembe, hogy hogyan lehet őket mentesíteni a sorban állástól a belépéskor, a ruhatárban vagy a büfénél, ahogyan a színészekre, és magának az előadásoknak a lebonyolítására is kitérnek. Kezdve a próbákkal, egészen az idősebb színészek megóvásáig, hogy még véletlenül se kerüljenek „kockázatos” helyzetbe – fogalmazott társaság titkára.

Ugyanakkor olyanokra is gondoltak például, hogy a közönség lehetőség szerint ne világos színű maszkot viseljen, mert az a fények miatt akár zavarhatja is a színészt.

A szakember elképzelhetőnek tartja azt is, hogy a hazai színházakban is megritkítják majd a széksorokat, ahogyan azt a Berliner Ensemble tette, amennyiben erre technikailag lehetőség van, illetve, ha a nézői oldalról is lesz erre igény. Mindenesetre azt javasolják, hogy a teátrumok ültessék a vendégeket egymástól biztonságos távolságba. Megjegyezte, ez vélhetően nem tesz majd jót az előadásnak, hiszen „mindig vannak erők, amik mozognak a nézőtér és a színpad között, oda-vissza, de az egészség és a biztonság mindenek fölött áll”.

Berlin, 2020. május 27. Székeket visznek ki a Berliner Ensemble berlini színház nézőteréről. A koronavírus-járvány miatt, a fertőzések elkerülésének érdekében ritkítják meg a széksorokat, hogy a nézők egymástól biztonságos távolságra ülhessenek. MTI/AP/DPA/Britta Pedersen

A próbák és előadások kapcsán azt ajánlják a rendezőknek és a színészeknek – folytatta –, hogy „bármennyire is fájó”, de meg kell próbálni úgy lebonyolítani azokat, hogy minél kevesebb testi érintkezéssel járjanak.

Kérik majd továbbá, hogy lehetőség szerint mentesítsék az idősebb színészeket attól, hogy játszaniuk kelljen, legalábbis minimalizálják azt, továbbá biztosítsák részükre az önálló öltözőt.

Szabó László szerint

tudomásul kell venni, hogy egy olyan világba kerültünk, amiben a testi közelség kerülendő, vagy minimalizálandó.

Dönthetnének úgy is, hogy akkor mostantól nincs színházi előadás, mert az említettek nélkül az elképzelhetetlen, de a Teátrumi Társaság azt szeretné, ha nem így lenne.

A szakember arra is kitért, folyamatos kapcsolatban állnak a kulturális államtitkársággal, így a Fekete Péter államtitkár által tartott rendszeres szerdai konzultációk alkalmával fogalmazódott meg a Teátrumi Társaságban, hogy elkészítsék a javaslatcsomagjukat, amelyet részint már megküldtek, részint még alakítják. Szeretnék ugyanis, hogy mire a színházak eljutnak oda, hogy teljes kapacitással tudnak működni, addigra az ajánlásokat megismerjék és megfogadják.

