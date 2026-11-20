Kijevet több rakétacsapás ért péntekre virradóra, a három halálos áldozat az előzetes információk szerint a vízművek dolgozója volt – tette közzé Vitalij Klicsko polgármester a Telegram-csatornáján. A sebesültek közül heten szorulnak kórházi kezelésre – közölte. Később az Ukrinform hírügynökség a kijevi katonai közigazgatás adataira hivatkozva már hat halottról számolt be.

Az ukrán főváros három hídját is rakétatalálat érte, ezért arra kérik a lakosságot, hogy amennyiben nem feltétlenül szükséges, ne induljanak útnak személygépkocsival. Emellett felszólították az intézmények és a vállalatok vezetőit, hogy ahol lehetséges, rendeljenek el távmunkát – tudatta Klicsko.

Kijev tíz kerülete közül ötben nincs áram az orosz légicsapások következtében – jelentette Ukrajna legnagyobb magánkézben lévő energetikai vállalata, a DTEK. A főváros más kerületeiben is vészhelyzeti áramszünetek vannak érvényben a berendezések megrongálódása és a hálózatok túlterhelése miatt – áll a közleményben.

Légicsapás ért egy energetikai létesítményt a nyugat-ukrajnai Lviv megyében – számolt be Makszim Kozickij katonai kormányzó a Telegramon. Az Ukrenerho, Ukrajna állami tulajdonban lévő villamosenergia-átviteli rendszerirányítója várható áramkimaradásokra figyelmeztette Lviv, Ivano-Frankiszk és Kárpátalja megye fogyasztóit.

Lvivben találat érte a Szknilivszkij vasútállomás pénztárépületét, a támadásban két ember meghalt, négyen pedig megsebesültek, a város kórházaiban összesen tíz sebesültet ápolnak, kettejük állapota súlyos – tudatta Andrij Szadovij polgármester és a megyei katonai közigazgatás.

A légierő parancsnokságának jelentése szerint az orosz hadsereg meg nem nevezett számú ballisztikus és hajóelhárító rakétával, 84 szárnyas rakétával, valamint 404 csapásmérő, illetve álcadrónnal támadott ukrajnai célpontokat péntekre virradóra.

Az előzetes adatok szerint a légvédelemnek 3 ballisztikus, valamint 79 szárnyas rakétát és 380 drónt sikerült megsemmisítenie. Huszonhárom helyszínen találatokat rögzítettek, tíz esetben pedig roncsok lezuhanását észlelték.