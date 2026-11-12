Összeomlott egy ház Brooklynban, folyamatosan keresik a túlélőket – képek, videó

Legalább két ember életét vesztette, további 17-en pedig megsérültek, amikor helyi idő szerint szerda délután összeomlott egy többlakásos lakóépület New York Brooklyn városrészében. A mentők attól tartanak, hogy további személyek rekedhettek a romok alatt.

Lillian Bonsignore, a New York-i tűzoltóság vezetője közölte: a sérültek között hét gyermek van, közülük négy ember állapota életveszélyes.

A hatóságok egyelőre nem tudják, hányan tartózkodhattak az épületben a katasztrófa idején, illetve vannak-e még eltűntek.

A háromszintes épület helyi idő szerint délután omlott össze a Brooklyn déli részén fekvő Flatbush negyedben. A romok jelentős része a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A városi építésügyi hatóság szerint az épület mellett éppen földmunkák folytak egy új beruházás előkészítéseként, de egyelőre nem tudni, hogy ezek szerepet játszottak-e a szerencsétlenségben.

A mentési munkálatokban mintegy 250 tűzoltó és katasztrófavédő vesz részt kutyák segítségével. A hatóságok szerint a romok instabil állapota miatt rendkívül veszélyes a beavatkozás, ezért a mentőknek fokozott óvatossággal kell dolgozniuk az esetleges túlélők felkutatása érdekében.

A helyi média beszámolói szerint több embert órákkal az omlás után sikerült élve kimenteni a romok alól, köztük egy terhes nőt is.

A tűzoltóság szerint a teljes átvizsgálás több napig is eltarthat. A hatóságok folytatják a kutatást, mivel továbbra sem ismert, hány ember tartózkodhatott a házban vagy a szomszédos építkezésen a baleset idején.

A helyszínről megrázó képek jelentek meg: