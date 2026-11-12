ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
364.2
usd:
328.29
bux:
146987.05
2026. november 12. csütörtök Jónás, Renátó
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
×
18 éven felülieknek
Az ön által letölteni kívánt tartalom olyan elemeket tartalmaz, amelyek Mttv. által rögzített besorolás szerinti V. vagy VI. kategóriába tartoznak, és a kiskorúakra káros hatással lehetnek.

Ha szeretné, hogy az ilyen tartalmakhoz kiskorú ne férhessen hozzá, használjon szűrőprogramot
MÉG NEM VAGYOK 18 ÉVES
BROOKLYN, NEW YORK, UNITED STATES - NOVEMBER 11: At least one person was killed and four others were injured after a building partially collapsed in Brooklyn, New York on November 11, 2026. Emergency responders rushed to the scene as firefighters and rescue crews carried out operations amid the rubble. Authorities are investigating the circumstances surrounding the collapse.
Nyitókép: Lokman Vural Elibol/Anadolu via Getty Images

Összeomlott egy ház Brooklynban, folyamatosan keresik a túlélőket – képek, videó

Infostart / MTI

A tragédiában legalább ketten meghaltak, a kutató-mentők pedig attól tartanak, hogy további sérültek és áldozatok lehetnek még a romok alatt.

Legalább két ember életét vesztette, további 17-en pedig megsérültek, amikor helyi idő szerint szerda délután összeomlott egy többlakásos lakóépület New York Brooklyn városrészében. A mentők attól tartanak, hogy további személyek rekedhettek a romok alatt.

Lillian Bonsignore, a New York-i tűzoltóság vezetője közölte: a sérültek között hét gyermek van, közülük négy ember állapota életveszélyes.

A hatóságok egyelőre nem tudják, hányan tartózkodhattak az épületben a katasztrófa idején, illetve vannak-e még eltűntek.

A háromszintes épület helyi idő szerint délután omlott össze a Brooklyn déli részén fekvő Flatbush negyedben. A romok jelentős része a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A városi építésügyi hatóság szerint az épület mellett éppen földmunkák folytak egy új beruházás előkészítéseként, de egyelőre nem tudni, hogy ezek szerepet játszottak-e a szerencsétlenségben.

A mentési munkálatokban mintegy 250 tűzoltó és katasztrófavédő vesz részt kutyák segítségével. A hatóságok szerint a romok instabil állapota miatt rendkívül veszélyes a beavatkozás, ezért a mentőknek fokozott óvatossággal kell dolgozniuk az esetleges túlélők felkutatása érdekében.

A helyi média beszámolói szerint több embert órákkal az omlás után sikerült élve kimenteni a romok alól, köztük egy terhes nőt is.

A tűzoltóság szerint a teljes átvizsgálás több napig is eltarthat. A hatóságok folytatják a kutatást, mivel továbbra sem ismert, hány ember tartózkodhatott a házban vagy a szomszédos építkezésen a baleset idején.

A helyszínről megrázó képek jelentek meg:

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Összeomlott egy ház Brooklynban, folyamatosan keresik a túlélőket – képek, videó

new york

egyesült államok

kutatás

katasztrófavédelem

katasztrófa

áldozatok

mentés

sérültek

tűzoltóság

házomlás

brooklyn

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
Címlapról ajánljuk
Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől

Ratifikálja a kormány az Isztambuli Egyezményt, változik a szívhangrendelet – bejelentések sora Magyar Pétertől
„Történelmi lépések a magyar nők védelmében; szigorítjuk a büntetőjogszabályokat, fellépünk a kapcsolati erőszak minden formája ellen, megváltoztatjuk a szívhangrendeletet, fellépünk a menstruációs szegénység ellen, eltöröljük az esemény utáni tabletta vénykötelességét, megerōsítjük a várandós nők támogatását. Kezdeményezzük az Isztambuli Egyezmény ratifikálását” – bejelentések tömege Magyar Pétertől a Facebookon.
 

A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most

Jogi csapdába sétál az EU az új költségvetéssel – szakértő

Vízügy: bármennyi eső jöhetne még

Vízügy: bármennyi eső jöhetne még

A rendkívül száraz nyári hónapok után novemberben ismét jelentősebb mennyiségű csapadék érkezett Magyarországra. Az ország különböző térségeiben eltérő mennyiségű eső hullott, ami a folyók és tavak vízállásán is érezteti hatását. A legfrissebb vízügyi adatokról, a folyók és tavak jelenlegi állapotáról, valamint a csapadék területi eloszlásáról Siklós Gabriella, az Országos Vízügyi Főigazgatóság szóvivője beszélt az InfoRádióban.
 

Kübekházán egyetlen nap alatt majdnem leesett egy havi eső – videó

Kicsordul az eresz pénteken, ezekben a megyékben várható különösen sok eső

Nagy esők jönnek, több megyére citromsárga figyelmeztetést is kiadtak

VIDEÓ
Európa lángokban: miért most mennek utcára az emberek? Tálas Péter, Inforádió, Aréna
Halál a futballpályán: megelőzhető a tragédia? Pánics Gergely, Inforádió, Aréna
Drónok, rakéták, béketárgyalások: mi a garancia a békére? Resperger István, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.12. csütörtök, 18:00
Dobrowiecki Péter
Lengyelország-szakértő
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Jó hír a rendkívül aszályos évben: bizonyos helyeken egyetlen nap alatt fél havi eső esett

Jó hír a rendkívül aszályos évben: bizonyos helyeken egyetlen nap alatt fél havi eső esett

Az Időkép összesítése szerint az ország egyes helyein rengeteg csapadék esett le az elmúlt időszakban.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Ismét súlyos orosz támadás érte Ukrajnát: több mint 160 település maradt áram nélkül, halálos áldozat is van

Ismét súlyos orosz támadás érte Ukrajnát: több mint 160 település maradt áram nélkül, halálos áldozat is van

Rakétákkal és drónokkal támadta az orosz hadsereg Ukrajnát, az ország északnyugati részén fekvő Rivne megyében több mint 160 településen megszűnt az áramszolgáltatás.

BBC
Business Sport Travel Science
'No light, no water, no heat': Ukrainians struggle with blackouts as Russia hits power grid

'No light, no water, no heat': Ukrainians struggle with blackouts as Russia hits power grid

For parents in parts of Ukraine, trying to lead a normal family life with just a few hours of power each day is taking its toll.

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 12. 10:51
Amerikai látogatók Vlagyimir Putyinnál
2026. november 12. 09:43
A nagy vita előtti két kis vita – Először Európa, majd az Európai Unió ül össze most
×
×