Várandós nőt mentettek ki a romok alól, még mindig lehetnek túlélők a törmelék alatt – képek, videó

Lillian Bonsignore, a New York-i tűzoltóság vezetője közölte: a sérültek között hét gyerek van, négy ember állapota életveszélyes. A hatóságok egyelőre nem tudják, hányan tartózkodhattak az épületben a katasztrófa idején, illetve vannak-e még eltűntek.

A háromszintes épület helyi idő szerint délután omlott össze a Brooklyn déli részén fekvő Flatbush negyedben. A romok jelentős része a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A városi építésügyi hatóság szerint az épület mellett éppen földmunkák folytak egy új beruházás előkészítéseként, de egyelőre nem tudni, hogy ez szerepet játszott-e a szerencsétlenségben.

A mentési munkálatokban mintegy 250 tűzoltó és katasztrófavédő vesz részt kutyák segítségével. A hatóságok szerint a romok instabil állapota miatt rendkívül veszélyes a beavatkozás.

#Urgente |?TRAGEDIA EN NUEVA YORK: COLAPSO DE EDIFICIO DEJA 8 MUERTOS Y 17 HERIDOS EN BROOKLYN Una tragedia sacude el distrito de Brooklyn, Nueva York, luego de que un edificio de tres niveles colapsara y se desplomara sobre un terreno donde se realizaban trabajos de construcción. El saldo preliminar actualizado es de 8 personas fallecidas y al menos 17 heridas, según reportes de las autoridades. Más de 250 bomberos y equipos de emergencia participan en las labores de búsqueda y rescate entre los escombros, ante la posibilidad de que todavía haya personas atrapadas. Entre los heridos hay menores de edad y personal de emergencia. Las autoridades investigan las causas del derrumbe. Una de las hipótesis bajo investigación está relacionada con los trabajos de excavación que se realizaban en el terreno contiguo al edificio. — La Capital News (@LaCapitalNews) November 12, 2026

Zohran Mamdani, New York polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy mentőegységek rendkívül nehéz és gyorsan változó helyzettel állnak szemben, mert az instabil romok között kell mozogniuk, amelyek felszíne alatt veszélyes üregek találhatóak.

A helyi média beszámolói szerint több embert órákkal az omlás után sikerült élve kimenteni a romok alól, köztük egy várandós nőt is.

New York, 2026. november 12. A romok közül kiemelt embert visznek hordágyon egy házomlás helyszínén, New York Brooklyn városrészében 2026. november 11-én. A kutatás-mentés jelenleg is tart a háromszintes lakóépületnél, amelynek törmeléke a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A szerencsétlenségben legkevesebb ketten életüket vesztették és tizenheten megsérültek. MTI/AP/Ryan Murphy

A tűzoltóság szerint a teljes átvizsgálás több napig is eltarthat.