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Túlélõk és áldozatok után kutatnak egy lakóépület törmeléke közt New York Brooklyn városrészében 2026. november 11-én, miután összeomlott a háromszintes épület, törmeléke pedig a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A szerencsétlenségben legkevesebb ketten életüket vesztették és tizenheten megsérültek.
Nyitókép: Sarah Yenesel

Várandós nőt mentettek ki a romok alól, még mindig lehetnek túlélők a törmelék alatt – képek, videó

Infostart / MTI
ELŐZMÉNYEK

Nyolc ember életét vesztette, további 17-en pedig megsérültek, mert helyi idő szerint szerda délután összeomlott egy többlakásos lakóépület New York Brooklyn városrészében. A mentők attól tartanak, hogy további emberek lehetnek a romok alatt.

Lillian Bonsignore, a New York-i tűzoltóság vezetője közölte: a sérültek között hét gyerek van, négy ember állapota életveszélyes. A hatóságok egyelőre nem tudják, hányan tartózkodhattak az épületben a katasztrófa idején, illetve vannak-e még eltűntek.

A háromszintes épület helyi idő szerint délután omlott össze a Brooklyn déli részén fekvő Flatbush negyedben. A romok jelentős része a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A városi építésügyi hatóság szerint az épület mellett éppen földmunkák folytak egy új beruházás előkészítéseként, de egyelőre nem tudni, hogy ez szerepet játszott-e a szerencsétlenségben.

A mentési munkálatokban mintegy 250 tűzoltó és katasztrófavédő vesz részt kutyák segítségével. A hatóságok szerint a romok instabil állapota miatt rendkívül veszélyes a beavatkozás.

Zohran Mamdani, New York polgármestere szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy mentőegységek rendkívül nehéz és gyorsan változó helyzettel állnak szemben, mert az instabil romok között kell mozogniuk, amelyek felszíne alatt veszélyes üregek találhatóak.

A helyi média beszámolói szerint több embert órákkal az omlás után sikerült élve kimenteni a romok alól, köztük egy várandós nőt is.

New York, 2026. november 12. A romok közül kiemelt embert visznek hordágyon egy házomlás helyszínén, New York Brooklyn városrészében 2026. november 11-én. A kutatás-mentés jelenleg is tart a háromszintes lakóépületnél, amelynek törmeléke a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A szerencsétlenségben legkevesebb ketten életüket vesztették és tizenheten megsérültek. MTI/AP/Ryan Murphy
New York, 2026. november 12. A romok közül kiemelt embert visznek hordágyon egy házomlás helyszínén, New York Brooklyn városrészében 2026. november 11-én. A kutatás-mentés jelenleg is tart a háromszintes lakóépületnél, amelynek törmeléke a szomszédos építési terület munkagödrébe zuhant. A szerencsétlenségben legkevesebb ketten életüket vesztették és tizenheten megsérültek. MTI/AP/Ryan Murphy

A tűzoltóság szerint a teljes átvizsgálás több napig is eltarthat.

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