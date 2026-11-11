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Nyitókép: AntonioSolano/Getty Images

Diákok ezreit kellett kimenekíteni az iskolákból egy összehangolt fenyegetés miatt Olaszországban

Infostart / MTI

Több mint hatezer oktatási intézményben volt bombariadó szerdán Olaszországban, miután az iskolák fenyegető üzenetet kaptak.

Giorgia Meloni kormányfő közösségi oldalán tudatta, hogy a nap folyamán végzett ellenőrzések alapján „semmi nem utal konkrét veszélyre”. Hozzátette: a jelek inkább olyan stratégia irányába mutatnak, amely „riadalmat és aggodalmat akar kelteni, és amelynek kivizsgálása folyamatban van”.

A miniszterelnök Guido Crosetto védelmi miniszterrel és Giancarlo Giorgetti gazdasági miniszterrel tartott sürgősségi egyeztetést. Meloni bejelentette, hogy csütörtökön az ellenzéki pártokkal folytat megbeszélést a kibertámadások miatt kialakult helyzetről.

Az e-mailben küldött üzenet egyszerre érkezett meg Róma, Milánó, Torinó, Firenze, Bologna, Nápoly, Palermo, Bari, Cagliari és más városok különböző szintű iskoláiba. Egyedül az olasz fővárosban mintegy hatvan oktatási intézmény kapott fenyegetést, közöttük általános iskolák is.

Giuseppe Valditara oktatási miniszter a bombariadót követő órákban mintegy 300 evakuált épületről nyilatkozott.

A hatóságok délután pontosították, hogy több mint hatezer oktatási intézmény volt érintett.

Az épületeket – kevés kivétellel – azonnal evakuálták. A diákokat a tanárok az iskolától biztonságos távolságba vitték, kisebb tanulók esetében értesítették a szülőket. Tűzszerészek átvizsgálták az oktatási intézményeket, és a rendőrség is megkezdte munkáját a fenyegető üzenet szerzőinek azonosítására.

A fenyegetés az olaszok "megsemmisítését, valamint Giorgia Meloni miniszterelnök meggyilkolását hangsúlyozta. A nyilvánosságra hozott üzenet aláírója ugyanaz, aki korábban a többi között európai tévétársaságokat fenyegetett meg robbantással.

Az iskolák elektronikus postacímére egyszerre érkezett üzenet aláírójaként Mikhail Andropov neve szerepel, ami az olasz sajtó szerint a Szovjetunió 1982 és 1984 közötti vezetőjét idézi. A név mellett szerepel a „Vilayat Misogistan” megjelölés is.

A fenyegetés szerint az iskolai épületekben műanyag zacskóban nagy erejű távirányított pokolgépet rejtettek el. Az üzenet szerint pokolgépet helyeztek el az olasz miniszterelnök járművében is.

A hatóságok közlése szerint az e-mail a tajvani Da-Yeh Egyetemről érkezett.

Mario Rusconi a római iskolaigazgatók szövetsége elnöke a SkyTg24 hírtelevíziónak azt mondta, az oktatási intézmények „nem tudnak ekkora nyomással megbirkózni, mivel feladatuk az oktatás, nem pedig a kibertámadás elleni védekezés”.

Az oktatási miniszter a La7 kereskedelmi televízióban azt mondta, a fenyegetések mögött „stratégia húzódik, de jelenleg nehéz elképzelni, kiről van szó. A hatóságok lázasan dolgoznak, az ügyészség is nyomoz, de világos, hogy védekeznünk kell, a biztonság megerősítése elengedhetetlen”.

A belügyi és titkosszolgálati szervek vezetői kedden tartottak megbeszélést, amelyen az „érzékeny” célpontok megerősítését sürgették, közöttük az egészségügyi, közlekedési hálózat, valamint a vízellátás védelmét. Hangoztatták, hogy a támadások első számú célja a „pánikkeltés és a stabilitás felborítása”.

Matteo Piantedosi belügyminiszter kijelentette, nehéz megmondani, hogy a fenyegetéseknek ugyanaz-e a szerzője.

„Közös nevezőnek számít, hogy a hamisnak bizonyuló riasztások igénybe veszik a nemzetbiztonsági rendszert. Jelenleg ez jelent problémát” – magyarázta Piantedosi.

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