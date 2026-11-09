Beépített szépség – kínai kémnő csavarta el a világcég vezérének fejét

A világ egyik legnagyobb cégeként számon tartott Nvidia bejelentette: független vizsgálatot indít vezetője, Jensen Huang kémbotránya ügyében. Az amerikai felsővezetésben és a sajtóban megjelentek hírek szerint ugyanis a vele romantikus viszonyt ápoló Alice Huangot beszervezte a kínai hírszerzés – írja a BBC beszámolója nyomán a 24.hu.

Közleményében a cég azt írta: az igazgatótanácsnak nincs oka azt hinni, hogy vállalati titkok kerültek veszélybe, vagy hogy a viszony nemzetbiztonsági kérdéseket vetne fel. Azt is hozzátették, hogy Jensen Huang vezérigazgató elkötelezett a vállalat vezetésének folytatása mellett. Huang külön beismerte azt is, hogy hűtlen volt a feleségéhez, és bocsánatot kért, amiért fájdalmat okozott neki és gyermekeiknek.

Donald Trump a sajtónak azt nyilatkozta, hogy ő már jó ideje tudott az ügyről. Mint mondta, Jensen Huang nagyszerű ember, de sosem tudni, mit hoz az élet. Szerinte remek munkát végzett az országért, illetve becsületes embernek tartja a vállalatvezért.

Az amerikai kormány sokáig tétlen volt az ügyben: november 6-án már a képviselőház három bizottsága is felkérte az Nvidia vezetőjét, hogy jelenjen meg egy közös, zárt ajtók mögötti meghallgatáson az Alice Huanggal folytatott „interakcióival” kapcsolatban.

A The New York Times számolt be róla korábban, hogy kiderült: a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) azzal bízta meg a nőt, hogy információkat szerezzen az amerikai AI-chipekről, és „potenciálisan befolyásolja a vállalatot annak érdekében, hogy a legfejlettebb chipjeit Kína számára is elérhetővé tegyék”. Amellett, hogy Alice Huang a Megaspeed egyik vezetője – amely nem mellesleg az Nvidia egyik ügyfele – a hírek szerint „kapcsolatban áll az AI-chipipar legfelsőbb szintű vezetőivel” is, beleértve a Gigabyte vezetőit is.