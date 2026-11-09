ARÉNA - PODCASTOK
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
Infostart.hu
eur:
362.99
usd:
324.92
bux:
143449.07
2026. november 9. hétfő Tivadar
24 óra Ügynökakták Ukrajna
INFORÁDIÓ - ÉLŐ
ARÉNA - PODCASTOK
21 October 2026, Berlin: Jensen Huang, co-founder and CEO of Nvidia, speaks during GTC Berlin. The U.S. chipmaker held its AI conference from October 20 to 22, 2026.
Nyitókép: Soeren Stache/picture alliance/Getty Images

Beépített szépség – kínai kémnő csavarta el a világcég vezérének fejét

Infostart

Mint kiderült, a vállalatvezér szeretőjét a kínai titkosszolgálat azzal bízta meg, hogy információkat szerezzen az amerikai AI-technológiáról és Kína javára befolyásolja a vállalat működését.

A világ egyik legnagyobb cégeként számon tartott Nvidia bejelentette: független vizsgálatot indít vezetője, Jensen Huang kémbotránya ügyében. Az amerikai felsővezetésben és a sajtóban megjelentek hírek szerint ugyanis a vele romantikus viszonyt ápoló Alice Huangot beszervezte a kínai hírszerzés – írja a BBC beszámolója nyomán a 24.hu.

Közleményében a cég azt írta: az igazgatótanácsnak nincs oka azt hinni, hogy vállalati titkok kerültek veszélybe, vagy hogy a viszony nemzetbiztonsági kérdéseket vetne fel. Azt is hozzátették, hogy Jensen Huang vezérigazgató elkötelezett a vállalat vezetésének folytatása mellett. Huang külön beismerte azt is, hogy hűtlen volt a feleségéhez, és bocsánatot kért, amiért fájdalmat okozott neki és gyermekeiknek.

Donald Trump a sajtónak azt nyilatkozta, hogy ő már jó ideje tudott az ügyről. Mint mondta, Jensen Huang nagyszerű ember, de sosem tudni, mit hoz az élet. Szerinte remek munkát végzett az országért, illetve becsületes embernek tartja a vállalatvezért.

Az amerikai kormány sokáig tétlen volt az ügyben: november 6-án már a képviselőház három bizottsága is felkérte az Nvidia vezetőjét, hogy jelenjen meg egy közös, zárt ajtók mögötti meghallgatáson az Alice Huanggal folytatott „interakcióival” kapcsolatban.

A The New York Times számolt be róla korábban, hogy kiderült: a kínai Állambiztonsági Minisztérium (MSS) azzal bízta meg a nőt, hogy információkat szerezzen az amerikai AI-chipekről, és „potenciálisan befolyásolja a vállalatot annak érdekében, hogy a legfejlettebb chipjeit Kína számára is elérhetővé tegyék”. Amellett, hogy Alice Huang a Megaspeed egyik vezetője – amely nem mellesleg az Nvidia egyik ügyfele – a hírek szerint „kapcsolatban áll az AI-chipipar legfelsőbb szintű vezetőivel” is, beleértve a Gigabyte vezetőit is.

Kattintson ide, hogy az Infostart cikkei az elsők között jelenjenek meg a Google-keresőben!

Kezdőlap    Külföld    Beépített szépség – kínai kémnő csavarta el a világcég vezérének fejét

kína

vállalat

számítástechnika

vezérigazgató

kapcsolat

kém

techcég

nvidia

jensen huang

LEGOLVASOTTABB
LEGFRISSEBB
24 ÓRA
AJÁNLATUNK
Címlapról ajánljuk
Sári Zsolt: a közgyűjteményi béremeléseket egy átalakítási csomag részeként kell kezelni

Sári Zsolt: a közgyűjteményi béremeléseket egy átalakítási csomag részeként kell kezelni

Első körben az ígért béremelésnél kisebb történhet meg a közgyűjteményi dolgozóknál is – a folytatásról Sári Zsolt, a Társadalmi Kapcsolatokért és Kultúráért Felelős Minisztérium Közgyűjteményekért és Örökségvédelemért felelős államtitkára beszélt az InfoRádió Aréna című műsorában.
 

Nem tudott az ügynökaktákról ülést tartani a parlamenti bizottság

Magyar Péter-beszéd és az ügynökakták témája is lesz hétfőn az Országgyűlésben

Nagy bejelentést tett Magyar Péter

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)
TÁMOGATOTT TARTALOM

Már a banki AI-t is kérdezhetjük költéseinkről (x)

Egyre nyitottabbak a banki ügyfelek arra, hogy a mesterséges intelligencia segítse őket pénzügyeik intézésében – mutat rá az NRC által a Gránit Bank számára készített digitális bankolási kutatás. A Gránit Guruhoz érkező kérdések elemzéséből az is kiderül, milyen segítséget várnak a felhasználók a virtuális pénzügyi asszisztensektől.
VIDEÓ
Kinek segít a Wekerle Plusz program? Balogh László, Inforádió, Aréna
Ki viseli a felelősséget az ügynöklista hibáiért? Sári Zsolt, Inforádió, Aréna
Félidős választások: eddig tartott a trumpizmus? Magyarics Tamás, Inforádió, Aréna
 
További tartalmak
inforadio
ARÉNA
2026.11.09. hétfő, 18:00
Resperger István
ezredes, a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem Szent-István Biztonságkutató Központ igazgatója
Élő adás Legfrissebb hírek Közlekedési hírek Időjárás-jelentés Orvosmeteorológia Sporthírek Gazdasági hírek Aréna - Podcastok
Portfolio.hu
Pénzcentrum Árfolyam Konferenciák Új lakás
Belehalt sérüléseibe a krakkói lövöldöző

Belehalt sérüléseibe a krakkói lövöldöző

Belehalt sérüléseibe a kórházban az a fegyveres, aki szombaton hat embert gyilkolt meg Krakkó belvárosában – közölte hétfőn a lengyel rendőrség. A Lengyelországban példa nélküli tömeges lövöldözés elkövetőjének halála ellenére a hatóságok tovább folytatják a nyomozást az eset hátterének és a pontos indítékoknak a feltárására.

Penzcentrum.hu
Hitel Vásárlás Utazás Kalkulátorok
Minden magyar dolgozót érinthet a döntés: átírhatják a szabadságok elszámolásának szabályait?

Minden magyar dolgozót érinthet a döntés: átírhatják a szabadságok elszámolásának szabályait?

Ha a jogszabályt módosítani kell emiatt, az jócskán túlmutat majd a légitársaság ügyén, és a hazai munkaerőpiac egészét érinteni fogja.

BBC
Business Sport Travel Science
Tech giant Nvidia to investigate CEO's affair with suspected Chinese spy

Tech giant Nvidia to investigate CEO's affair with suspected Chinese spy

Jensen Huang admits to an affair, saying: "There is no excuse for what I did." Nvidia's investigation will look at reports that Huang was "the target of a foreign intelligence effort".

EZT OLVASTA MÁR?
×
2026. november 9. 08:58
Donald Trump egyszerre találkozik Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel
2026. november 9. 07:24
Meghalt a krakkói lövöldöző
×
×