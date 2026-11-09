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Az állami látogatáson Kínában tartózkodó Vlagyimir Putyin orosz elnök (b) és kínai partnere, Hszi Csin-ping a pekingi Nagy Népi Csarnokban tartott teaszertartáson 2026. május 20-án.
Nyitókép: MTI/EPA/Szputnyik/Orosz elnöki sajtószolgálat/Krisztina Szolovjova

Donald Trump egyszerre találkozik Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel

Infostart

Donald Trump amerikai elnök közlése szerint várhatóan kétoldalú, illetve háromoldalú egyeztetést is folytat Hszi Csin-ping kínai elnökkel és Vlagyimir Putyin orosz államfővel a jövő heti kínai APEC-csúcstalálkozó alkalmával.

Donald Trump floridai sajtónyilatkozatában elmondta, hogy a megbeszéléseken számos nemzetközi kérdés kerülhet napirendre, köztük a nukleáris leszerelés és az iráni háború lezárásának lehetősége.

Az amerikai elnök részt vesz az Ázsiai-Csendes-óceáni Gazdasági Együttműködés (APEC) november 18-19-én a dél-kínai Sencsenben rendezendő vezetői csúcstalálkozóján. A rendezvény házigazdája Kína, az idei találkozót Hszi Csin-ping vezeti.

Trump úgy fogalmazott: várakozásai szerint az egyik találkozója Putyinnal és Hszivel közösen zajlik majd. Ha a háromoldalú megbeszélés megvalósul, az az első ilyen találkozó lenne a három vezető között.

A Wall Street Journal korábbi beszámolója szerint Putyin októberben felvetette, hogy egy esetleges háromoldalú találkozón az ukrajnai háború rendezésének kérdését is megvitathatnák. Trump ugyanakkor korábban azt hangsúlyozta, hogy az általa szorgalmazott háromoldalú egyeztetések középpontjában elsősorban a nukleáris fegyverzetkorlátozás állna.

Trump a CBS amerikai televízió 60 Minutes című műsorának adott interjúban azt mondta, úgy véli, közel állnak az orosz-ukrán háború lezárását célzó megállapodáshoz. Hozzátette, hogy az egyezség eredményeként Ukrajna „kissé más formát öltene”, de ennek részleteit nem ismertette.

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Kezdőlap    Külföld    Donald Trump egyszerre találkozik Vlagyimir Putyinnal és Hszi Csin-pinggel

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