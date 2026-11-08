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24 October 2026, Bavaria, Munich: Ilse Aigner (CSU), President of the Bavarian State Parliament, is attending the CSU party convention at the exhibition hall and is pleased to be welcomed by the Chancellor. Photo: Sven Hoppe/dpa (Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images)
Nyitókép: Photo by Sven Hoppe/picture alliance via Getty Images

A német kancellár Ilse Aignert javasolja az államfői posztra

Infostart / MTI

Friedrich Merz német kancellár Ilse Aignert, a bajor tartományi törvényhozás jelenlegi elnökét javasolja az államfői posztra. A Kereszténydemokrata Unió (CDU) elnöke jelentette be vasárnap a pártelnökséggel tartott vacsorán, hogy a bajor testvérpárt, a Keresztényszociális Unió (CSU) 61 éves politikusának jelölését november 9-én hivatalosan is javasolni fogja a CDU vezetőségének – hangzott el a CDU köreiből.

Aigner nem csupán az első nő, hanem az első CSU-politikus is lenne, aki Németország legfőbb közjogi tisztségét töltené be.

Jövő év január 30-án ül össze az 1260 tagú szövetségi közgyűlés, amely megválasztja Németország következő államfőjét, Frank-Walter Steinmeier elnök utódját, akinek második ötéves mandátuma jövő márciusban jár le. A testület fele a Bundestagból (szövetségi parlament) érkezik, a másik felét pedig a 16 tartományi parlament küldi.

Merz kereszténydemokrata pártjának bajor testvérpártja, a CSU Ilse Aignert akarja jelölni, akit a Zöldek és a szociáldemokraták is támogatnak. A kancellár korábban csak annyit közölt, hogy egy nőt szeretne jelölni az államfői posztra, de nevet nem említett. A dpa német hírügynökség szerint Merz elképzelése az, hogy Aigner személyében a politikai középről állítson jelöltet elhatárolódva ezzel a politikai széleken található Alternatíva Németországnak (AfD) és a Baloldal (Die Linke) pártoktól.

Az AfD ugyanakkor közölte, hogy saját jelöltet, egy férfit indít - a párt szóhasználata szerint - "a társadalom közepéből". A világos szavazati viszonyok miatt azonban a szélsőjobboldali erő jelöltje esélytelennek számít.

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Kezdőlap    Külföld    A német kancellár Ilse Aignert javasolja az államfői posztra

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