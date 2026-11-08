A német kancellár Ilse Aignert javasolja az államfői posztra

Aigner nem csupán az első nő, hanem az első CSU-politikus is lenne, aki Németország legfőbb közjogi tisztségét töltené be.

Jövő év január 30-án ül össze az 1260 tagú szövetségi közgyűlés, amely megválasztja Németország következő államfőjét, Frank-Walter Steinmeier elnök utódját, akinek második ötéves mandátuma jövő márciusban jár le. A testület fele a Bundestagból (szövetségi parlament) érkezik, a másik felét pedig a 16 tartományi parlament küldi.

Merz kereszténydemokrata pártjának bajor testvérpártja, a CSU Ilse Aignert akarja jelölni, akit a Zöldek és a szociáldemokraták is támogatnak. A kancellár korábban csak annyit közölt, hogy egy nőt szeretne jelölni az államfői posztra, de nevet nem említett. A dpa német hírügynökség szerint Merz elképzelése az, hogy Aigner személyében a politikai középről állítson jelöltet elhatárolódva ezzel a politikai széleken található Alternatíva Németországnak (AfD) és a Baloldal (Die Linke) pártoktól.

Az AfD ugyanakkor közölte, hogy saját jelöltet, egy férfit indít - a párt szóhasználata szerint - "a társadalom közepéből". A világos szavazati viszonyok miatt azonban a szélsőjobboldali erő jelöltje esélytelennek számít.