Repülőgép zuhant az autópályára, halálos áldozatok is vannak

A baleset az A2-es autópályán, Magdeburgtól északkeletre történt. A repülőgép a becsapódás után kigyulladt. A hatóságok közlése szerint közúti jármű nem érintett a szerencsétlenségben. A baleset miatt az autópályát Hannover irányában lezárták.

Az A2-es autópálya Németország egyik legforgalmasabb kelet-nyugati közlekedési tengelye, Berlin térségét köti össze Észak-Rajna-Vesztfáliával.