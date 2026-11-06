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Nyitókép: aire images/Getty Images

Repülőgép zuhant az autópályára, halálos áldozatok is vannak

Infostart / MTI

Kisrepülőgép zuhant péntek délután egy németországi autópályára, a légi jármű két utasa szörnyethalt.

A baleset az A2-es autópályán, Magdeburgtól északkeletre történt. A repülőgép a becsapódás után kigyulladt. A hatóságok közlése szerint közúti jármű nem érintett a szerencsétlenségben. A baleset miatt az autópályát Hannover irányában lezárták.

Az A2-es autópálya Németország egyik legforgalmasabb kelet-nyugati közlekedési tengelye, Berlin térségét köti össze Észak-Rajna-Vesztfáliával.

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