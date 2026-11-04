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Cosplay jelmezes a halloween alkalmából szervezett programon a Fõvárosi Állat- és Növénykertben 2025. október 31-én.
Nyitókép: MTI/Hegedüs Róbert

Már több országban találtak halloweeni édességekbe rejtett tűket

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Nemcsak Magyarországon és Németországban, hanem Ausztriában is találtak tűket, szögeket és egyéb éles fémtárgyakat a gyerekeknek kiosztott halloweeni édességekben

Ahogy arról korábban beszámoltunk, a magyar rendőrség nemrég súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított büntetőeljárást ismeretlen tettes ellen, miután a Gyömrőn tartott halloweeni utcai rendezvényen valaki tűket és szögeket rejtett el a kihelyezett cukorkákba. A gyömrői önkormányzat szerint a karamellát utólag, szándékosan csomagolhatták csokipapírba, hogy elfedjék a szöget.

Több német tartományban is hasonló édességekre bukkantak a BBC cikke szerint. Egy kilencéves kislánynak sérült meg a nyelve, miután megevett egy csokoládét, aminek a belsejében egy 5 centiméter hosszú tűt találtak.

Több esetet jelentettek Ausztriában is, ahol Gerhard Karner belügyminiszter gyáva, rosszindulatú és egyes esetekben életveszélyes cselekményeknek minősítette az incidenseket. Alsó-ausztriaiában egy tízéves szenvedett szájsérülést.

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