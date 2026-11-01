Szöget rejtettek a gyerekek Halloween-édességében a magyar településen – fotók

yömrő önkormányzata a közösségi oldalán számolt be arról, hogy életveszélyes tárgyakat rejtettek több, a szombat esti halloweeni gyűjtésen szerzett édességbe a gyömrői Liget lakóparkban. Egy kislány olyan édességet kapott, amelybe egy hegyes fémszöget szúrtak – írta a szeretlekmagyarország.hu. A rendőrök súlyos testi sértés kísérlete miatt nyomoznak, a városvezetés pedig azonnal riasztotta a szülőket.

A kislány otthon szerette volna átnézni és megenni a begyűjtött finomságokat. Amikor kibontott egy klasszikus csokoládépapírt, abban csokoládé helyett egy tejkaramellát talált, amelybe egy hegyes fémszöget nyomtak bele.

Az önkormányzat szerint a karamellát utólag, szándékosan csomagolhatták csokipapírba, hogy elfedjék a szöget.

Hamar kiderült, hogy nem magányos esetről van szó. Kisberk Szabolcs polgármester szerint azóta több jelzés is érkezett, és már legalább három különálló esetről tudnak.

Az egyik édességben egy eltört műanyag csavarra emlékeztető tárgy volt, egy kókuszos cukorkában pedig szintén idegen tárgyat találtak. A több ezer fős Liget lakóparkban a házról házra járó gyűjtésben sok gyerek vett részt, így a potenciálisan érintettek köre széles lehet.