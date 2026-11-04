Forsthoffer Ágnes Svédországba is vitt Balatont

A kétnapos svédországi munkalátogatás során a kétoldalú kapcsolatok és a parlamenti együttműködés mélyítése áll a középpontban – írja Forsthoffer Ágnes.

A hivatalos program a svéd törvényhozás épületénél tett ünnepélyes fogadással vette kezdetét. A házelnök a Riksdag előtt tartott fogadást követően informális négyszemközti találkozón egyeztetett Andreas Norlén svéd házelnökkel, majd a delegációk hivatalos megbeszélés keretében tekintették át a közös munka lehetőségeit.

A tárgyalásokon szó esett az újonnan alakult Országgyűlés jogállamisággal kapcsolatos törvényalkotási munkájáról, a svéd parlament működési tapasztalatairól és a fiatalok megszólításának jó gyakorlatairól.

A felek kiemelten foglalkoztak az Európa előtt álló legfontosabb közös kihívásokkal is.

Forsthoffer Ágnes Svédországban is átadta a szokásos Balaton-csoki ajándékot.