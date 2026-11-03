Donald Trump titkos tervéről beszélt Bendarzsevszkij Anton

Oroszország tagja a G20-aknak. Ez lényegében egyfajta klub, ahol elsősorban a gazdasági miniszterek fórumán keresztül, majd pedig a csúcsvezetők fórumán keresztül megbeszélik a világ folyamatait és az arra adott válaszokat. Vlagyimir Putyin utoljára 2019-ben volt jelen személyesen is a G20-as üléseken, és egyszer online formában vett részt 2023-ban. A mostani külügyminiszteri csúcs a decemberi legmagasabb szintű csúcstalálkozó előkészítése volt, és ezen most kivételesen részt vett az orosz külügyminiszter, ami kiváltotta a legtöbb nyugat-európai ország ellenvetését – mondta az InfoRádióban Bendarzsevszkij Anton.

Ám nem csak Lavrov volt az egyetlen forró pont ezen a csúcstalálkozón, tette hozzá a posztszovjet térség szakértője, és kiemelte Iránt a Hormuzi-szoros lezárása miatt, az inflációs kihívásokat, valamint azt is, hogy nyíltan beszéltek a találkozón a kínai fenyegetésről, miközben Peking is résztvevő volt. Továbbá a csúcs egy másik résztvevőjét, Dél-Afrikát nem hívták meg az amerikai hatóságok, nem adtak vízumot Amerikában az ország vezetőinek. Mindez azt eredményezte, hogy

ez a csúcs kifejezetten rosszul működött.

Szergej Lavrov röviden nyilatkozott újságíróknak, közölve, hogy Oroszország álláspontja Ukrajnával kapcsolatban jottányit sem változott. Erre reagálva az Oeconomus Gazdaságkutató Alapítvány igazgatója közölte: korántsem biztos, hogy Szergej Lavrov álláspontja az irányadó az orosz-ukrán kapcsolatok változatlanságáról, hiszen úgyis az lesz, amit Vlagyimir Putyin elnök mond, és nagyon aktív tárgyalások mennek a háttérben a lehetséges háromoldalú találkozó előkészítése miatt. Ezekbe pedig az orosz külügyminiszter nincs bevonva, a tárgyalások más-más delegációkkal zajlanak. Orosz részről például Kirill Dmitrijev a tárgyaló fél, Steve Witkoff pedig az amerikai oldalon a tárgyaló.

Hozzátette: annak a Lavrov-féle kijelentésnek nincs sok realitása, hogy ha lesz találkozó, akkor az Moszkvában lesz.

„Most terítéken van, hogy november 10-én Abu-Dzabiban találkozna egy ukrán-orosz delegáció az amerikai féllel, de nem a legmagasabb szinten, Trumpék ezért is kezdték el a G20-as csúcsba is jobban bevonni az oroszokat”

– mondta.

A G20-as csúcstalálkozó majd decemberben lesz az Egyesült Államokban, Trump rezidenciáján, Mar-a-Lago területén.

„A titkos terv az lehet, hogy elhívja Vlagyimir Putyint is, és elhívja Vlagyimir Zelenszkijt is a G20-as csúcsra. Ukrajna az elmúlt években – bár nem tagja a G20-as csúcsnak, de meghívott vendégként – részt vett a csúcson. Ez tehát lehet olyasféle megoldás Trump részéről, hogyha esetleg addig nem sikerül a feleket tárgyalóasztalhoz ültetni a legmagasabb szinten, akkor hátha a G20-as csúcs keretein belül ez megtörténhet” – fogalmazott Bendarzsevszkij Anton.

Szergej Lavrov a csúcs után azt mondta, hogy egy többnyire kellemes, de meglehetősen rövid megbeszélést folytatott amerikai kollégájával, Marco Rubioval, ugyanakkor az amerikai-orosz kapcsolatok alapvető kérdései még megoldatlanok. Az amerikai elnök nyilatkozataiból közben az olvasható ki, mintha Volodimir Zelenszkijt próbálná partvonalra szorítani. Ezt értékelve Bendarzsevszkij Anton elmondta: Donald Trump stratégiája, hogy hol az egyik, hol a másik félre próbál nyomást gyakorolni és próbálja őket kompromisszumra bírni. Kérdés persze, hogy ez mennyire működik: Trump második évének a vége felé járunk, de még a 24 órás béke sem jött el – jegyezte meg, leszögezve mindazonáltal, hogy

ami az elmúlt hetekben történt Ukrajna és az Egyesült Államok kapcsolatában, az inkább az időközi választásoknak szólt.

November 3-án lesz kongresszusi választás az Egyesült Államokban, és nem áll túl jól a Republikánus Párt – tette hozzá. A legnagyobb probléma az árnövekedés, főleg az üzemanyagoknál, ami elsősorban az iráni háború miatt történik, de Donald Trump ezt megpróbálja Ukrajnára, az Oroszország elleni csapásokra hárítani, és próbálja megszólítani azt a keménymag tábort, akik körében Zelenszkij nem túl népszerű – fogalmazott.

Úgy vélte: mivel Ukrajnában nincs elég légvédelmi eszköz, közeledik a tél, ami az orosz támadásoknak kedvez. Tehát az oroszok nem érzik úgy, hogy most kellene tárgyalniuk, és Donald Trump többek között ezekkel az engedményekkel arra is próbálja rábírni Moszkvát, hogy mégis menjenek bele a tárgyalásokba.

A cikk Kocsonya Zoltán interjúja alapján készült.