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Nagy-Britannia, London.
Nyitókép: Travelpix Ltd / Getty Images

Itt a hatalmas fordulat a briteknél az EU-val kapcsolatban

Infostart / MTI

A britek jelentős többsége szeretné, ha hazája ismét csatlakozna az Európai Unióhoz. A vasárnap ismertetett legfrissebb felmérés szerint folyamatosan növekszik az újbóli brit EU-csatlakozás híveinek aránya.

Az Ipsos közvéleménykutató csoport által az Independent című, balközép-liberális irányzatú brit hírportál megbízásából 1109 brit választó bevonásával elvégzett reprezentatív vizsgálat résztvevői közül

  • 56 százalék nyilatkozott úgy, hogy Nagy-Britannia újbóli EU-csatlakozására voksolna, ha ismét népszavazást tartanának a brit EU-tagságról.
  • 30 százalék szavazna nemmel,
  • 8 százalék nem tudott érdemben válaszolni a kérdésre,
  • 3 százalék nem venne részt egy esetleges újabb népszavazáson,
  • 2 százalék nem nyilvánított véleményt.

Az Ipsos hangsúlyozza, hogy előző, májusban elvégzett vizsgálata óta a brit EU-csatlakozást támogatók aránya 4 százalékponttal emelkedett, az újbóli belépést ellenzőké 3 százalékponttal csökkent.

A tíz éve tartott előző referendumon a kilépésre voksolók kerültek szűk, 51,89 százalékos többségbe, és Nagy-Britannia 2020-ban távozott az Európai Unióból.

A friss felmérés szerint a népszavazási részvételüket valószínűnek mondó és véleményt nyilvánító britek körében – vagyis a nem szavazók és a véleménynyilvánítást megtagadók kiszűrésével számolva – 63 százalék szavazna egy majdani referendumon arra, hogy Nagy-Britannia ismét csatlakozzon az Európai Unióhoz, 34 százalék nemmel voksolna, 3 százalék nem tudja, hogy miként szavazna.

A felmérés szerint

kiugróan magas a brit EU-csatlakozás híveinek aránya a fiatal korosztályokban: a 35 év alattiak 73 százaléka támogatja Nagy-Britannia visszatérését az EU-ba.

Azok közül, akik a 2024-ben tartott legutóbbi brit parlamenti választásokon a kormányzó Munkáspártra szavaztak, 77 százalék szeretné Nagy-Britannia újbóli teljes jogú EU-csatlakozását.

A válaszadók 54 százaléka vélekedett úgy, hogy az EU-tagság hosszú távon kedvező hatást gyakorolna a brit gazdaságra, 53 százalékuk szerint nemzetbiztonsági szempontból is előnyös lenne a visszatérés az unióba.

Andy Burnham brit miniszterelnök a minap egy interjúban kijelentette, hogy szeretné, ha Nagy-Britannia még az ő életében ismét csatlakozna az Európai Unióhoz. Hozzátette ugyanakkor: a 2029-ig tartó jelenlegi parlamenti ciklusban még nem kíván konkrét lépéseket tenni az újbóli brit EU-csatlakozás érdekében, de addig is dolgozni akar azon, hogy a jelenleginél jobb egyezséget lehessen elérni Brüsszellel.

A munkáspárti brit kormányfő az utóbbi időben több lehetőséget is felvetett az EU-hoz fűződő kapcsolatrendszer szorosabbra vonására, és ezek közül nem zárta ki az újbóli teljes jogú brit EU-tagságot, sem azt, hogy Nagy-Britannia az EU vámuniójához vagy egységes belső piacához csatlakozzon, és azt sem, hogy belátható időn belül ismét népszavazást írjanak ki a brit EU-tagságról.

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