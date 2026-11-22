Három karácsonyi vásár, három balatoni település és egy különleges adventi kaland: Balatonlelle, Fonyód és Badacsony között hajózhatunk, kiderültek az adventi hajójáratok időpontjai és jegyárai, ráadásul már jegyet is lehet váltani – hívja fel a figyelmet a Veol cikke.

Ami a részleteket illeti, december 12-én Balatonlelle, Fonyód és Badacsony közös adventi rendezvénnyel készül. A három település karácsonyi vásárai között a Bahart hajóival közlekedhetnek majd a látogatók. A szervezők most újabb részleteket árultak el a különleges balatoni programról.

A közzétett menetrend szerint december 12-én, szombaton 11 órától egészen 20.35-ig indulnak az adventi hajójáratok.

Az indulási időpontok útvonalanként:

Balatonlelle–Fonyód: 11.00, 12.30, 14.20, 15.30, 17.40, 18.30

Fonyód–Balatonlelle: 11.35, 13.20, 14.35, 16.40, 17.35, 20.00

Fonyód–Badacsony: 12.00, 13.25, 15.20, 16.25, 18.40, 19.25, 20.35

Badacsony–Fonyód: 11.00, 12.40, 14.00, 16.00, 17.00, 19.20, 20.00

A Balatonlelle–Fonyód szakasz 45–50, míg a Fonyód–Badacsony út 25–30 percig tart.

A meghirdetett jegyárak egy útszakaszra vonatkoznak:

Felnőttjegy: 3500 forint

Gyermekjegy (4–14 év): 1750 forint

4 éves kor alatt: ingyenes

Korlátozott számban 3000 forintos elővételi jegyeket is meghirdettek.

A teljes, négy szakaszból álló oda-vissza út felnőtteknek 14 ezer forintba kerül, külön körúti kedvezmény nincs. Fontos, hogy minden szakaszra, így a visszaútra is külön jegyet kell váltani. A jegyek online, a Balatoni Advent hivatalos oldalán vásárolhatók meg, a helyszínen csak a fennmaradó férőhelyek függvényében. A menetrend az időjárás miatt változhat, ezért indulás előtt érdemes ellenőrizni az aktuális információkat.