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Nyitókép: HJBC

Itt az újabb hivatalos jelölt az ENSZ élére

Infostart / MTI

Kilencre emelkedett a hivatalosan jelöltek száma az ENSZ-főttkári posztra.

Törökország pénteken hivatalosan is jelölte Feridun Sinirlioglut, az Európai Biztonsági és Együttműködési Szervezet főtitkárát az ENSZ főtitkári posztjára - közölte a török külügyminisztérium.

António Guterres, az ENSZ jelenlegi főtitkárának mandátuma december 31-én jár le. Először az ENSZ Biztonsági Tanácsának tagjai választják ki azt a jelöltet, akit a következő öt évre ajánlanak a posztra. Ezt követően a Közgyűlés szavaz az új főtitkár megválasztásáról.

A török jelölt mellett jelenleg további nyolcan versengenek hivatalosan a posztért: Rafael Grossi, a Nemzetközi Atomenergia-ügynökség (NAÜ) főigazgatója Argentína jelöltjeként, Rebeca Grynspan, az ENSZ Kereskedelmi és Fejlesztési Konferenciájának (UNCTAD) főtitkára Costa Rica jelölésével, Maria Fernanda Espinosa Garcés, Ecuador volt külügyminisztere és volt védelmi minisztere, Antigua és Barbuda jelöltjeként, Caroline Rodriguez-Birkett, Guyana állandó ENSZ-képviselője a CARICOM (Karibi Közösség) támogatásával, Yvonne Baki, Ecuador volt amerikai és franciaországi nagykövete Tonga királyság jelöltjeként, Olara Otunnu, Uganda volt ENSZ-képviselője, valamint Lana Zaki Nuseibeh, az Egyesült Arab Emírségek külügyminisztériumának államtitkára.

Sajtóértesülések szerint Orbán Viktor volt miniszterelnök neve is felmerült jelöltként, de ezt hivatalosan eddig nem erősítették meg.

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