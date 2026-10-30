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Nyitókép: Facebook/Orbán Viktor

Kulcsfontosságú infó érkezett Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelöléséről

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Franciaország nem támogatja, és mivel vétójoguk van, ha sor kerülne a jelölésre, meg tudnák akadályozni.

Franciaország nem támogatja Orbán Viktor ENSZ-főtitkárrá választását – jelentette ki Jean-Noël Barrot külügyminiszter a francia szenátusban. Szerinte a tisztség nem lehet „vigaszdíj” egy választáson vereséget szenvedett politikusnak, a következő főtitkárnak pedig erősítenie kell az ENSZ tekintélyét – írja az Index.

A politikus határozott nemmel válaszolt arra a kérdésre, elfogadhatónak tartaná-e a magyar miniszterelnök kinevezését – olvasható a francia Európa- és Külügyminisztérium oldalán található dokumentumban.

Hozzátette, hogy Marine Le Pen is személyesen Budapestre utazott, hogy részt vegyen Orbán Viktor kampányában.

A francia külügyminiszter hangsúlyozta, hogy Párizs nem fogadhatja el az ENSZ meggyengítését vagy megbénítását.

Mint fogalmazott, a szervezetet a béke, a fejlődés és az emberi jogok szolgálatára alapították, ezért a következő főtitkárnak erősítenie kellene annak tekintélyét, nem pedig tovább rontania a megítélését. Barrot szerint a nemzetközi együttműködés Franciaország saját érdeke is, hiszen a háborúk, a mesterséges intelligencia kockázatai, a klímaváltozás és a járványok ellen nem lehet hatékonyan fellépni a nemzetközi szervezetek nélkül.

A francia álláspontnak komoly jelentősége van, mivel Franciaország az ENSZ Biztonsági Tanácsának öt állandó tagja közé tartozik, az Egyesült Államokkal, Oroszországgal, Kínával és az Egyesült Királysággal együtt. A főtitkár személyéről először a Biztonsági Tanács tesz ajánlást, amelyről később az ENSZ-közgyűlés dönt.

Bármelyik állandó tag vétója megakadályozhatja egy jelölt ajánlását, így ha Franciaország hivatalosan is ellenezné Orbán Viktor jelölését, az önmagában elegendő lehetne a folyamat megállításához.

Barrot ugyanakkor nem jelentette be, hogy Franciaország ténylegesen vétózná a magyar miniszterelnök jelölését, de nyilatkozata egyértelműen kedvezőtlen jelzés Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári ambícióira nézve.

A külügyminiszter az ENSZ reformját is sürgette, többek között a Biztonsági Tanács állandó tagjai vétójogának korlátozásával. Szerinte a jövőbeni főtitkárnak olyan változásokat kell végrehajtania, amelyek megerősítik a szervezetet, és nem olyanokat, amelyek tovább csorbítják a hitelességét.

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Kezdőlap    Belföld    Kulcsfontosságú infó érkezett Orbán Viktor esetleges ENSZ-főtitkári jelöléséről

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